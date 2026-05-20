Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio critican que empresas cobren un copago de entre 70 y 120 euros al mes a los usuarios

Cuando una persona solicita la ayuda a la Dependencia cuenta con una cartera de servicios para concretar el recurso que necesite, y entre estos, uno de los más demandados es el Servicios de Asistencia a Domicilio (SAD) que es, además, una asistencia municipal (aunque también puedo contratarse de forma privada). Así, los ayuntamientos sacan a licitación este servicio (externalizado y en manos privadas) para atender las necesidades de los usuarios en su vida cotidiana, tanto en los aspectos relacionados con la higiene y el cuidado personal, como de las necesidades del hogar. Sin embargo, las trabajadoras del SAD han dicho "basta" y preparan una serie de movilizaciones a nivel estatal que empezarán el 31 de mayo.

"Hay que decir, alto y claro, que un servicio que debería ser gratuito y por el que las empresas reciben un dinero público para prestarlo, no lo es. Al menos, no lo es en todos los ayuntamientos. Los usuarios están pagando dinero de más mediante un copago que debería estar eliminado porque el servicio debería ser gratuito", explican desde el grupo de trabajadoras que preparan la huelga en Valencia.

Así, aseguran que una docena de empresas que tienen los contratos del SAD en ayuntamientos de las comarcas de la Safor y de l'Horta cobran la misma cuantía de copago a los usuarios en función del grado de dependencia. Así, "por un grado 2 el usuario paga 70 euros al mes y por un grado 3, un total de 120 euros". Y así es como retorna el copago al SAD cuando debería ser un servicio público y gratuito".

Sin embargo, desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) explican que ese cobro "no es para las empresas". "Es el ayuntamiento el que fija un copago, no las empresas. Y sí, hay ayuntamientos que cobran un copago y otros, no. Lo que hacen las empresas es una gestión de cobro porque así lo solicita el ayuntamiento mediante el pliego de condiciones. Pero debe quedar claro que en ningún caso ese dinero es para la empresa. El copago es para los ayuntamientos. La cuantía coincide porque las horas que se otorgan son las mismas y van relacionadas con el grado de dependencia", explican desde la patronal

Dinero público que "no cubre" el coste del servicio

De hecho, una de las primera medidas del Botànic fue eliminar el copago de servicios de la ley de Dependencia comno los centros de dia. "Hace un tiempo las empresas que gestionan el SAD les enviaron una carta a los usuarios donde les explicaban que por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) los familiares debían pagar una cuantía al mes porque el dinero público que recibían no cubría el coste del servicio. Y así hay familias pagando un copago que no deberían pagar", explican desde el grupo de trabajo.

Las trabajadoras del SAD, además, denuncian una "injusta sobrecarga de trabajo" al realizar tareas que no les corresponden como la limpieza de los domicilios, al que suman "la constante inseguridad económica" provocada por las variaciones mensuales en sus salarios, una situación "insostenible que podría desencadenar el abandono masivo del sector y poner en grave peligro la continuidad de un servicio que es vital para cientos de personas dependientes". Las empleadas también denuncian la "falta de protección y seguridad" en sus puestos de trabajo.

Las empleadas del sector sociosanitario deberían emplear su jornada laboral en el apoyo al usuario en su aseo y cuidado personal, en ayudarle a comer si lo precisa, en acompañarle fuera y dentro del hogar, en fomentar su movilidad, en facilitarle actividades de ocio o en ayudarle en sus tareas cotidianas. Sin embargo, "no hacemos nada de eso porque la limpieza se ha convertido en la prioridad y porque falta personal en las empresas", explican.

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Por ello, la movilización ha comenzado y traspasa las fronteras valencianas. De hecho, del grupo de 2.000 trabajadoras del SAD que preparan las movilizaciones, 200 conforman el grupo de trabajo de la Comunitat Valenciana. "Tenemos unas condiciones laborales injustas que se resumen en sueldos bajos, sobrecarga de trabajo, falta de reconocimiento y contratos precarios. La situación se ha vuelto insostenible y es necesario que las administraciones y empresas responsables tomen medidas urgentes. Vamos a movilizarnos y cuando empecemos ya no vamos a parar", aseguran.