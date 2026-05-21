El lío con Oltra descafeína el pistoletazo preelectoral de Compromís

El pistoletazo de salida hacia las urnas ha sonado con cierta pólvora mojada en Compromís. Este fin de semana el calendario entrará en una cuenta atrás constante: 365 días, 364, 363... así hasta el próximo 23 de mayo de 2027, cuando seguro que habrá elecciones municipales y todo apunta a que también autonómicas (y es posible que hasta generales). De ahí que los valencianistas hayan planteado una jornada para activar la maquinaria y movilizar a su militancia con convocatorias en casi una veintena de municipios que, no obstante, tendrán un sonido e intensidades bien distintas según la localidad.

Y lejos de pensar en esquemas centralistas, València, la joya de la corona, un 16 % del censo autonómico, localidad que dirigió Compromís de 2015 a 2023, donde superaron al PSPV en la última cita con las urnas y que está, presumiblemente, en disposición de asaltar de nuevo no será de los eventos más potentes. Al contrario. El disparo para iniciar la marcha hacia doce meses frenéticos en el Cap i Casal será más bien un chasquido, si acaso, una 'bombeta' porque más que un acto, los valencianistas harán un "reparto". El motivo: el lío entre la coalición, Mónica Oltra y su candidatura aún sin resolver.

Porque mientras sí que se espera que Joan Baldoví, síndic de Compromís y quien se ha erigido en aspirante a la Generalitat, participe en el evento del partido en l'Alcúdia o otros dirigentes de la formación como los líderes de Més e Iniciativa, Amparo Piquer y Carles Esteve lo hagan en Gandia, no está prevista la presencia de Oltra el sábado en la Malva-rosa, donde ha convocado la coalición para su cita en València. Al menos, indican fuentes del entorno de la exvicepresidenta, salvo sorpresa; una nueva evidencia de que la relación entre la aspirante de Iniciativa PV y la coalición que ha de encabezar se envuelve en la desconfianza.

Varios diputados de Compromís, incluido su síndic, Joan Baldoví, hablan antes de empezar el pleno, en una imagen de archivo. / José Cuéllar/Levante-EMV

Fuentes tanto próximas a Oltra como a Compromís València indican que la dirigente había sido invitada a participar en el acto. Esa coincidencia de versiones, sin embargo, comienza a bifurcarse en los detalles y en las interpretaciones sobre su posible papel en esta cita. No obstante, de nuevo el choque está en la falta de formalización de su candidatura como aspirante de Compromís, un asunto que la coalición y la exvicepresidenta no han conseguido cerrar 56 días después de que Oltra anunciara su intención de regresar a la primera línea política tomando la propuesta de su partido, Iniciativa PV, para conquistar el Cap i Casal.

Empastar la candidatura

Cómo aterrizar el deseo de que Oltra sea la candidata de Compromís y, sobre todo, cómo empastar todo lo que va tras ella, desde las confluencias hasta la configuración de la lista, es lo que ha generado una espiral de tensión de la que la formación todavía no ha logrado salir casi dos meses después. Hasta el punto de que ese lío provocará que en València, plaza clave para la formación, el acto de "pistoletazo de salida a la movilización electoral de cara a las municipales y autonómicas de 2027" (según reza la propia nota de los valencianistas) vaya a ser un "reparto" en la playa, con una carpa y recogida de firmas de campañas sobre vivienda.

Esta es la forma en la que, explican distintas voces de la coalición, han conseguido evitar la difícil disyuntiva de decidir quién habla y en función de qué y, sobre todo, de no plasmar sobre un escenario la ausencia de Oltra. La exvicepresidenta, de hecho, todavía no ha intervenido en ningún foro bajo las siglas de Compromís desde que dimitió en junio de 2022. Lo más cerca fue una ejecutiva de Compromís València que estaba convocada para hablar de si se le ungía como aspirante, pero que finalmente acabó en sainete interno y abriendo una crisis que todavía no se ha cerrado. Sí ha estado con cargos de Esquerra Unida, Podem o el ministro Pablo Bustinduy.

Listas y confluencias

Con esos mimbres, Compromís se lanzará a una carrera electoral en la que tampoco está claro con qué partidos concurrirá. Esa negociación es otro de los asuntos pendientes que tiene por delante la coalición y que podrían estirar sus costuras. La duda es el nivel de apertura, si añadir a sus candidaturas a Esquerra Unida y Podem, cómo hacerlo, con qué nivel de participación en las listas y si se puede hacer de manera desigual según el territorio. Esas listas y cómo elaborarlas son otro de los nudos que se erigen sobre el horizonte.

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A esos puntos se deberá llegar más pronto que tarde en un camino que los valencianistas empezarán este viernes y sábado con actos en Benicarló, Castelló de la Plana, Vila-real, Sagunto, Riba-roja, Rafelbunyol, València, Picanya, l'Alcúdia, Sueca, Gandia, Pedreguer, Quatretonda, Novetlè, Alcoi, Benidorm, Sant Joan d'Alacant, Elx y Fondó de les Neus. Según explican desde Compromís, en una nota que asumen como portavoz a Joan Baldoví, "cada acto será un espacio para reencontrarnos, activarnos y empezar a construir una mayoría social capaz de volver a ilusionar el pueblo valenciano".