"Está lloviendo piedra": así suspendió las clases un ayuntamiento del PP 13 horas antes del ES Alert

Las declaraciontes testificales del binomio de responsables municipales de Utiel y Requena sobre el día de la dana han permitido a la jueza constatar la diligente actuación de ambos ayuntamientos para evitar la tragedia al suspender las clases desde primera hora de la mañana atendiendo exclusivamente a las alertas de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) y el agua que caía furiosa sobre la comarca del interior de Valencia. La exalcaldesa de Requena Rocío Cortés confirmó haber informado a la población y haber actuado sin instrucciones de la Generalitat Valencia. Los 'whatsapps' aportados a la causa exponen cómo fue la toma de decisiones todavía de madrugada en el consistorio gobernado por el PP, cerca de 13 horas antes de que la administración autonómica avisara a la población a través del sistema ES Alert.

Según el guion aportado por la exregidora, la concejala de Educación estuvo desde la noche anterior "intranquila" ante el posible episodio de lluvias, de manera que a las 4.40 horas de la madrugada ya estaba revisando las previsiones meteorológicas. "El problema está a mediodía", avisaba la edil en el grupo del gobierno municipal a esa hora. "Y ahora está que parece el fin", observaba el conceal de Industria ya a las seis de la mañana. Fue entonces cuando se empezaron a plantear la suspensión de las clases. "Si tienes rachas importantes de viento, lluvia, y sabemos la que se va a liar con los coches y toda la ostia (sic)", auguraba este edil, quien ya planteó "sacar un comunicado".

Y así fue, la concejala de Educación elaboró un borrador -"he copiado el mensaje de otro ayuntamiento y del centro de emergencias", dijo por el grupo-. ¿Rocío lo ve bien?", pregunta a las 6.24 horas la concejala de Servicios Sociales. "Sí bien", responde la alcaldesa. El regidor de Fiestas insta a enviarlo "a medios si no se ha hecho" y la edil de Educación contacta con los inspectores del ramo para que avalaran la decisión, así como al servicio de coordinación de Emergencias, mientras la técnico municipal elaboraba la resolución municipal que debían firmar tanto ella como la alcaldesa. "Vamos a por ello", le apoya el responsable de Industria: "Yo si te puedo ayudar, mándame faena".

El equipo está trabajando de pleno cuando amanece la concejala de Infancia: "Suspéndelas (las clases)". Y el edil de Industria resalta la importancia de "evitar que el autobús (escolar) recoja a nadie". La empresa que explota este servicio había avisado del peligro que podía suponer: "Ya se ha inundado uno, buenos días. Si decides suspender las clases me avisas por favor", le dijo a la alcaldesa una responsable de la compañía. Como así hace la primera edil, que le reenvía el comunicado pasadas las siete de la mañana. Todo estaba activado ya y Aemet todavía no había elevado a rojo el nivel de aviso para esta zona.

La exalcaldesa de Requena Rocío Cortés antes de entrar al juzgado de la dana / Fernando Bustamante / LEV

En el grupo de gobierno, no convence el texto del comunicado, bastante extenso. "Eso es muy lago, me da pereza leerlo y todo", señala la edil de Servicios Sociales para pedir concreción. La alcaldesa pide a un compañero "que resuma, sí". Tras un segundo borrador, el concejal de Industria urge a "sacar ya la publicación". La munícipe de Servicios Sociales advierte pasadas las siete de que "se ha ido la luz". "Acaba de caer un rayo enorme y se ha apagado la luz de una, luego ha vuelto", expone la alcaldesa, que pasados veinte minutos explica que le ha habladoel alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, para saber qué decisión iban a tomar. "Te iba a llamar para ver la situación pero ya he visto tu comunicado y voy a suspender yo también", le había anunciado Gabaldón por privado, que emplea el mismo texto para avisar a su población: "Lo remito igual, así nos curamos en salud".

"Esto parece el fin del mundo", sigue Rocío Cortés por el grupo del gobierno local. "Ya ves, el Carmen tiene que estar fino hoy", apunta el edil de Festejos. "Yo lo estaba pensando", añade la responsable de Infancia. La homóloga de Servicios Sociales informa de que el centro de día esperaba instrucciones: "Viendo el panorama, le dan miedo lo de las sillas de ruedas, los resbalones, que recogen a gente de las aldeas, ¿qué hacemos?". "Si no pueden, que no lo recojan", replica la alcaldesa.

Pasadas las once de la mañana, es cuando la edil de Servicios Sociales dice que "está cayendo piedra", en referencia a las precipitaciones. Media hora después, el concejal de Sanidad avisa de que "la capilla del cementerio inundada y la oficina de los enterradores, sale el agua por el water y la ducha". "Iba [al ayuntamiento] ahora, pero está lloviendo a mares", informa. La alcaldesa fue a una entrevista radiofónica, donce, según su informe, hace "un llamamiento público por antena para que la población vuelva a sus casas. Sería a la una cuando ese reunió el centro de emergencias municipal, el Cecopal, donde acuerdan solicitar la UME y contactar con medios de comunicación y grandes empresas para poner a la gente a salvo.

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En su testifical ante la jueza, Cortés dijo que "no hubo muertos ni heridos porque se avisó a la población" desde el consistorio, y admitió que el ayuntamiento no recibió "ninguna instrucción" de la Generalitat Valenciana. Su declaración y la de Gabaldón, ambos del PP, evidenciaron la tardanza de la administración autonómica.