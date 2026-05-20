Vox da oxígeno a la consellera de Educación frente a la presión de la izquierda

A la espera de la decisión sobre si habrá un pacto o no esta misma tarde, y ante cierto runrún dentro del PP por las complicaciones que les pueda suponer la gestión de la huelga educativa, Vox ha lanzado un apoyo claro a la consellera de Educación, Carmen Ortí, dándole oxígeno frente a las presiones de la izquierda. Si PSPV y Compromís la ven "sobrepasada" e "incapaz de negociar", el socio habitual del Ejecutivo autonómica en las Corts ha manifestado su respaldo destacando su "voluntad" negociadora y que "poco más puede hacer".

La posibilidad de un acuerdo próximo ha dejado cualquier intervención de los portavoces parlamentarios en un cierto 'stand by'. Todo queda supeditado a lo que decidan los sindicatos docentes y qué pasos llegarán después, haya pacto o no tras una consulta al profesorado. No obstante, el paso de los micrófonos sí ha evidenciado que frente al "apoyo total" a la comunidad educativa, con felicitación incluida, por parte de socialistas y valencianistas, PP y Vox han preferido centrarse en la actuación del Ejecutivo autonómico y esos visos de acuerdo.

Populares y voxistas se han mostrado optimistas, más los primeros que los segundos, que simplemente han dejado su "confianza en una solución pronta" y focalizando la cuestión en los "derechos vulnerados" del alumnado. De hecho, su síndic, José María Llanos, los ha considerado "rehenes de las exigencias" de los docentes, reclamaciones que, por otra parte, hasta ahora había calificado de "justas" y que defendía tras la pérdida de poder adquisitivo del personal público desde 1993 con Felipe González.

"Buena noticia"

Tras ello, Llanos ha destacado que el Consell está siendo "proclive" en busca de ese acuerdo y ha destacado la última oferta que ha calificado de una "buena noticia". Son habituales las buenas palabras de los voxistas hacia los miembros del Consell, a los que sostiene con sus votos en la cámara autonómica, pero no se habían manifestado claramente hasta ahora sobre la gestión en Educación y su consellera, muy criticada por los sindicatos. Un reproche de los aliados parlamentarios habría sido el detonante, sin embargo, el síndic de Vox ha respaldado que Ortí ha puesto "toda su voluntad" para la negociación y que "poco más puede hacer".

A esa defensa se ha sumado el PP a través de su portavoz, Fernando Pastor, que ha destacado que el Consell "ha puesto toda la carne en el asador para que haya una solución" que pasará por un incremento que situará, ha dicho, al profesorado valenciano "en lo más alto del ránking" en España. Tras ello, ha citado medidas puestas en marcha por la conselleria en estos dos años y medio de gobierno de la derecha, señalando la incorporación de profesorado o la gratuidad del ciclo de 0 a 3 años.

"Ahora sí se puede"

Frente a los apoyos manifestados por populares y voxistas al Consell y a la conselleria, tanto el síndic de Compromís, Joan Baldoví, como el del PSPV, José Muñoz, han verbalizado su respaldo a la comunidad educativa e incluso felicitación. "Han tenido que ir a una huelga para que se pudiera negociar lo que llevan meses pidiendo", ha expresado el dirigente valencianista quien ha reivindicado que lo que hasta ahora parecía imposible, "ahora sí se puede" y ha contrapuesto las "prisas" que tiene ahora la consellera con los meses que ha estado "a la bartola".

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Muñoz, por su parte, ha remarcado el apoyo a la comunidad educativa frente a un "Consell incapaz de llegar a un acuerdo" y a la que, ha indicado, han "criminalizado" al señalar que el único interés de la huelga era el salario cuando había "reclamaciones justas" que iban más allá de la "dignificación de los salarios". Así, ha lamentado que la consellera actual es "peor que Rovira" y que frente a esta situación "Llorca huye de la negociación".