Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaEncuesta profesores Comunidad ValencianaUltimátum sindicato profesoresValencia Basket horarioMotorista fallecidoConcierto Estopa ValenciaFestivos Comunidad Valenciana
instagramlinkedin

Vaivén

Una diputada de Compromís versiona a Rosalía en las Corts

La diputada de Compromís, Paula Espinosa, interviene este miércoles en las Corts.

La diputada de Compromís, Paula Espinosa, interviene este miércoles en las Corts. / José Cuéllar/Corts Valencianes

Redacción Levante-EMV

València

La diputada de Compromís, Paula Espinosa, ha acusado este miércoles al PP de ser "unos trileros". El reproche, fruto de unas enmiendas sobre una PNL sobre expropiaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar, podía haber quedado ahí, sin más, otra acusación que se lanzan diputados desde la tribuna. Sin embargo, Espinosa ha optado por darle ritmo a la crítica y para ello ha decidido versionar a Rosalía, yendo más allá del "malamente", que ya han pasado ocho años desde salió.

Así, la parlamentaria valencianista, coportavoz de Vers, ha tomado uno de los últimos éxitos de la cantante, 'La perla', y adaptarla a la política valenciana como crítica al Consell. "El Consell de Pérez Llorca es una perla/ sois los reyes de la 13-14 que no saben gestionar/ el Consell de Pérez Llorca es una perla que no es de fiar /y sois una perla con la que hay que tener mucho cuidado", dijo Espinosa. "Ole, qué bonito", le acabaron diciendo desde la bancada de PP y Vox que le invitaron a cantar lo que acababa de recitar. "Yo no canto, trabajo", indicó, entre los aplausos y la felicitación de sus compañeros de grupo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Subida de 486 euros en Primaria y 550 en Secundaria: la contraoferta del sindicato mayoritario de profesores a Educación para frenar la huelga
  2. La Conselleria de Educación deja fuera de la propuesta a los sindicatos el aumento salarial y los convoca de nuevo el lunes
  3. Más de 1.200 miembros de direcciones de centros se plantean dimitir en bloque en apoyo a la huelga
  4. La mitad de los 2.300 equipos directivos de colegios e institutos dimitarán en bloque si no hay acuerdo hoy con Educación
  5. Educación ofrece ahora un aumento de hasta 120 euros al mes y sustituciones más ágiles en Primaria
  6. Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana: piquetes informativos y manifestaciones
  7. Cientos de profesores se plantean poner un 10 general en 2º de Bachillerato frente a las críticas del Consell
  8. Una maratón negociadora de diez horas y una propuesta de 200 euros más al mes: la huelga encara su séptimo día sin preacuerdo

Educación rompe la negociación a los 12 minutos ante el rechazo unánime de los sindicatos

Educación rompe la negociación a los 12 minutos ante el rechazo unánime de los sindicatos

Tensa espera en Alzira ante la falta de noticias del joven detenido por Israel en un barco de la flotilla

Tensa espera en Alzira ante la falta de noticias del joven detenido por Israel en un barco de la flotilla

La conselleria finaliza la reunión apenas 10 minutos después tras el no rotundo de los sindicatos

Una diputada de Compromís versiona a Rosalía en las Corts

Una diputada de Compromís versiona a Rosalía en las Corts

El 78% de los profesores rechaza la propuesta de Educación

El 78% de los profesores rechaza la propuesta de Educación

Solucionada la incidencia en la línea de Cercanías tras el octavo robo de cobre del año entre Alzira y Pobla Llarga

Solucionada la incidencia en la línea de Cercanías tras el octavo robo de cobre del año entre Alzira y Pobla Llarga

El nuevo rector de la UV reivindica una mejor financiación e insta a una reflexión sobre la IA

El nuevo rector de la UV reivindica una mejor financiación e insta a una reflexión sobre la IA

El Colegio de Farmacéuticos de Valencia garantiza el pago de la facturación a las farmacias mientras se resuelven los recursos electorales

El Colegio de Farmacéuticos de Valencia garantiza el pago de la facturación a las farmacias mientras se resuelven los recursos electorales
Tracking Pixel Contents