Tráfico València hoy
Tráfico denso y un coche ardiendo en la A-7 en Torrent complican la entrada y salida de València este miércoles
La congestión afecta a la V-30, la Pista de Silla y los accesos por la A-3, con incidencias en varios puntos kilométricos.
La hora punta de este miércoles, 20 de mayo, está complicando notablemente la circulación en las principales arterias de entrada y salida a València. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora varias retenciones en la V-30, Pista de Silla, A-7 y accesos a la capital por la A-3.
La circulación en las entradas y salidas de la capital se encuentra bajo mínimos debido a una combinación de tráfico denso y obstáculos en la calzada. La incidencia más grave se ha producido en la A-7 (Torrent), donde un vehículo ardiendo ha obligado a ocupar carriles, ralentizando significativamente el tráfico en la zona.
Estado de la red viaria: puntos críticos
Para planificar sus desplazamientos, los conductores deben tener en cuenta el estado actual de las principales vías:
- A-7: La circulación se encuentra congestionada en todos los carriles entre Riba-roja de Túria y Paterna (km 336 - 326). A la altura de Torrent (km 346), el incendio de un vehículo complica gravemente el paso.
- V-31 (Pista de Silla): Se registran varios kilómetros de retención entre Silla y Catarroja (km 3-8). Además, un obstáculo en el punto kilométrico 4.9 y el tramo congestionado entre Sedaví y Valencia (km 11.1 - 12.2) ralentizan el acceso sur.
- A-3: Tráfico muy lento en la zona de Quart de Poblet - Xirivella (km 348.5 - 351.8). Se ha reportado la presencia de diversos obstáculos en el punto 337.9 que requieren precaución extrema.
- V-30: Atascos en el tramo Valencia - Mislata (km 6.8 - 10.0) y retenciones persistentes en el sector comprendido entre los puntos 9.0 y 8.0.
- CV-36: Circulación intermitente con varios puntos de retención entre Picanya y Valencia (km 2.2 - 0.1).
- VS-V-30-D: El corte de un carril en el punto 5.3 está provocando retenciones añadidas en este nudo de conexión.
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