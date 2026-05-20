Una diputada de Compromís versiona a Rosalía en las Corts

La diputada de Compromís, Paula Espinosa, ha acusado este miércoles al PP de ser "unos trileros". El reproche, fruto de unas enmiendas sobre una PNL sobre expropiaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar, podía haber quedado ahí, sin más, otra acusación que se lanzan diputados desde la tribuna. Sin embargo, Espinosa ha optado por darle ritmo a la crítica y para ello ha decidido versionar a Rosalía, yendo más allá del "malamente", que ya han pasado ocho años desde salió.

Así, la parlamentaria valencianista, coportavoz de Vers, ha tomado uno de los últimos éxitos de la cantante, 'La perla', y adaptarla a la política valenciana como crítica al Consell. "El Consell de Pérez Llorca es una perla/ sois los reyes de la 13-14 que no saben gestionar/ el Consell de Pérez Llorca es una perla que no es de fiar /y sois una perla con la que hay que tener mucho cuidado", dijo Espinosa. "Ole, qué bonito", le acabaron diciendo desde la bancada de PP y Vox que le invitaron a cantar lo que acababa de recitar. "Yo no canto, trabajo", indicó, entre los aplausos y la felicitación de sus compañeros de grupo.