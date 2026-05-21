Pérez Llorca se mantiene al margen del conflicto educativo y descarta asumir la negociación tras nueve días de huelga

El conflicto entre el Consell y la comunidad educativa se ha enconado en las últimas horas, con el diálogo roto tras el rechazo abrumador de los docentes a la última oferta del Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca. Los profesores suman este jueves el noveno día de huelga y han llevado su indignación hasta las puertas (e incluso el interior) de las Corts, donde el president afrontaba esta mañana una complicada sesión de control en la que la izquierda le ha exigido tomar las riendas de la negociación en lugar de "esconderse". También se lo han reclamado los sindicatos en su protesta ante el parlamento. Pero según confirma Presidencia, Llorca se mantendrá en segundo plano y no asumirá la interlocución con los representantes de los docentes.

El president, que desde el primer momento ha situado a la Conselleria de Educación de Carmen Ortí como el área competente para buscar una salida a la crisis, ha tratado de repeler esas acusaciones asegurando que él se ha detenido a dialogar con los docentes en "cada acto público" en los que se ha "encontrado" a alguno de ellos protestando. "Me he acercado voluntariamente a hablar, varias veces", ha defendido. Este mismo jueves, al término de la sesión de control, se ha repetido esa escena, con Llorca tratando de desinflamar los ánimos con algo de autocrítica y remarcando la voluntad negociadora de su Consell.

Marta Rojo

Sin embargo, por ahora el protagonismo del jefe del Consell no va a pasar de ese rol secundario. Su rostro aparece en cada vez más pancartas de las protestas de los docentes, algunos de los sindicatos que han acudido a las Corts han reclamado su mediación y la oposición percute por ese flanco, pero Presidencia de la Generalitat descarta que Llorca vaya a asumir en primera persona la negociación, que en cualquier caso no tiene actualmente ninguna nueva reunión prevista. La responsabilidad de buscar una salida al conflicto seguirá en Educación, pese a la falta total de avances y las exigencias de dimisión de Ortí de los sindicatos, muy molestos con la actitud de la consellera.

"Que intervenga el president"

"Cuando los sindicatos quieran retomar el diálogo, Educación les recibirá", señalan fuentes del Palau de la Generalitat, manteniendo en este departamento la competencia. En una de sus intervenciones de esta mañana en las Corts, Llorca ha insistido en que "todas y cada una de las reivindicaciones están en un documento sobre la mesa" y ha invitado a los sindicatos a reanudar las conversaciones, aunque sin él al frente: "Cuando quieran volver a dialogar, que lo hagan", ha dicho pese a que fue la conselleria la que este miércoles dio por finiquitada la reunión.

La Generalitat tiene decidido por tanto mantener al president al margen de las negociaciones, que seguirán bajo el paraguas de Educación pese a la presión creciente sobre Llorca, que tras gestionar varias patatas calientes ahora se enfrenta a su primera gran crisis desde que está al frente del gobierno valenciano. "El conflicto educativo ha desnudado sus carencias como president. Llegó por accidente y para encubrir a Mazón y ante el primer conflicto grave, usted se ha borrado (...) Dice que es el señor diálogo, pero cuando ha llegado el momento real de dialogar, usted se ha escondido", le ha reprochado José Muñoz, síndic del PSPV.

Diputados durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 21 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El president de la Generalitat responde en la sesión de control en Les Corts a preguntas sobre la situación política, social y económica de la Comunitat Valenciana, los "problemas de los valencianos" y el grado de implicación y colaboración del Gobierno de España. 21 MAYO 2026 Rober Solsona / Europa Press 21/05/2026. Rober Solsona / Rober Solsona / Europa Press

"Hemos venido a decirle a las Corts y al 'president' que el conflicto continúa, que no hemos llegado a un acuerdo y que, por lo tanto, hay que reabrir la negociación. Y queremos trasladar el conflicto al presidente porque si la Conselleria es incapaz de solucionarlo, pues que intervenga el presidente y si no, pues ya saben lo que han de hacer: si no pueden solucionar el conflicto en educación, pues que se vayan y ya está", ha reclamado el coordinador del sindicato mayoritario STEPV, Marc Candela.

Lo cierto es que desde que estalló la crisis con el colectivo de docentes Llorca ha dejado algunas declaraciones críticas con los sindicatos o incluso con los profesores. Lejos de asumir un rol conciliador como contrapeso al de Ortí, al frente de las negociaciones y foco de las críticas, el president ha acusado a los huelguistas de convertir al alumnado en "rehenes" de su causa o de "no querer atender" a los estudiantes.

Una actitud que contrasta con la exhibida hace unos días por su número dos en el PPCV, Carlos Gil, quien sí trató de rebajar el tono frente a las movilizaciones en busca de tender puentes con los docentes y facilitar un entendimiento con los sindicatos. El giro se produjo después de que en una reunión interna, cargos locales del partido llamaran a una solución "cuanto más rápida mejor". Ya entonces empezaron a proliferar las voces dentro de la formación echando en falta una mayor implicación de su líder.

¿Seguirá Ortí como interlocutora?

Lo que no confirman en el Palau es si Ortí seguirá al volante de las mismas. La titular de Educación se levantó este miércoles de la negociación con los docentes tras apenas 10 minutos de reunión y posteriormente dudó públicamente de los resultados de la encuesta, elevando más la tensión con los docentes.

Noticias relacionadas

Presidencia deriva también esa decisión sobre la persona que ejerce la interlocución a la propia Conselleria de Educación, que por ahora no se ha posicionado al respecto a preguntas de este diario. Llorca, en ese careo con manifestantes a las puertas de las Corts, ha asegurado que las comunicaciones siguen abiertas, pero ha apuntado a "la semana que viene" al ser preguntado sobre una posible nueva reunión con la que desbloquear el conflicto.