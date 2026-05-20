Educación da un ultimátum a los sindicatos para que acepten la subida de 200 euros y cerrar los paros

Otra jornada de negociaciones entre la Conselleria de Educación y los sindicatos para intentar poner fin a la huelga que hoy cumple su octavo día. Tras un lunes en el que la negociación fue larga y lenta que acabó bien entrada la madrugada, este martes estuvo marcado por la tensión y por el ultimátum que ha lanzado Educación a los docentes para aceptar, o no, como muy tarde hoy a las 17 horas la nueva propuesta de la Conselleria. Una propuesta que incluye, entre otros puntos una subida de 200 euros. La negociación ha sido entrecortada, apresurada y muy tensa, según varias de las personas sentadas a la mesa. Al final, sindicatos y Conselleria de Educación se levantaron de la mesa antes de las seis de la tarde con una nueva fecha y hora: este miércoles a las cinco de la tarde.

Y, en este séptimo día de huelga, aun así quedan muchas incógnitas. Por ejemplo, cómo será, finalmente, esa consulta a la afiliación de los sindicatos, pero también al resto del cuerpo docente. CCOO ya había iniciado este mismo martes por la mañana una consulta sobre la versión anterior del documento que anoche, de madrugada, ofreció Conselleria. El resultado era negativo. “Queremos escuchar a la gente y eso es muy lento, porque tenemos que hablar primero en nuestros órganos internos, consultar, debatir”, reconocía Xelo Valls, de CCOO Educación, al término de la reunión.

Esa primera incógnita no se despejará hasta este miércoles por la tarde, al menos en parte. Los sindicatos UGT, STEPV y CCOO, tres de cuatro convocantes de la huelga, además de la Coordinadora de Asambleas de Docentes, la CNT, CGT, COS, CSO y Docents en Lluita abordaron ayer cómo se refrendará o rechazará el acuerdo por parte de los docentes y qué ocurre con la movilización hasta entonces.

Han acordado que este miércoles a primera hora, a las nueve de la mañana, colgarán el formulario sobre la aceptación o no del acuerdo, y quien quiera contestarlo podrá hacerlo hasta las nueve de la noche (más allá del plazo concedido por Educación). Para este miércoles por la mañana, se convocarán asambleas de centro o comarcales para discutir la propuesta de acuerdo de Conselleria y los puntos que se deberían seguir negociando si no se acepta. Y, si no se acepta, se pide que las asambleas respondan cómo continuarían las movilizaciones: pueden escoger entre mantener la huelga indefinida, hacer huelga por provincias o comarcas en diferentes días o huelga por etapas educativas. Otras de las opciones incluyen manifestaciones y concentraciones descentralizadas (se entiende que ya sin huelga) o centralizadas y celebradas en fin de semana.

Desde los sindicatos que ponen en marcha el formulario piden una respuesta "masiva". A las tres de la tarde, estos tres sindicatos harán "un primer seguimiento" del nivel de respuesta y decidirán si es suficiente como para acudir a la Mesa Sectorial de las 17 horas para firmar o no el acuerdo. Recuerdan que hay una concentración convocada desde las 11 en la sede de Educación en Campanar.

La reunión de sindicatos y Conselleria de Educación de este martes / Francisco Calabuig

Formularios o asambleas

Por su parte, el STEPV, por ejemplo, recuerda que es un sindicato “asambleario” y que necesita tiempo para consultar a sus bases. Originalmente se barajaban dos tipos de consulta: una presencial en claustros extraordinarios -que todo apunta a que será imposible de llevar a cabo por falta de tiempo- y otra telemática con algún tipo de formulario o sistema de votación online, a lo que se han visto abocados ahora.

Otros dos sindicatos, ANPE y CSIF, sustituirán esa consulta abierta a la afiliación por otra en el seno de sus órganos de representación. En el caso de CSIF, su presidente autonómico de Educación, José Seco, explicaba al salir de la sala de reuniones que el Comité ejecutivo del sindicato se ha convocado para este miércoles por la mañana, mientras que Paloma Martínez, de ANPE, hablaba de recoger la valoración de sus “órganos de gestión”, también internos.

Los sindicatos a su llegada a la negociación con la Conselleria de Educación / Francisco Calabuig

Una carrera contrarreloj

En cualquier caso, según el plazo de Conselleria, el tiempo corre y no hay mucho. Mientras que ANPE y CSIF aseguran que estarán en la mesa de las cinco de la tarde del miércoles con los “deberes hechos”, el proceso se presenta más como una carrera contrarreloj para STEPV, CCOO y UGT. Si Xelo Valls, de Comisiones, expresaba dudas sobre los tiempos, Marc Candela, del STEPV, reconocía directamente que le parecía “imposible” tener una respuesta en menos de 24 horas. Cree que podrían tener una respuesta en “dos días, como mínimo, quizá el viernes”. Maite Tarazona, de UGT, salía del encuentro valorando la propuesta como “un documento de partida pero no definitivo". “No es una situación agradable para nadie mantener esta huelga”, reconocía.

Sobre qué pasará si llega el día D y la hora H y hay sindicatos que no han llegado a tiempo a dar una respuesta, la consellera Carmen Ortí ha dicho que ya lo verían. “Pero, desde luego, la convocatoria está lanzada y yo creo que harán lo posible, porque hoy en día se pueden utilizar muchísimas herramientas que pueden dar un resultado rápido y seguro”, ha dicho. Y ha llamado a las organizaciones a “hacer un esfuerzo para agilizar sus procesos”. “Si hace falta quedarse sin dormir, ya lo hemos demostrado, pues nos quedamos sin dormir. Pero lo más importante es que la solución sea lo más rápida posible para nuestro alumnado que está perdiendo muchos días”, ha añadido Ortí.

Considera que el Consell “ha cumplido”. “Nosotros hemos elaborado un documento que es una oferta, la más ambiciosa de la historia, lo hemos puesto sobre la mesa y hemos intentado por todos los medios, y seguimos haciéndolo, que los sindicatos puedan valorarla de manera positiva”, ha reivindicado.

Conselleria plantea un ultimátum

La última propuesta llegó después de una tensa e interrumpida negociación. A las dos de la tarde, las partes se sentaron y los sindicatos retomaron donde lo dejaron este lunes: en el turno de intervenciones, pidieron mejoras en ratios o plantillas, entre otras cosas. La Conselleria se mostró "sorprendida" y sus representantes dijeron que no querían, en principio, introducir modificaciones en el documento, así que las organizaciones sindicales pidieron un receso, cuando solo había pasado una hora, para "pensar" en los siguientes escenarios.

Según el relato sindical, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy lanzó un "ultimátum" antes del receso de media hora: o los sindicatos desconvocaban la huelga indefinida o la Conselleria se negaba a seguir conversando. Además, también había asegurado que, si ninguna organización sindical firmaba el acuerdo, la propuesta de subida salarial de 200 euros al mes se retiraba.

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Con algunas modificaciones, poco antes de las cuatro de la tarde hubo un nuevo receso para pergeñar un nuevo documento, el definitivo, indicaban desde Educación. Pero el "nuevo" documento no incluía, en realidad, novedad, más allá de una concreción sobre que en quince días se establecería un calendario de negociaciones sobre las plantillas. La reunión terminó con ese documento como única propuesta a aceptar o rechazar, y el plazo sigue corriendo hasta esta tarde a las 17 horas.