Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaPropuesta Educación huelga profesoresHuelga profesores La RevueltaUltimátum sindicato profesoresValencia Basket horarioMotorista fallecidoMaribel Vilaplana
instagramlinkedin

En Directo

Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana

La huelga indefinida de profesores encara la segunda semana con piquetes informativos y manifestaciones en varias ciudades

Nuevo día de huelga en la Comunitat Valenciana.

Nuevo día de huelga en la Comunitat Valenciana. / M.A. Montesinos

Marta Rojo

Lluís Pérez

València

Los docentes valencianos deciden hoy el futuro de la huelga indefinida. Los sindicatos han marcado las 21:00 horas como límite para responder a la consulta que definirá el rumbo de un paro histórico. Por su parte, la Conselleria de Educación ha cerrado filas: este martes presentó una propuesta que califica de «definitiva», dejando el conflicto en un punto de inflexión.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Subida de 486 euros en Primaria y 550 en Secundaria: la contraoferta del sindicato mayoritario de profesores a Educación para frenar la huelga
  2. La Conselleria de Educación deja fuera de la propuesta a los sindicatos el aumento salarial y los convoca de nuevo el lunes
  3. Más de 1.200 miembros de direcciones de centros se plantean dimitir en bloque en apoyo a la huelga
  4. La mitad de los 2.300 equipos directivos de colegios e institutos dimitarán en bloque si no hay acuerdo hoy con Educación
  5. Educación ofrece ahora un aumento de hasta 120 euros al mes y sustituciones más ágiles en Primaria
  6. Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana: piquetes informativos y manifestaciones
  7. Cientos de profesores se plantean poner un 10 general en 2º de Bachillerato frente a las críticas del Consell
  8. Una maratón negociadora de diez horas y una propuesta de 200 euros más al mes: la huelga encara su séptimo día sin preacuerdo

Centenares de equipos directivos presentan en Conselleria una "caja de deficiencias" con los problemas de sus colegios e institutos

Centenares de equipos directivos presentan en Conselleria una "caja de deficiencias" con los problemas de sus colegios e institutos

Albuixech se sitúa en el panorama valenciano de la organística

Albuixech se sitúa en el panorama valenciano de la organística

Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana

La depuradora Nàquera-Bonanza culmina su modernización tras años de reivindicaciones

La depuradora Nàquera-Bonanza culmina su modernización tras años de reivindicaciones

Vox da oxígeno a la consellera de Educación frente a la presión de la izquierda

Vox da oxígeno a la consellera de Educación frente a la presión de la izquierda

L’FP valenciana esclata davant de l’abandó d’Educació i reclama la dimissió del director general Armando Martí

L’FP valenciana esclata davant de l’abandó d’Educació i reclama la dimissió del director general Armando Martí

Más de 200 personas participan en la 'acampada' por la educación pública del CEIP Federico García Lorca

Más de 200 personas participan en la 'acampada' por la educación pública del CEIP Federico García Lorca

Huelga en la C. Valenciana: Así es el formulario que ya pueden votar 78.000 docentes sobre el ultimatum de Educación

Huelga en la C. Valenciana: Así es el formulario que ya pueden votar 78.000 docentes sobre el ultimatum de Educación
Tracking Pixel Contents