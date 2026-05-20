Tráfico denso y un coche ardiendo en la A-7 en Torrent complican la entrada y salida de València este miércoles

La hora punta de este miércoles, 20 de mayo, está complicando notablemente la circulación en las principales arterias de entrada y salida a València. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora varias retenciones en la V-30, Pista de Silla, A-7 y accesos a la capital por la A-3.

La circulación en las entradas y salidas de la capital se encuentra bajo mínimos debido a una combinación de tráfico denso y obstáculos en la calzada. La incidencia más grave se ha producido en la A-7 (Torrent), donde un vehículo ardiendo ha obligado a ocupar carriles, ralentizando significativamente el tráfico en la zona.

Estado de la red viaria: puntos críticos

Para planificar sus desplazamientos, los conductores deben tener en cuenta el estado actual de las principales vías:

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