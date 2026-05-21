Belarra apoya la huelga docente: "Esto es lo mejor de la sociedad valenciana"

La huelga docente de la Comunitat Valenciana ya lleva semana y media activa, empieza a escalar a nivel mediático y a tener algún que otro eco en Madrid hasta el punto de que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no ha perdido la oportunidad de mostrar su apoyo al profesorado valenciano. La diputada ha hecho acto de presencia este jueves en la concentración convocada a la puerta de Les Corts Valencianes con motivo de la sesión de control al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

La dirigente de Podemos ha apoyado la manifestación de presión al Consell, afirmando que era "un honor" estar persente y ha trasladado a los huelgistas: "Se lo digo de todo corazón: esto es lo mejor de la sociedad valenciana". Para Belarra, la situación "solo se va a saldar de dos maneras: o bien la consellera -de Educación, Carmen Ortí- se va, que es lo que le está pidiendo la gente, que dimita, que se vaya; o que se rinda de una vez y que acepte las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, que lo único que están pidiendo es poder trabajar con dignidad".