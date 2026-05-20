Una nueva manifestación en València vuelve a exigir un Estatuto propio "ya": "Nos vamos a quedar sin médicos"

Médicos valencianos, convocados por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en la Comunitat Valenciana (CESM-CV), se han manifestado este miércoles en València para reclamar un Estatuto propio “ya” y advertir de la situación límite que atraviesa la sanidad pública: “Nos vamos a quedar sin médicos”.

Así lo ha señalado a Europa Press el secretario general de CESM-CV, Víctor Pedrera, quien ha pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que “recapacite” y “entienda” que la sanidad pública “está en crisis”. Además, ha denunciado que las condiciones laborales de los facultativos son “tercermundistas”.

Durante la marcha se han exhibido pancartas con mensajes como “Es vocación, no explotación”, “Exigimos salvar vidas, no perder las nuestras”, “Soy médica esclava. Estatuto médico ya”, “Si mamá no está es porque tiene guardia”, “Trabajar 24 horas seguidas mata”, “En una urgencia tu vida no debería depender de mi descanso”, “No a las guardias de 24 horas”, “Médico = esclavo” o “La sanidad está enferma”.

También se han coreado consignas como “Explotación, explotación”, “No es vocación, es explotación”, “Hora trabajada, hora cotizada”, “Marciano dimisión” -en alusión al conseller de Sanidad, Marciano Gómez- o “35 horas ya”. Los manifestantes también han interpelado a los viandantes con lemas como “Esta es tu lucha, atiende y escucha”, “Lo llaman vocación y no lo es, es explotación” o “Jornadas laborales como todos los mortales”.

La movilización, celebrada en la tercera jornada de una nueva semana de paros, ha partido a las 18.30 horas desde el Palau de la Generalitat y ha finalizado ante la Delegación del Gobierno. En Alicante, otra manifestación ha salido desde la Plaza del Mercado Central y ha concluido en la Casa de las Brujas, mientras que los profesionales de Castellón se han sumado a la marcha de València.

Pedrera ha subrayado que el colectivo lleva “seis meses” reclamando al Ministerio de Sanidad que “recapacite de una vez por todas” y asuma que los médicos no están en huelga por una cuestión puntual, sino porque “la sanidad pública está en crisis”.

“Nos vamos a quedar sin médicos”, ha insistido.

El dirigente sindical ha lamentado que cada vez haya menos profesionales valencianos que, tras finalizar su formación como Médicos Internos Residentes (MIR), opten por quedarse en la sanidad pública. A su juicio, esta situación responde a unas condiciones laborales “indecentes” que alejan especialmente a los médicos jóvenes.

“Los nuevos facultativos no están dispuestos a trabajar en las condiciones laborales tercermundistas que ofrece la sanidad pública. O esto cambia, o nos quedaremos sin médicos”, ha advertido.

Pedrera también ha criticado que, ante la falta de facultativos, los responsables políticos planteen transferir funciones médicas a otras categorías profesionales, como Enfermería. En este sentido, ha rechazado que se asignen competencias como la prescripción o el diagnóstico a otros colectivos y ha remarcado que “una sanidad sin médicos no existe”.

El secretario general de CESM-CV ha defendido la necesidad de un Estatuto propio que reconozca las particularidades del colectivo médico, permita a los facultativos negociar sus condiciones laborales y adapte su marco profesional a la realidad de su trabajo.

“No hay respuesta”, ha lamentado Pedrera, quien ha recordado que los médicos acumulan “cuatro meses” de huelgas y movilizaciones sin que el Ministerio de Sanidad haya ofrecido una solución. Según ha señalado, la protesta responde a un malestar que lleva “más de diez años” gestándose y que está provocando una “descapitalización” de médicos en la sanidad pública.

El portavoz sindical ha denunciado, asimismo, la situación de “desventaja” de los médicos respecto a otras profesiones sanitarias. Mientras algunas categorías cuentan con jornadas de 35 horas semanales, ha asegurado, los facultativos pueden llegar a trabajar “60, 70 o más horas” debido a unas plantillas “infradimensionadas”.

Por ello, ha reclamado ajustar el número de profesionales a las “necesidades reales” del sistema sanitario. Aunque ha reconocido que CESM mantiene contactos con el Ministerio, ha advertido de que las posiciones siguen “muy alejadas”.

“No hay otra solución que acercarse a las peticiones del sindicato médico. Si no, nos quedaremos sin médicos en la sanidad pública”, ha afirmado.

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Pedrera ha concluido que la situación no debe interpretarse como una cuestión de presión sindical, sino como una advertencia sobre la realidad del sistema: “O esta Administración atiende nuestras peticiones, o nos quedaremos sin médicos”.