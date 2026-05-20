Llíria celebra el "gozo" de los 182 años con la Guardia Civil

Llíria, uno de los ocho municipios valencianos que cuentan con Guardia Civil sin interrupción desde la fundación del cuerpo, en 1844, ha sido la elegida para albergar el acto de celebración del 182 aniversario del Instituto Armado, en aquella cédula del 13 de mayo que el entonces presidente del Gobierno y ministro de la Guerra, Ramón María Narváez, firmó para dar vida a un puñado de agentes que tenían por misión combatir los robos en el ámbito rural. Casi dos siglos y una plantilla casi 16 veces más extensa que la de entonces sigue teniendo enfrente el mismo delito, pero con formas que sus ancestros ni se habrían atrevido a imaginar: uno de cada cuatro delitos tiene por escenario el mundo ciber.

El acto para celebrar tanto esos 182 años de vida como el reconocimiento anual a los veteranos -gracias a una orden general aprobada en 2022 que ha institucionalizado este homenaje- ha estado presidido por el general José Antonio Fernández de Luz, jefe de la Zona de Valencia de la Guardia Civil -la C. Valenciana- y por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y ha servido condecorar a 36 agentes por servicios y trayectorias destacados. Además, han sido reconocidos los agentes que este año han pasado a la reserva, es decir, que se han jubilado y han sido homenajeados un subteniente y dos guardias casi centenarios dentro de la celebración de ese Día del Veterano.

Los primeros 489

Fernández de Luz, para quien era su primer acto de celebración de un aniversario como general de la C. Valenciana, ha realizado un recorrido histórico para recordar a aquellos primeros 489 guardias desplegados en octubre de 1844 en lo que entonces era el 4º Tercio -Valencia, Alicante, Castellón, Albacete y Murcia-, y que en Valencia fueron distribuidos en dos secciones, la de Chiva -Chiva, Turís y Pedralba- y la de Murviedro (hoy Sagunt) -Llíria, Benaguasil, Marines, Olocau y Domeño-. Para destacar el papel predominante de Llíria en ese despliegue, leyó parte de una noticia publicada en 1852 en la Gaceta de Valencia (germen del actual BOE, en realidad) que destacaba "el gozo de los lirianos que era de presumir" con el que los habitantes de aquella Llíria decimonónica habían celebrado la erradicación por parte de esos primeros guardias de la oleada de robos que sufrían en ese momento en el municipio.

El general hizo un repaso de los actuales desafíos de sus hombres y mujeres (hoy son casi 7.700 en las tres provincias, con un catálogo cubierto al 90 %), con la ciberdelincuencia a la cabeza pero sin olvidar las peores lacras actuales, desde la violencia de género, a la trata de personas o las agresiones sexuales, y no desaprovechó el capítulo de agradecimientos y recuerdos sin dedicar uno muy especial, que arrancó el aplauso general de los asistentes, para los dos componentes del Servicio Marítimo fallecidos en el choque de dos embarcaciones de la Guardia Civil durante la persecución de una narcolancha cargada de droga frente a las costas de Huelva el pasado 8 de mayo. "Dieron su vida por proteger la nuestra", destacó.

"Los primeros héroes de la dana"

Pilar Bernabé, por su parte, piropeó a la Guardia Civil -"no solo se conserva estupendamente a sus 182 años, sino que mejora con la edad", halagó- y destacó lo que para ella es la principal característica de los y las guardias civiles, "servir con honor a este país y a todos los que en él vivimos", algo que, dijo, ha aprendido en su estrecha relación con la Benemérita en estos cuatro años como delegada.

Una vez más, como suele hacer cuando tiene ocasión de hablarles de tú a tú, les recordó su papel durante la dana que causó 230 muertos y miles de damnificados el 29 de octubre de 2024. "Fuisteis los primeros héroes de aquella tragedia", señaló.

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Además, Bernabé, que sacó pecho porque "la plantilla de la Guardia Civil en la C. Valenciana es hoy la más numerosa de toda su historia gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, con 1.000 agentes más hoy que el día que Pedro Sánchez accedió a la presidencia", y les recordó que los que están destinados "en esta tierra tienen un plus de trabajo" precisamente porque en ella se ceban aún más las consecuencias catastróficas del cambio climático.