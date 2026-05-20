Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana

Los sindicatos y las asambleas debaten sobre el documento

Tres de los cinco sindicatos convocantes de la huelga indefinida -CCOOPV Educació, STEPV, UGT- y la Coordinadora de Asambleas de Docentes están reunidos para dar forma a la consulta sobre la propuesta de acuerdo y la propuesta de asambleas para este miércoles.

Los tres sindicatos han pedido a los afiliados que lean la propuesta con detalle para mañana debatirla en las asambleas de los centros.