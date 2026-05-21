El Consell defiende que el 70% de los profesores valencianos estaría en el podio de los mejor pagados de España con la subida de sueldo que ofrece Educación
La mejora de 200 euros al mes situarían el salario bruto de los maestros con tres sexenios en 3.149 euros y el de los profesores de secundaria con esa experiencia en 3.478, solo por detrás de País Vasco y Navarra
Los docentes sin antigüedad serían los quintos mejor remunerados del Estado, con 2.729 euros al mes los de Primaria y 3.058 los de secundaria, cuando ahora ocupan la posición 15 de 17 en el ránking autonómico
Redacción Levante-EMV
Los maestros valencianos de primaria y los profesores de secundaria darian un salto cualitativo en el ránking autonómico de retribuciones si suman a su nómina los 200 euros mensuales de incremento que ofrece la Conselleria de Educación. Especialmente aquellos que cobran tres sexenios de antigüedad. Según la Generalitat, en esa situación se encuentra el 70 % del profesorado. Los que llevan ejerciendo un mínimo de 18 años, verían engordar sus nóminas hasta los 3.149 euros en el caso de los maestros de Primaria y 3.478 euros brutos mensuales, los de Secundaria.
La cifra los situaría, a unos y otros, en el tercer lugar entre los mejor pagados, tras sus colegas vascos y navarros. Un maestro de escuela del País Vasco con esa antigüedad en su puesto de trabajo percibe 3.226 euros brutos al mes, mientras que uno de Navarra cobra 3.180,61 euros. En el caso de la secundaria, los profesores de Euskadi con 18 años de experiencia o más son remunerados con 3.644,03 euros mensuales y sus compañeros de Navarra, con 3.571,96 euros. En estos momentos, los maestros valencianos con experiencia ocupan el puesto décimo en España por sueldos y en el caso de los docentes de secundaria con tres sexenios o más, el noveno lugar, según los datos que ofrece el Consell.
Si finalmente se aceptara la oferta de la Conselleria de Educación (sólo el 6% de los docentes consultados este martes por los sindicatos consideran asumible la propuesta), los maestros y profesores sin experiencia, aquellos que perciben el sueldo base, también escalarían varias posiciones en la escala autonómica de sueldos. Pasarían del puesto número 15 de 17 comunidades autónomas al número 5. Los maestros cobrarían 2.729 euros, a 120 euros de los mejor pagados: los docentes de las Baleares, que perciben 2.851 euros al mes. En segundo lugar se sitúan los maestros del País Vasco, con 2.812,41 euros; luego los de Canarias, con 2.764.97 euros y en cuarto lugar, los cántabros, con 2.733,61 euros.
La excepción de Murcia y Cantabria
En el caso de los profesores valencianos de secundaria que perciben el salario base al no tener antigüedad en la plaza -3.058,35 euros mensuales- quedarían por detrás del País Vasco (3.230,45 euros); Baleares (3.190,18 euros); Murcia (3.090,54 euros) y Cantabria (3.065,60 euros). De este modo, Cantabria y Murcia sería las únicas comunidades autónomas del régimen general de financiación autonómica que pagaría mejores sueldos a sus docentes en algún supuesto. El resto de autonomías con salarios más elevados para sus maestros y profesores de secundaria tienen un régimen singular de financiación. Bien por su insularidad (Baleares y Canarias) o por el sistema foral de financiación, en el caso del País Vasco o Navarra, donde se rigen por el concierto y el cupo.
En la comparativa de sueldos de los docentes valencianos con los catalanes, que también están en huelga, o los madrileños, los primeros saldrían ganando claramente. Así, un maestro catalán sin experiencia gana 2.496 euros mensuales y uno madrileño, 2.573, frente a los 2.729 de sus colegas valencianos. En el caso de tener tres o más sexenios, los valencianos percibirían 3.149 euros, frente a los 2.914,66 de un compañero suyo en Cataluña o los 2.941,27 de uno de Madrid.
Similar resultado ofrece trazar un paralelismo en el caso de los profesores de secundaria. Un docente valenciano sin experiencia al que se sumaran los 200 euros a su nómina cobraría 145 euros más que uno de Madrid (2.914,78 euros) y 221 más que uno de Cataluña (2.837,19 euros). Si cuentan con tres sexenios de experiencia como mínimo, los 3.478,24 euros que percibiría un profesor valenciano de secundaria significan casi 197 euros más que uno de Madrid y 223 más que un colega catalán, siempre según los datos ofrecidos por la Generalitat.
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