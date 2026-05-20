Huelga en la C. Valenciana: Así es el formulario que ya pueden votar 78.000 docentes sobre el ultimatum de Educación

Los profesores tienen hasta las 21 horas para contestar a un formulario con el que los sindicatos medirán el pulso a una huelga indefinida que ya ha hecho historia en la Comunitat Valenciana y que, de momento, no ha acabado. La Conselleria de Educación, sin embargo, se plantó ayer con un documento que consideran "definitivo".

Por ello, STEPV, CCOO y UGT, tres de los sindicatos convocantes de la huelga indefinida en la educación pública valenciana, junto a CADPV, CNT, CGT, COS, CSO y Docents en Lluita, han decidido someter a consulta esta propuesta de acuerdo y para ello han enviado un formulario a los 78.000 docentes que hay en plantilla con distintas preguntas clave.

El formulario arranca con el documento, para que el docente que conteste a la encuesta tenga la propuesta de conselleria, y cuenta con tres preguntas directas para saber el perfil de quien responde a la encuesta: cuántos días de huelga ha hecho; a que etapa educativa pertenece; y si está de acuerdo o no con la huelga.

Para quien no está de acuerdo con la movilización realizada el cuestionario acaba ahí. Sin embargo, para quien sí está de acuerdo con la huelga se despliega una preguntas más para saber sí desconvocaría la movilización con tres posibilidades de respuesta: sí la desconvocaría (al dar por bueno el acuerdo planteado de conselleria); si la desconvocaría, pero condicionado a una cláusula de revisión salarial; o si continuaría con las movilizaciones.

Cinco posibilidades de continuar las protestas

A partir de ese momento, el formulario continúa solo para quien si vote por continuar con las movilizaciones. Desde los sindicatos plantean cinco maneras de hacerlo: mantener la huelga indefinida; mantener la huelga por provincias o comarcas; hacerlo por etapas educativas; realizar manifestaciones los fines de semana, descentralizadas; y realizar manifestaciones unitarias como la del pasado viernes.

Noticias relacionadas

La administración autonómica ha emplazado a las organizaciones sindicales a comunicar este miércoles antes de las 17 horas si aceptan o no el documento de ayer. Por ello desde los sindicatos realizarán un primer seguimiento a las 15 horas y decidirán si las respuestas son suficientes como para acudir a la Mesa Sectorial convocada por Conselleria, para firmar o no el acuerdo, o aún no hay datos suficientes. De hecho, el formulario telemático estará disponible hasta las 21 horas y desde los sindicatos piden una participación masiva.