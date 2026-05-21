Diputados de PSPV y Compromís, ante el profesorado en las Corts: "Hay muchas cosas que pudimos hacer mejor"

La protesta del profesorado a las puertas de las Corts ha entrado en el pleno simbólica y físicamente y, también, en un juego de vasos comunicantes, el pleno ha salido a la protesta. Lo han hecho los síndics de PSPV y Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví junto a varios de sus diputados antes de que empezara la sesión de control, y lo han hecho después del debate parlamentario con el 'president' de la Generalitat los responsables de Educación de ambos partidos, José Luis Lorenz y Gerard Fullana.

Lorenz y Fullana habían intervenido en el hemiciclo, dirigiéndose directamente a la consellera de Educación, Carmen Ortí, a quien han reclamado la dimisión. Ese cántico, el de "consellera dimisión", lo han repetido después junto a los representantes de los docentes, ante quienes han tomado el micrófono y además de mostrarles su apoyo en las reivindicaciones, han admitido que en el anterior gobierno del Botànic hubo muchas cosas que se pudieron "hacer mejor".

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

"Hay muchas cosas que pudimos hacer mejor y lo sabemos, y lo hemos de decir", ha explicado Fullana, sin especificar qué cuestiones. Si bien es cierto, el propio Juanfran Pérez Llorca ha reprochado a la izquierda que en los ocho años del Consell de socialistas y valencianistas (con Unides Podem en la segunda legislatura) los sindicatos educativos pidieran en cinco ocasiones una subida de sueldo que, sin embargo, no se llevó a cabo.

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

Eso sí, el parlamentario valencianista ha asegurado que si vuelven a gobernar "intentaremos rectificar lo que no hicimos bien". Si bien, Fullana sí ha defendido que con su llegada al Consell lograron "revertir una situación de corrupción" que se vivía con los anteriores gobiernos del PP y que hay muchos cargos de aquellos gobiernos que hoy están en prisión.

"No nos vamos sin una fecha"

Pero más allá de admitir fallos en la anterior gestión, Fullana y Lorenz han trasladado a los sindicatos de docentes su apoyo expreso a las movilizaciones. "Vamos a reivindicar lo que nos digáis, sé lo que defendéis porque yo también soy profesor", ha indicado Lorenz, ex director del IES Ribalta. "Estamos con vosotros porque sabemos que no estáis aquí por vuestro sueldo, estáis por reivindicar la calidad de la educación pública gratuita", ha añadido.

Noticias relacionadas

Ese apoyo también lo ha manifestado Fullana que incluso se ha puesto un objetivo: no irse de las Corts hasta que la consellera aclare cuándo se va a volver con los sindicatos para negociar. También ha señalado las palabras de Llorca en el pleno donde, ha asegurado, "acaba de decir que los sindicatos no se quieren sentar a la negociación". "Hoy no nos vamos de las Corts sin una fecha para que continúe la negociación", ha adelantado Fullana.