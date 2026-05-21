La huelga educativa entra en su noveno día con el dialógo roto tras una reunión fugaz de solo 12 minutos

Un fugaz encuentro de solo 12 minutos sirvió ayer para dinamitar, aun más, el entendimiento entre la Conselleria de Educación y el profesorado; y para llevar la huelga indefinida a un nuevo punto: el de la ruptura total de puentes y de diálogo entre ambas partes. Los cinco sindicatos asistentes le dieron una doble negativa al ultimátum de la Generalitat al negarse a firmar el acuerdo y al rechazar desconvocar el paro. La respuesta de la consellera Carmen Ortí fue levantarse de la mesa y dar por finalizado el encuentro y, por el momento, su acción ha roto el diálogo porque no hay fecha para seguir negociando. Ella les pide un "gesto", un "símbolo de buena voluntad", una cesión, en realidad, con respecto a las movilizaciones. Y los sindicatos le piden "diálogo". Ya ayer pedían una fecha para una nueva reunión, después de acusarla de romper el proceso al haberse negado a "seguir negociando".

La solución a este conflicto, convertido ya en la primera gran crisis del president Juanfran Pérez Llorca, se atisba difícil porque las posturas están muy enrocadas. Ante el plante de la titular de Educación, los sindicatos se ven "obligados -, según Marc Candela del STEPV- a mantener y elevar la presión" y, además de las movilizaciones previstas para este jueves frente a las Corts Valencianes y el viernes a las puertas de la Conselleria de Hacienda, se reunirán para fijar nuevos actos reivindicativos para la próxima semana. "La pelota vuelve a estar en el tejado de la Conselleria -, esgrimió Candela tras salir del breve encuentro-. Nosotros le hemos transmitido que queríamos seguir negociando". Maite Tarazona de UGT explicó que su intención es seguir trabajando y "recogiendo las propuestas de todos los colectivos". Este jueves se resolverá también la postura de los equipos directivos: más de 350 amenazaron con dimitir si no había acuerdo.

De hecho, Ortí se encontró incluso con la negativa de Anpe Comunitat Valenciana, sindicato sobre el que había más dudas acerca de su postura, pero su representante Lauren Bárcena definió el documento como "insuficiente". Tampoco CSIF quiso desmarcarse: no firmó el acuerdo y, además, consideró que la postura de Ortí, la de levantarse de la mesa, no es el camino, sino que este pasa por dialogar, como ocurrió en la maratoniana jornada del lunes, cuando la negociación se alargó hasta pasadas las dos de la madrugada. La salida de Ortí era, según Xelo Valls de CCOO, un gesto "muy bien pensado" y lamentó que la reunión no hubiera "abierto una nueva ventana" hacia el acuerdo.

La propuesta "más ambiciosa de España"

Pese a que los cinco sindicatos acusaron a Ortí de romper las negociaciones, ella lo negó en una rueda de prensa que ofreció hora y media después abandonar abruptamente la reunión, en la que acusó al profesorado de rechazar "unilateralmente" una propuesta "consensuada" por todos y en la que defendió "su capacidad de negociación"; una postura que mantiene porque "nuestra puerta sigue abierta", aseveró, aunque tiene un precio: el fin de las movilizaciones. Lo cierto es que fecha para retomar el diálogo no hay y Educación, por el momento, no tienen intención de volver a convocarles. Los puentes están rotos y la huelga entra en punto muerto.

La consellera recriminó al profesorado rechazar un documento que es, en su opinión, "la propuesta más ambiciosa de España"; una oferta con 60 medidas que convertirían a la educación pública valenciana en el "mejor sistema" del país. Entre los reproches, Ortí les acusó de haberse negado a la disminución de las ratios, a la creación de 150 aulas con necesidades especiales o a un plan director de infraestructuras con climatización, entre otras medidas; todas ellas con un calendario y mecanismo de seguimiento. Asimismo, aseguró que la subida salarial de 200 euros situaría al profesorado valenciano "entre los mejor retribuidos de toda España" y con un sueldo muy por encima del salario medio de la Comunitat Valenciana; este ronda los 25.000 euros frente a los 37.000 de los maestros y los 40.000 de los profesores. "Cobrarían entre un 40 y un 58 % más que la media de los valencianos", añadió, a la vez que recordaba que la última subida salarial a los docentes fue "hace 19 años, con un gobierno también del PP".

En su discurso, además, volvió a resaltar la "infrafinanciación" de la Comunitat Valenciana y recurrió de nuevo a la estrategia de situar al alumnado en el centro, al estar "preocupada" por el alumnado de Segundo Bachillerato que se examina de las PAU o por el de Primaria que "se ha quedado sin viaje de final de curso".

El aval del 78 % del profesorado

La negativa a la propuesta de Educación se produjo con el aval de más de 40.000 docentes que respondieron el cuestionario lanzado por los sindicatos a las nueve de la mañana del miércoles. El 78 % de ellos rechazó el documento que había sobre la mesa; solo el 6 % votó a favor y un 16 % lo aprobaría si estuviese ligado al IPC. Además, el 60 % del profesorado se mostró a favor de seguir adelante con la huelga indefinida. La encuesta situó la reducción de las ratios como el punto más urgente a tratar en la negociación, pese a que el foco está puesto en los salarios, ya que es la primera opción para el 28,5% de los encuestados. Y tras la ratio, el sueldo. Así, la recuperación del poder adquisitivo es la prioridad absoluta para el 43,7% de los votantes. Pese a la contundencia de estas cifras, la consellera Ortí dudó sobre ellas -las despreció- porque "no son datos significativos" al poder participar "cualquier docente y cualquier persona con un correo de Microsoft".

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El profesorado caldeó el ambiente con una protesta desde las 11 horas frente a las instalaciones de Campanar, que se acrecentó minutos antes de la entrada de los representantes sindicales a la reunión Desde el interior, se podían escuchar perfectamente los cánticos pidiendo la dimisión de Ortí. ¿Se lo ha planteado?, le preguntó la prensa. Ella lo negó porque su "responsabilidad es con el alumnado" y porque solo lleva seis meses "trabajando para resolver un problema enquistado desde hace una década". A su llegada al Consell, se mostró "dispuesta a la negociación" y esgrimió el diálogo como "su talante". "Mi trabajo es llevar a buen puerto esta problemática", defiende ahora. En el noveno día de huelga, su resolución se atisba difícil. El diálogo está roto.