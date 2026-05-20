El nuevo rector de la UV reivindica una mejor financiación e insta a una reflexión sobre la IA

El recién nombrado rector de la Universitat de València (UV), Juan Luis Gandía, ha tomado posesión este miércoles en un acto institucional con gran asistencia de autoridades políticas, civiles, religiosas y militares. Una cita en el engalanado Paraninfo del Centro Cultural de La Nau de la UV, que ha servido para que Mavi Mestre ceda el testigo a su sucesor de la mano del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

El acto, al que han asistido altos cargos como la consellera de Educación, Carmen Ortí; el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó; o la alcaldesa de València, María José Catalá, entre otros, ha puesto en valor, con las intervenciones de Mestre, Gandia y el president de la Generalitat, el trabajo docente de la histórica institución y los nuevos retos a los que se enfrenta como la revolución tecnológica y la Inteligencia Artificial (IA).

Tras ser investido por el jefe del Consell, Gandía ha ahondado en su discurso en la necesidad de que la universidad continúe siendo "un espacio de razón" y, además de reivindicar una financiación adecuada para continuar con la labor docente e investigadora, ha destacado el papel que, a su juicio, debe desempeñar la institución tomando como referencia cuatro dimensiones históricas encarnadas en figuras propias: el humanismo de Joan Lluís Vives, la ciencia de Santiago Ramón y Cajal, la responsabilidad cívica del rector Joan Baptista Peset —fusilado en Paterna por la dictadura franquista— y la equidad representada por Olimpia Arozena, la primera profesora de la universidad. Todo ello en plena revolución tecnológica y desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

Gandía ha admitido ser consciente de la "responsabilidad" de su cargo en una "institución que nos supera" y ha instado a reflexionar en su "razón de ser" y la que "ha de continuar siendo". Lo ha dicho al poner de relieve el papel de la UV como "protagonista directa de la evolución histórica" de la sociedad valenciana, por lo que ha de "preservar" esa "receta" siendo "espacio de razón" y de pensamiento crítico, aunque ha admitido que la formación universitaria, que ha de combinar "exigencia académica e igualdad de oportunidades", ha adquirido mayor "complejidad" en un "contexto de transformación tecnológica acelerada" y "cambios en la transmisión de la información". Por ello, ha expuesto en su intervención, la universidad ha de ser un espacio relevante de "debate, convivencia y aprendizaje" pero ha de combinarse con una "reflexión" sobre las transformaciones tecnológicas como la IA, y ha instado a no hacer una "aceptación acrítica" de estos cambios.

Además, ha recalcado que la universidad “necesita talento” así como infraestructuras y ha apelado a sus homólogos de las otras dos universidades públicas valencianas para “trabajar conjuntamente”. “El sistema universitario es más fuerte cuando tenemos una visión de conjunto sin diluir la singularidad de cada una”, ha dicho, para proseguir reivindicando una mejor financiación para el sistema universitario. Ha recalcado, al respecto, que España “financia a sus universidades por debajo de otros países con los que nos queremos comparar” y que en 2023 los niveles de financiación se situaron todavía por debajo de 2009 y lejos del 1% del PIB, objetivo para 2030.

“Esta realidad económica hace más valioso el resultado de nuestras universidades”, ha destacado, pero ha vuelto sobre el tema para recordar que el gasto público en educación “ha de considerarse una inversión para el futuro de nuestro país”. No obstante, ha querido reconocer que en la ultima década la Generalitat Valenciana “ha hecho un esfuerzo para financiar las universidades publicas, sobre todo si se tiene en cuenta su capacidad financiera”. Si bien todavía hay “déficits” que cubrir: “Necesitamos una financiación que no se limite a cubrir necesidades estructurales”, ha aseverado, pero ha dejado claro que la UV “dialogará con la Generalitat y otras universidades para un modelo estable y suficiente”.

Mestre cede el testigo tras "un período complejo"

La rectora saliente, Mavi Mestre, ha hecho un balance de su período al frente de la comunidad universitaria en la UV, que se ha situado, ha dicho, "como la segunda de las universidades españolas”. Mestre ha dado la enhorabuena al nuevo rector, del que ha destacado que es el primero del área de Economia y empresa, de un centro ubicado en Tarongers, “objeto de profunda remodelación abierta en un proyecto elegido por la comunidad universitaria”. “Le deseo el mayor de los aciertos” y “muchos éxitos”, ha proclamado en su intervención, en la que también ha mandado un recado a Pérez Llorca, pidiéndole que “quiera a nuestra universidad”.

Mestre ha agradecido a todas las administraciones -Generalitat, Diputacion y ayuntamientos- la colaboración con la Universitat de València que, ha recordado, cuenta con "525 años de historia compartida con la sociedad valenciana contribuyendo a su transformación”. “Ha estado involucrada en los problemas de la sociedad valenciana” y, ha insistido, ha trabajado por el “progreso de ideas” y el “despliegue tecnológico”.

Tras hacer un repaso de los “desafíos históricos” a los que se ha enfrentado la universidad, ha dicho que su mandato (2018-2026) “ha sido probablemente uno de los más complejo de la historia reciente”, con una “pandemia global que cambió la manera de enseñar, investigar y tratarnos”. “Hemos afrontado crisis de gran impacto como la salida de las tropas de Afganistan, la invasión rusa de Ucrania o el genocidio de Gaza”, ha rememorado, para destacar que la UV ha mantenido una “posición clara en defensa de los derechos humanos, la paz y la democracia”.

También ha hecho referencia a uno de los momentos “más complicados”, la Dana del pasado 29 de octubre de 2024, que “afectó de manera directa a miles de personas, más de 9.000 estudiantes y casi 2.000 trabajadores”. La UV reaccionó como “una institución al servicio de las personas”, ha dicho, “primero protegiéndolas y luego con apoyo económico, social y psicológico” porque “primero son las personas”.

A nivel económico ha recordado la “incerteza presupuestaria” a la que se enfrentaba la UV al principio de su mandato, pero se ha conseguido un “modelo de financiación” superar esa etapa y conseguir “un plan de infraestructuras para dar respuesta a las necesidades docentes”. Además, ha puesto en valor el trabajo en la "estabilización y la promoción” interna de la plantilla, que ha sido “el centro de nuestra políticas de recursos humanos”, además de mostrarse “orgullosa” por haber garantizado “el acceso de mujeres en lugares de responsabilidad”.

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Mestre ha reivindicado una “universidad publica y valenciana, defensora de su lengua y su cultura, abierta al mismo tiempo a programas internacionale” y ha querido poner el foco en todas aquellas “personas que lucharon por la igualdad y la democracia”.