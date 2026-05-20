La FP valenciana estalla ante el abandono de Educación y reclama la dimisión del director general Armando Martí

La asamblea de profesorado de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana ha expresado su profundo malestar ante "la absoluta falta de respuestas de la Conselleria de Educació en el marco de la huelga educativa que atraviesa el sistema público valenciano" y exige la dimisión inmediata de Armando Martí Recuenco por su “pasividad, inacción y ausencia total de defensa de la Formación Profesional pública” durante las negociaciones.

El colectivo denuncia que la Formación Profesional ha quedado convertida en “un elemento decorativo e insustancial” dentro de las propuestas trasladadas por Conselleria en la mesa negociadora, sin medidas concretas que permitan revertir el deterioro sufrido durante el presente curso académico. La asamblea de profesorado de FP contempla mantener la huelga ante la inexistencia de propuestas reales para el sector. El profesorado recuerda que este curso ha estado marcado por recortes continuados que han afectado gravemente al funcionamiento de los centros públicos: eliminación de horas de coordinación, supresión de la remuneración de la formación semipresencial, recortes en las tutorías de Formación en Empresa y una pérdida masiva de recursos humanos.

"Persecución y desmantelamiento"

Según denuncia el colectivo, estas decisiones han supuesto el despido de más de 400 docentes de Formación Profesional de centros públicos valencianos durante este curso, en lo que califican como “un proceso acelerado de persecución y desmantelamiento de la FP pública en beneficio de intereses privados y modelos educativos más próximos a las empresas afines al Consell”. El profesorado considera especialmente grave que, en pleno conflicto educativo, la Conselleria esté ignorando las consecuencias académicas y sociales que puede tener esta situación sobre el alumnado. Más de 50.000 estudiantes de Formación Profesional podrían verse afectados por la falta de medidas extraordinarias para el final de curso, comprometiendo tanto su titulación como el acceso a la EBAU en numerosos casos.

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A día de hoy, denuncian, la Conselleria de Educación no ha presentado ninguna solución específica para garantizar el cierre del curso académico en FP en el contexto de la huelga, una actitud que el colectivo interpreta como una muestra más del “desprecio y la humillación sistemática” hacia la Formación Profesional pública valenciana. La asamblea de profesorado exige la apertura inmediata de una negociación real para la FP pública valenciana, la restitución de los recursos eliminados y un compromiso firme con la estabilidad del profesorado y el futuro del alumnado.