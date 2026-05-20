La UV homenajeará al rector Peset en el 85 aniversario de su fusilamiento

La Universitat de València (UV) rendirá homenaje el próximo viernes, 22 de mayo, al rector Joan Baptista Peset Aleixandre, coincidiendo con el 85 aniversario de su fusilamiento por el régimen franquista. El acto se celebrará a las 10.00 horas en el Claustre del Centre Cultural La Nau y reunirá a representantes institucionales, académicos y memorialistas para recordar la figura de quien fue rector de la institución entre 1932 y 1934, "así como uno de los nombres más destacados de la medicina valenciana y de la defensa de los valores democráticos".

El homenaje estará presidido por el rector de la UV, Juan Luis Gandía, y contará también con la participación del vicerrector de Comunicación, Participación y Transparencia, Carlos López Olano; la decana de la Facultat de Medicina i Odontologia, Amparo Ruiz Saurí; el escritor y catedrático de la UV Martí Domínguez y la presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de la Fosa 126 de Paterna, Maria Navarro, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Durante el acto, el poeta Marc Granell leerá un poema en recuerdo de Peset, mientras que el Quartet de Corda de l'Orquestra Filharmònica de la Universitat de València pondrá el cierre musical a la conmemoración.

Joan Baptista Peset Aleixandre fue una de las figuras más destacadas de la vida académica y científica valenciana del siglo XX. Médico, investigador y rector de la UV durante la Segunda República, destacó también por su compromiso con la salud pública, la educación y los valores democráticos. Catedrático de la Facultat de Medicina, fue decano entre 1930 y 1931 y vicerrector entre 1931 y 1932. Ese mismo año fue nombrado rector, cargo que ocupó hasta 1934, cuando se le aceptó la dimisión.

Posteriormente, en 1936, fue elegido diputado por Valencia y participó en la última sesión de las Cortes de la República, en 1939. Detenido en el puerto de Alicante mientras intentaba huir al exilio tras la Guerra Civil, fue sometido a dos consejos de guerra y fusilado en Paterna el 24 de mayo de 1941.

Con este homenaje, la Universitat de València "reivindica la memoria democrática y recuerda la trayectoria humana, científica e institucional de Joan Baptista Peset, considerado un símbolo de la defensa de la universidad pública, el conocimiento y las libertades".

Coincidiendo con el 85 aniversario de su fusilamiento, la UV ha preparado también un monográfico especial dedicado a profundizar en la figura de Joan Baptista Peset desde diferentes vertientes: la personal, la científica, la documental y la memorialística.

Entre los contenidos destaca una breve, pero "muy reveladora", biografía audiovisual que recorre, a través de imágenes y documentos, la trayectoria de Peset Aleixandre. El vídeo incluye también un fragmento del acto de presentación de la edición facsímil del juicio contra quien fue rector de la UV, celebrado en 2001.

En este testimonio, uno de sus hijos recuerda el periplo compartido por los distintos campos de concentración hasta el traslado de Joan Baptista Peset Aleixandre a la prisión Modelo de València.

La pieza incorpora, además, documentos "clave" del proceso represivo: las declaraciones que iniciaron el procedimiento sumarísimo, la condena a muerte, el "enterado" firmado por Francisco Franco que ratificó la ejecución y, finalmente, el certificado de defunción.

El especial incluye una entrevista con el escritor, catedrático de la UV y director de la revista Mètode, Martí Domínguez, autor de la novela 'Ingrata pàtria', centrada en las últimas horas de vida de Peset antes de su fusilamiento en Paterna. En la entrevista, Domínguez reflexiona sobre el proceso de investigación histórica en torno a Peset, desarrollado para ficcionar las últimas horas de quien fue rector de la UV, las tensiones políticas que marcaron su condena, su legado" y lo que aún queda por investigar sobre esas últimas horas de vida de Peset Aleixandre, así como de las personas que fueron fusiladas junto a él".

El monográfico incorpora también un reportaje sobre el denominado Fons Peset, una colección donada por la familia Peset en 1982 a la Universitat de València que incorpora más de 5.000 libros y folletos especializados en medicina, ciencia y salud pública que abarcan cerca de cinco siglos de historia.

El fondo se conserva actualmente en el Institut Interuniversitari López Piñero, en el Palau de Cerveró de la UV. Entre los documentos conservados destacan las peticiones de indulto presentadas antes de la ejecución de Peset, "testimonios directos de uno de los episodios más trágicos de la represión franquista contra el mundo universitario y científico", recalca la UV.

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El especial recuerda igualmente el mural que mantiene viva la memoria del rector Peset en el Col·legi Major de la Universitat de València que lleva su nombre, en el centro de la ciudad de València. La obra, creada por el artista Damián Flores, representa a Peset en una escena simbólica e imposible, situada en la terraza de la antigua Facultat de Ciències -actual edificio del Rectorat-, proyectada por su hermano e inaugurada en 1944, tres años después de su fusilamiento.