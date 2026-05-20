La valenciana ingresada en la UCI de Granada regresa hoy a València en un helicóptero medicalizado

Por fin. Ha habido que esperar más de dos semanas pero afortunadamente la valenciana ingresada en la UCI del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, Pilar Regidor García, que cumplirá 68 años en los próximos días, será transportada hoy a València en un helicóptero medicalizado, según informa su marido Manuel Manteca Sánchez.

A última hora de ayer, un médico de la UCI del hospital granadino confirmó a su esposo, que entre las 11 y las 11,30 horas de hoy, la paciente será llevada en ambulancia al aeropuerto de Granada y desde ahí será transportada a València, donde ya tiene una cama disponible en la UCI del Hospital General.

Por su parte, Manuel volverá por carretera a la capital valenciana con su propio coche. "Si Dios quiere mañana -por hoy- ya estamos en València. Iré en mi coche en cuanto vea que sale la ambulancia. Iré algo despacio, porque estoy reventado", relataba muy emocionado a Levante-EMV.

Han sido 16 días se tensión y de muchos sentimientos encontrados, pero al menos, el primer paso hacia la recuperación de Pilar ya se ha dado. En la tarde-noche del lunes, un médico del centro hospitalario andaluz comunicó a Manuel que a lo largo de ayer mismo podría producirse el ansiado traslado. Sin embargo, el martes aún no fue posible y hoy sí se ha concretado.Tal como explica el propio Manuel, el traslado en helicóptero medicalizado es "mucho más rápido y cómodo".

Como informó Levante-EMV ayer, Pilar está en coma inducido en la UCI del Virgen de las Nieves de Granada desde hace 17 días ya que ingresó de Urgencias el 3 de mayo al sufrir un aneurisma cerebral que le provocó un shock integral. En el centro hospitalario le realizaron hasta tres intervenciones quirúrgicas en la cabeza y en el cerebro, que afortunadamente evolucionaron de forma positiva, tal como relata su marido. "En los últimos días, también ha abierto los ojos por momentos lo que es una buena señal", comenta Manuel.

Con todo, "será una recuperación larga por ello necesitamos estar en València, cerca de nuestra casa y de nuestros familiares y amigos". Manuel está destrozado y desesperado aunque no tiene malas palabras para nadie. Destaca el trabajo de todos los sanitarios que están tratando a su mujer y la solidaridad de todas las personas de Granada que le están ayudando, empezando por el Hotel Atenas en el que está alojado. La semana pasada ya le dijeron que había posibilidad de trasladar a su esposa pero no se concretó, eso le hizo mella en la moral. Pero ayer, se mostraba muy feliz.

Manuel y Pilar estaban de viaje en Granada, donde llegaron el 29 de abril, tras aplazar en la pandemia estas vacaciones. Tenían previsto también visitar Córdoba pero tras sufrir este aneurisma ella, este viaje se volvió una pesadilla. Desde el 3 de mayo, "y en solo 5 minutos, la vida te cambia todo", no se cansa de repetir. Manuel, de 70 años y también trabajador de la Unidad de Documentación Clínica y Admisión del Hospital General, a pesar de los difíciles momentos que está pasando, reitera su agradecimiento. "La gente tiene que tener fe y esperanza en los demás. Personas que no nos conocen de nada, se están preocupando y volcando con nosotros. Desde el personal del hotel al personal de hostelería donde hemos desayunado o comido juntos, preguntando a diario por su situación. Gracias a todos y a tantos, tantos que no tengo espacio para nombrar a todos", subraya.