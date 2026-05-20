Educación rompe la negociación a los 12 minutos ante el rechazo unánime de los sindicatos

La conseller de Educación, Carmen Ortí, ha roto la negociación con el profesorado a los 12 minutos de empezar la mesa de negociación de este miércoles. Lo ha hecho después de comprobar que los cinco sindicatos, de forma unánime, rechazaban la actual propuesta y no iban a firmar el acuerdo. Ayer, martes, la consellera Ortí ya les dio un ultimátum al transmitirles que no había más margen para negociar y que debían decidir si apoyaban o no el documento.

Los cinco sindicatos se han mostrado en contra del acuerdo, incluso Anpe Comunitat Valenciana, que era sobre el que más dudas podría haber antes del inicio de la reunión. "Le hemos dicho que es insuficiente el acuerdo", ha explicado su representante, Lauren Bárcena. Su posicionamiento ha sido unánime, después de que más de 30.000 profesores hayan contestado la encuesta lanzada esta mañana, en la que solo el 6 % apoyaba el presente acuerdo; el 78 % lo rechazaba de pleno y el 60 % se mostraba a favor de continuar con la huelga indefinida.

Así ha sido la reunión de los sindicatos con la consellera Carmen Ortí: ha durado 10 minutos después del no rotundo de los sindicatos / JM López

Según explican los sindicatos, la representante del Consell les ha dicho que necesitaba "reflexionar" sobre la negociación, aunque no les ha transmitido cuándo o de qué manera proseguirá el diálogo, si es que lo hay. "Se ha ido al rincón de pensar", ha contado Marc Candela del STEPV. Los representantes sindicales tenían la esperanza de que se pudiera continuar con el mismo y, sobre todo, algún movimiento por parte del equipo de Educación que, finalmente, no se ha producido. "La pelota vuelve a estar en el tejado de la Conselleria -, ha asegurado Candela-. Nosotros le hemos transmitido que queríamos seguir negociando". De hecho, desde CSIF, José Seco, ha defendido la actuación de todos del pasado lunes, la de esa maratoniana sesión de 10 horas hasta casi las tres de la mañana, pero lo de hoy cuando "se ha enrocado en su posición".

Sigue la presión

Este desenlace del encuentro incrementa la presión sobre la Conselleria y el Consell de Pérez Llorca porque más de 350 equipos directivos han amenazado con dimitir. Medio millar de ellos han introducido en una caja las deficiencias estructurales de sus centros docentes y las han entregado a Educación. El secretario autonómico, Daniel McEvoy, se lo ha tomado con cierta sorna al asegurar que "en aras de salvaguardar el planeta, lo podrían haber entregado en formato electrónico".

Los sindicatos se reunirán esta tarde para planificar el nuevo calendario de movilizaciones, tras las ya anunciadas para esta semana; el conflicto se encara ahora hacia la prolongación. "No nos queda otra que continuar con la presión", ha asegurado Candela.

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A la espera de Ortí

Por el momento, Educación no se ha pronunciado y se espera que Ortí ofrezca una rueda de prensa a los medios en unos minutos. Los sindicatos, por su parte, mantienen la presión con la huelga indefinida y se mantendrán las convocatorias de esta semana. Aun así, se van a reunir esta tarde para analizar y decidir los siguientes pasos a dar.