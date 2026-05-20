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Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana
La huelga indefinida de profesores encara la segunda semana con piquetes informativos y manifestaciones en varias ciudades
Los docentes valencianos deciden hoy el futuro de la huelga indefinida. Los sindicatos han marcado las 21:00 horas como límite para responder a la consulta que definirá el rumbo de un paro histórico. Por su parte, la Conselleria de Educación ha cerrado filas: este martes presentó una propuesta que califica de «definitiva», dejando el conflicto en un punto de inflexión.
Mónica Ros
Centenares de equipos directivos presentan en Conselleria una "caja de deficiencias" con los problemas de sus colegios e institutos
Han sido elegidos democráticamente por sus claustros, son el motor de sus centros educativos y llevan años exigiendo cambios por las carencias y deficiencias que padecen los colegios e instituto que lideran. Se trata de los equipos directivos de centros educativos de la Comunitat Valenciana que han decidido dejar claro, negro sobre blanco, cuáles son las deficiencias que acumulan sus colegios e institutos. Y lo han hecho mediante documentos individuales que han presentado esta mañana en la Conselleria de Educación en el marco de la huelga educativa indefinida en la Comunitat Valenciana.
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Mónica Ros
Huelga en la C. Valenciana: Así es el formulario que ya pueden votar 78.000 docentes sobre el ultimatum de Educación
Los profesores tienen hasta las 21 horas para contestar a un formulario con el que los sindicatos medirán el pulso a una huelga indefinida que ya ha hecho historia en la Comunitat Valenciana y que, de momento, no ha acabado. La Conselleria de Educación, sin embargo, se plantó ayer con un documento que consideran "definitivo".
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Marta Rojo
Hasta 200 euros más al mes, menos burocracia y más aulas inclusivas: el documento sobre el que deben pronunciarse los sindicatos
A falta de lo que ocurra este miércoles, octavo día de huelga indefinida de Educación, la propuesta que la Generalitat hizo este martes a los sindicatos, y que deben refrendar o rechazar esta tarde, es lo que centra toda la atención. Se trata de un documento "insuficiente" que dejó a los sindicatos un sabor "agridulce": algunas confluencias pero muchas medidas que han quedado fuera.
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Marta Rojo
Los sindicatos y las asambleas debaten sobre el documento
Tres de los cinco sindicatos convocantes de la huelga indefinida -CCOOPV Educació, STEPV, UGT- y la Coordinadora de Asambleas de Docentes están reunidos para dar forma a la consulta sobre la propuesta de acuerdo y la propuesta de asambleas para este miércoles.
Los tres sindicatos han pedido a los afiliados que lean la propuesta con detalle para mañana debatirla en las asambleas de los centros.
Marta Rojo
Nueva reunión el miércoles a las 17 horas
La Conselleria, finalmente, emplaza a los sindicatos a una nueva reunión este miércoles a las 17 horas. Para que comuniquen si firman o no el acuerdo.
Marta Rojo
Más reacciones: "somos un sindicato asambleario"
Nuevas reacciones desde las organizaciones. Desde el STEPV recuerdan que son un sindicato asambleario que necesita tiempo, dicen, para gestionar la consulta sobre el documento.
Para UGT, por su parte, no es "un buen acuerdo", pero si los profesores dicen lo contrario, lo acatarán.
Parece que el nuevo plazo que se debate ahora en la sala es el día de mañana miércoles, la hora límite queda todavía por determinar.
Marta Rojo
Conselleria asegura que ha llegado al límite y pide desconvocar la huelga
En las intervenciones de la administración, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha asegurado que la Conselleria ha hecho todo lo que tenía que hacer y ha llegado hasta el límite.
La consellera Ortí, por su parte, pide el gesto de suspender la huelga indefinida. Dice que en la situación actual está afectando mucho a los centros educativos. Se han vivido, indican los sindicatos, momentos de gran tensión en la sala.
Marta Rojo
Primeras reacciones de los sindicatos
Los sindicatos responden: desde CCOO aseguran no estar de acuerdo con esta premura y dicen que quieren tomar una decisión consensuada. Desde UGT, la respuesta se limita a "consellera, dimisión".
Marta Rojo
Conselleria da de plazo a los sindicatos hasta las 21 horas para posicionarse sobre el documento
Pocos minutos después de que se reprendiera la reunión, el secretario autonómico ha dado de plazo hasta las 21 horas a las organizaciones sindicales para que respondan si firman o no el acuerdo. Los sindicatos coinciden en que se ha exigido una respuesta ya. Luego, se ha dado de plazo hasta las 21 horas para posicionarse "por medios telemáticos".
Marta Rojo
El "nuevo" documento no introduce nada nuevo
El "nuevo" documento de preacuerdo que ha presentado la Conselleria de Educación no incluye ninguna medida que no estuviera ya sobre la mesa. Solo incluye los últimos puntos ofrecidos: quitar el apartado relativo al valenciano y retirar también el plan de sustituciones ágiles en Primaria. En amarillo, Conselleria ha marcado las "novedades" pero solo incluyen un ejemplo de cómo se podrían revisar las órdenes de plantilla y un compromiso: en quince días se establecería un calendario de negociaciones.
Tras repartir el documento, Conselleria pide que contesten si desconvocan la huelga y si firman este documento esta tarde, este miércoles o no firman.
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