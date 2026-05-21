Bielsa repesca a Toni Gaspar como número dos del PSPV provincial para suplir al alcalde de Almussafes tras su expulsión

Movimientos en la dirección provincial del PSPV de Valencia que lidera Carlos Fernández Bielsa. El alcalde de Mislata ha oficializado este jueves varios cambios pendientes en su ejecutiva tras las sacudidas internas que ha sufrido el partido en los últimos meses. El más simbólico es el nombramiento de Toni Gaspar como vicesecretario general de Política institucional y territorial, dando responsabilidad orgánica a una de las figuras próximas al líder provincial.

Esta vicesecretaría es el puesto que estaba vacante desde hace unos meses, cuando Toni González, alcalde de Almussafes, fue apartado de sus responsabilidades orgánicas (poco después sería expulsado del partido), en el contexto de su choque con la dirección federal y nacional del partido tras la denuncia por un caso de presunto acoso sexual y laboral a una empleada municipal.

González, entre otros cargos, era vicesecretario general en la dirección provincial. No es exactamente el número dos. Ese rango lo ocupa Sonia Borruey. González era uno de los tres vicesecretarios que colgaban de Borruey en el organigrama socialista. En cualquier caso, González está ahora mismo en otra tarea: tras su expulsión, unos 260 militantes del partido en Almussafes se han dado de baja y pronto se presentará un nuevo proyecto político para concurrir a las elecciones municipales de mayo de 2027. Además, el entorno de González explica que una bolsa de afines se van a quedar bajo la marca del PSPV con el objetivo de que la dirección autonómica no imponga un candidato, tal como publicó Levante-EMV.

Toni Gaspar, quien fue presidente del congreso provincial que ratificó a Bielsa, será por tanto nuevo vicesecretario general de Políticas Institucionales y su nombramiento se produce en un momento particular. El diputado autonómico y expresidente de la Diputación de Valencia ha sido apartado recientemente de puestos de responsabilidad del grupo de las Corts por decisión de la secretaria general, Diana Morant. Gaspar era hasta hace poco portavoz adjunto, uno de los cargos de dirección parlamentaria, pero la líder del PSPV decidió quitarle de esta posición tras no integrarse dentro de su ejecutiva autonómica.

'Consensuado' con Morant

Ese hecho puede despertar suspicacias aunque desde la dirección provincial subrayan que el movimiento está consensuado con Diana Morant. "El secretario provincial ha destacado que la incorporación está en línea con las premisas marcadas por la secretaria general, Diana Morant, en el último comité nacional: unidad, apertura y liderazgo. Morant y Bielsa comparten que la designación es positiva para reforzar la acción política a un año de las elecciones", comparte el PSPV provincial en una nota de prensa.

Gaspar parecía de salida de la primera línea política tras su paso por la diputación y la reciente pérdida de responsabilidades en el grupo. Esta reaparición en un puesto destacado dentro del organigrama provincial puede aventurar lo contrario pensando en el escenario posterior a las próximos elecciones para dentro de justo un año.

Un afín a Ábalos, también fuera

Junto a este movimiento, Bielsa ha situado a otros cuatro afines en su amplísima ejecutiva. Una de las salidas esperadas era la de José Vicente Berlanga como secretario de Política Autonómica. Berlanga es una persona de la confianza de José Luis Ábalos, y fue apartado tras aparecer vinculado a la trama de Leire Díaz. A partir de ahora ocupará ese puesto Roberto Granero, secretario general de l’Alcúdia de Crespins y ex secretario comarcal de la Costera-Canal.

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Otra de las incorporaciones es la de Sandra Conde, concejala de Alaquàs, que asume la Secretaría de Política Lingüística e Identidad; Natalia Garrido, de Godella, se incorpora como secretaria de Sanidad y Salud Pública; y José Manuel Martínez, de Sagunt, asumirá la Secretaría de Industria y Sectores Productivos. Esta última plaza la ocupaba Jaime Wic, también concejal de Almussafes, que ha seguido los mismos pasos de Toni González.