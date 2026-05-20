La valenciana ingresada en Granada se queda en tierra por una avería del helicóptero

Lamentable. La historia de Pilar Regidor García, la valenciana ingresada en la UCI del Hospital Virgen de las Nieves de Granada desde casi 20 días, ha adquirido una derivada rocambolesca. Tal como informa su marido Manuel Manteca Sánchez a Levante-EMV, justo minutos antes de que la paciente fuera ubicada en una ambulancia medicalizada para trasladarla al aeropuerto de Granada y desde ahí, en un helicóptero a València, para ingresarla en la UCI del Hospital General, los médicos de la UCI andaluza han informado a Manuel que el helicóptero "está averiado y que se suspende el traslado sin fecha concreta". "Esto es una vergüenza, la Sanitat de la Comunitat Valenciana, nos ha dejado abandonados", lamenta Manuel que reconoce sentirse "destrozado y sin fuerzas porque además siento que me están tomando el pelo y que al final van a acabar con la vida de mi mujer". La paciente, ingresada en la UCI de este hospital de Granada, en estado muy grave y en coma inducido, literalmente se queda en tierra. "Se ha estropeado el helicóptero que tenía que recogerla, donde además iban más pacientes, y como la Comunitat Valenciana solo dispone de un helicóptero, se suspende el traslado y nadie me sabe decir fecha ni cómo la van a llevar a València", se lamenta este vecino de Picanya, de 70 años y trabajador del Hospital General.

"A la una de la tarde me dicen que se queda en tierra, cuando yo iba en coche camino a València"

El sistema sanitario de la Comunitat Valenciana es el responsable de trasladar a la paciente desde Granada a València, sin embargo nadie le da explicaciones excepto los médicos de Granada. La mañana se ha convertido en un vovedil, triste y surrealista. "Sobre las 12 de la mañana, -relata Manuel- me comunican que mi mujer ya está preparada y va a salir en una ambulancia medicalizada de la UCI de Granada al aeropuerto. Tanto es así, que he cogido mi coche y he puesto rumbo a València. Estando de camino, cuando llevaba tres cuartos de hora más o menos, hacia las 13 horas, me llaman otra vez y me comunican que el traslado se ha suspendido porque el helicóptero se ha estropeado y solo hay uno disponible en toda la Comunitat Valenciana; por tanto, ya no se pueden llevar a mi esposa a València, y lo peor como solo hay un helicóptero, ya no saben decirme cuándo van a poder llevarla".

Pilar Regidor posa en una foto reciente captada en el viaje a Granada- / Levante-EMV

Manuel, roto por los nervios y la ansiedad, ha tenido que volver otra vez a Granada y allí está, cerca del hospital, para aguardar más noticias sobre su esposa. "Esto es una vergüenza -clama- después de 15 días sin poderla llevar a València porque el Hospital General no tenía cama libre en la UCI, resulta que ahora el problema está en que no hay un helicóptero. Cuando el helicóptero es una opción que ellos dieron, y que nunca se puso sobre la mesa, siempre habían hablado de llevarla en ambulancia en cuanto hubiera cama disponible. Están jugando con la vida de mi mujer y siento que me están tomando el pelo", reitera.

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"Me da miedo que vuelvan a ocupar la cama de la UCI del Hospital General"

Manuel y Pilar están viviendo una película de terror. La mujer sufrió un aneurisma cerebral el 3 de mayo, el Día de la Madre que nunca olvidarán jamás. Fue ingresada de urgencia en la UCI del Virgen de las Nieves y allí fue intervenida hasta tres veces en la cabeza y en el cráneo, esa noche, y el lunes 4 de mayo. Desde entonces, hace ya 17 días, está ingresada en la UCI del centro hospitalario de Granada. Primero, recuerda su marido, "no había cama disponible en el Hospital General para acogerla, y así estuvimos dos semanas sin nuevas noticias; y el lunes cuando ya se queda libre una, resulta que se estropea el helicóptero y no hay medio de transporte para llevarla a casa". "Me da miedo -insiste- que cuando piensen cómo van a llevar a mi esposa a València, resulte que se vuelva a llenar la UCI del Hospital General, y se quede sin cama. Y vuelta a empezar, me están tomando el pelo y ya no sé qué hacer", lamenta al borde de la desesperación.