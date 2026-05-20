Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresSubidas sueldo docentesSueldo actual profesoresMaribel VilaplanaValencia Basket horarioMotorista fallecidoValencia CF EuropaNuevo FordPAU 2026
instagramlinkedin

Tráfico València hoy

Tráfico denso y un coche ardiendo en la A-7 en Torrent complican la entrada y salida de València este miércoles

La congestión afecta a la V-30, la Pista de Silla y los accesos por la A-3, con incidencias en varios puntos kilométricos.

Imagen de la V-30 a la altura de Quart de Poblet.

Imagen de la V-30 a la altura de Quart de Poblet. / DGT

Redacción Levante-EMV

La hora punta de este miércoles, 20 de mayo, está complicando notablemente la circulación en las principales arterias de entrada y salida a València. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora varias retenciones en la V-30, Pista de Silla, A-7 y accesos a la capital por la A-3.

La circulación en las entradas y salidas de la capital se encuentra bajo mínimos debido a una combinación de tráfico denso y obstáculos en la calzada. La incidencia más grave se ha producido en la A-7 (Torrent), donde un vehículo ardiendo ha obligado a ocupar carriles, ralentizando significativamente el tráfico en la zona.

Estado de la red viaria: puntos críticos

Para planificar sus desplazamientos, los conductores deben tener en cuenta el estado actual de las principales vías:

Noticias relacionadas

  • A-7: La circulación se encuentra congestionada en todos los carriles entre Riba-roja de Túria y Paterna (km 336 - 326). A la altura de Torrent (km 346), el incendio de un vehículo complica gravemente el paso.
  • V-31 (Pista de Silla): Se registran varios kilómetros de retención entre Silla y Catarroja (km 3-8). Además, un obstáculo en el punto kilométrico 4.9 y el tramo congestionado entre Sedaví y Valencia (km 11.1 - 12.2) ralentizan el acceso sur.
  • A-3: Tráfico muy lento en la zona de Quart de Poblet - Xirivella (km 348.5 - 351.8). Se ha reportado la presencia de diversos obstáculos en el punto 337.9 que requieren precaución extrema.
  • V-30: Atascos en el tramo Valencia - Mislata (km 6.8 - 10.0) y retenciones persistentes en el sector comprendido entre los puntos 9.0 y 8.0.
  • CV-36: Circulación intermitente con varios puntos de retención entre Picanya y Valencia (km 2.2 - 0.1).
  • VS-V-30-D: El corte de un carril en el punto 5.3 está provocando retenciones añadidas en este nudo de conexión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Subida de 486 euros en Primaria y 550 en Secundaria: la contraoferta del sindicato mayoritario de profesores a Educación para frenar la huelga
  2. La Conselleria de Educación deja fuera de la propuesta a los sindicatos el aumento salarial y los convoca de nuevo el lunes
  3. Más de 1.200 miembros de direcciones de centros se plantean dimitir en bloque en apoyo a la huelga
  4. La mitad de los 2.300 equipos directivos de colegios e institutos dimitarán en bloque si no hay acuerdo hoy con Educación
  5. Educación ofrece ahora un aumento de hasta 120 euros al mes y sustituciones más ágiles en Primaria
  6. Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana: piquetes informativos y manifestaciones
  7. Cientos de profesores se plantean poner un 10 general en 2º de Bachillerato frente a las críticas del Consell
  8. ¿Cuánto cobran los profesores de secundaria en la Comunitat Valenciana?

Tráfico denso y un coche ardiendo en la A-7 en Torrent complican la entrada y salida de València este miércoles

Tráfico denso y un coche ardiendo en la A-7 en Torrent complican la entrada y salida de València este miércoles

Educación da un ultimátum a los sindicatos para que acepten la subida de 200 euros y cerrar los paros

Educación da un ultimátum a los sindicatos para que acepten la subida de 200 euros y cerrar los paros

Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio critican que empresas cobren un copago de entre 70 y 120 euros al mes a los usuarios

Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio critican que empresas cobren un copago de entre 70 y 120 euros al mes a los usuarios

Cataluña ya pactó subir 200 euros a los docentes y ahora propone avanzar un año el pago para acabar con la huelga

Cataluña ya pactó subir 200 euros a los docentes y ahora propone avanzar un año el pago para acabar con la huelga

Hasta 200 euros más al mes, menos burocracia y más aulas inclusivas: el documento sobre el que deben pronunciarse los sindicatos

Hasta 200 euros más al mes, menos burocracia y más aulas inclusivas: el documento sobre el que deben pronunciarse los sindicatos

El Consell tramita su primer gran proyecto urbanístico: un 'megacomplejo' de golf y villas sobre suelo protegido en Alicante

El Consell tramita su primer gran proyecto urbanístico: un 'megacomplejo' de golf y villas sobre suelo protegido en Alicante

"Está lloviendo piedra": así suspendió las clases un ayuntamiento del PP 13 horas antes del ES Alert

"Está lloviendo piedra": así suspendió las clases un ayuntamiento del PP 13 horas antes del ES Alert

Requena suspende temporalmente las licencias para nuevas plantas de biogás y biometano

Requena suspende temporalmente las licencias para nuevas plantas de biogás y biometano
Tracking Pixel Contents