Extranjería
Cristianos Socialistas reflexiona sobre la realidad migratoria y la regularización
El grupo de Cristianos Socialistas organiza un encuentro en Valencia para defender la necesidad de combatir el estigma y los bulos ante la regularización extraordinaria
La sede de la agrupación de Botànic-Abastos del PSPV, el Espai Llimera, se convirtió el pasado miércoles 6 de mayo en un foro de reflexión sobre la situación de las personas migrantes y su proceso de regularización. Bajo el paraguas de Cristianos Socialistas, el acto reunió a voces de la Iglesia y de la administración pública para debatir sobre dos visiones de una misma realidad: la atención directa a pie de calle y el análisis institucional.
Jesús Belda conoce de primera mano cómo es la realidad migrante. El hombre, párroco de San José Artesano (en el barrio de Benicalap), compartió su experiencia al frente de un centro de acogida que atiende principalmente a personas migrantes sin hogar procedentes, principalmente, de Africa Subsahariana. Belda detalló un modelo de integración que va más allá de la asistencia básica, incluyendo paellas solidarias, actos interreligiosos y soluciones habitacionales a través de la asociación AVSA. "La vivienda y el trabajo siguen siendo los obstáculos insalvables para una integración efectiva, con independencia de los papeles", aseguraron en el evento.
Cuatro décadas de servicios sociales contra el estigma
Por su parte, Xelo Tomás, directora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alaquàs, aportó la perspectiva de sus 44 años de trayectoria profesional. Su diagnóstico fue tajante: la vulnerabilidad de las personas migrantes es estructural y el sistema de ayudas públicas no se rige por la nacionalidad, sino por la renta y la necesidad.
Tomás denunció la "distorsión del debate público" y alertó sobre la existencia de diferentes criterios administrativos según el color político de los consistorios a la hora de tramitar certificados de vulnerabilidad. “Todos somos potenciales beneficiarios de los servicios sociales en algún momento de nuestras vidas”, recordó, tras hacer un llamamiento a combatir los bulos y la desinformación que alimentan el odio.
Participación ciudadana
El acto no solo abordó cuestiones técnicas sobre el proceso de regularización extraordinario impulsado por el Gobierno central, sino que también dejó espacio para la participación ciudadana y la cultura. Como cierre, la lectura de poemas del libro Pregar amb elles i amb ells, de la revista Cressol, supuso el broche de oro de la jornada.
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