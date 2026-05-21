El PSPV se lanza contra Catalá y Llorca en el Congreso con medidas sobre las VPP

El Congreso ha aprobado la proposición no de ley del Grupo Socialista para reforzar los mecanismos de transparencia, control y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida. El objetivo, señala la moción convalidada, es garantizar que el parque público cumpla su función social frente a la especulación y evitar posibles casos de corrupción e irregularidades en sus adjudicaciones, como ya se investiga en el caso de Alicante, gobernado por el PP. Es un triunfo a medias porque los partidos conservadores han bloqueado que la vivienda protegida mantenga su carácter público de manera permanente, algo rechazado hace semanas en las Corts.

La vivienda se ha convertido este miércoles en el objeto con el que el Partido Socialista se ha lanzado al cuerpo a cuerpo con el Partido Popular. Pero no cualquier PSOE contra cualquier PP, no, sino que el debate ha estado marcado por el tono valenciano de la iniciativa. Y no solo porque quien la ha defendido ha sido el diputado por Valencia y exlíder de Juventudes Socialistas, Víctor Camino, sino porque ha hecho de su intervención un ataque directo a la gestión de diferentes ejecutivos de los 'populares' señalando específicamente a los de València, Alicante y la Generalitat.

De ahí que su intervención haya contado con un carrusel de citas de cargos del PPCV: Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca o María José Catalá. "Lo que hizo Carlos Mazón fue aumentar el límite de renta, suprimir la inscripción en el registro y dejar la adjudicación en manos de promotores hasta la escrituración, ese es vuestro referente junto a Pérez Llorca, que es el que mantiene este coladero de okupas VIP", ha expresado el dirigente socialista.

"Ayudarme a ganar"

Tras ellos ha incidido en la alcaldesa María José Catalá y la diputada Alma Alfonso, considerada próxima a la munícipe, que prestó su despacho para que Vito Quiles se grabara un vídeo. "Y si no pregunta por esto (ha dicho en referencia a la polémica sobre la permuta de 39 VPP en València que el PSPV ha llevado a Antifraude) es porque casualmente el marido de la diputada que le prestó el despacho estuvo a punto de llevarse un supercontrato del ayuntamiento que dirige María José Catalá", ha indicado.

La referencia a Catalá no es casual como tampoco que el vídeo haya sido compartido por las cuentas de redes sociales del PSVP en la ciudad de València. Porque más allá de la militancia en esta localidad del diputado, Camino aparece apuntado en rojo en la libreta de la aspirante a la alcaldía del Cap i Casal, Pilar Bernabé. No en vano, es vicesecretario general de la ejecutiva municipal de la delegada del Gobierno que ya le espetó en febrero: "Tienes que ayudarme a ganar en València".

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De momento, esa ayuda parece que se la está prestando a través del eco que da el Congreso donde Camino tiene su acta desde noviembre de 2023 y desde donde se lanza a ejercer de ariete frente a Catalá, una de las rivales de Bernabé hasta la vara de mando. Su relevo al frente de Juventudes Socialistas de España al cumplir los 32 años de límite podría añadir más responsabilidades en esa línea y preparar un posible aterrizaje en la lista electoral dentro de un año.