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Huelga del profesorado

La confederación de Ampas de la pública reclama ya una reunión urgente con la consellera Ortí

Lamentan que Educación centre su propuesta "en cuestiones salariales y deje de lado las mejoras estructurales necesarias para garantizar una educación pública, inclusiva y de calidad".

Una imagen de la huelga de profesores, en las concentraciones frente a la Conselleria de Educación.

Una imagen de la huelga de profesores, en las concentraciones frente a la Conselleria de Educación. / Francisco Calabuig

Redacción Levante-EMV

València

La Confederación de AMPA (Asociación de madres y padres de alumnos) Gonzalo Anaya ha solicitado una reunión urgente con la Conselleria de Educación ante la creciente preocupación de las familias por la situación actual de la educación pública valenciana, en el contexto de las negociaciones de la huelga indefinida docente. La entidad, presidida por Vicent Gumbau, ha reiterado su apoyo a la huelga y denuncia en un comunicado que la consellera de Educación, Carmen Ortí, "ha centrado su propuesta en cuestiones salariales y ha dejado de lado las mejoras estructurales necesarias para garantizar una educación pública, inclusiva y de calidad".

Desaparición del valenciano de la negociación

Asimismo, la Confederación considera "especialmente grave" que el valenciano haya desaparecido de la negociación, "dejando fuera uno de los pilares fundamentales del sistema educativo y de la cohesión social", añaden. Desde la Confederación subrayan que el acuerdo trasladado por la conselleria en la reunión del pasado 18 de mayo "no da respuesta" a muchas de las necesidades que afectan directamente al alumnado y a sus familias. "Las familias estamos muy preocupadas porque las cuestiones esenciales continúan sin abordarse. No se puede hablar de calidad educativa sin reducción de ratios, sin recursos suficientes o con centros que acumulan carencias estructurales", afirma Gumbau.

En este sentido, alertan de que la falta de profesorado, los problemas con las sustituciones, la insuficiencia de recursos humanos y materiales, así como el estado de algunas infraestructuras educativas, repercuten directamente en la atención educativa que recibe el alumnado. "Las familias también formamos parte de la comunidad educativa y queremos ser escuchadas. Las decisiones que se toman desde la administración tienen consecuencias directas sobre el día a día de nuestros hijos e hijas", remarca su presidente.

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Por este motivo, la organización reclama una reunión con responsables de la conselleria con el objetivo de trasladar la preocupación de las familias, conocer las medidas previstas más allá de las cuestiones salariales y exigir garantías reales que aseguren una educación pública de calidad.

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