Mompó exhibe sintonía con el presidente del PP alicantino en pleno debate interno sobre el congreso regional

En un momento de incertidumbre orgánica como el que atraviesa el PP valenciano, cualquier movimiento de sus principales dirigentes, incluso un acto de agenda aparentemente ordinario, es examinado con lupa y hasta puede ser motivo de lecturas políticas. De ahí que el encuentro que este miércoles han mantenido los líderes provinciales del PP de Valencia y Alicante, Vicent Mompó y Toni Pérez respectivamente, no parezca uno más. De hecho, es ciertamente singular ya que, como han recordado los propios mandatarios, es el primero que se propicia por la colaboración entre las dos diputaciones, vecinas pero que han vivido "demasiado tiempo de espaldas", tal como han coincidido en remarcar los dos barones del PPCV.

La cita es llamativa también por el contexto en el que se produce, en pleno debate interno sobre el congreso regional del PPCV que Génova mantiene congelado, así como por el peso específico que estos territorios, con tensiones históricas entre sí, tienen dentro del partido y el papel que están llamados a jugar para cerrar la sucesión de Carlos Mazón en favor de Juanfran Pérez Llorca, especialmente vistos los reparos de Feijóo a la figura de Francisco Camps, un expresident convertido en 'outsider'. De ahí que, más allá de los buenos deseos institucionales, algunos dirigentes del PPCV vean en este acto conjunto una forma de "marcar territorio" ante Llorca.

La percha que ha dado pie a esta cita entre Mompó y Pérez ha sido una exposición en el Museo Valenciano de Etnología (l'Etno) que impulsan las dos diputaciones presididas por los dirigentes populares. Ambos han querido presentar juntos la muestra ‘La mar èpica: els almadravers de Benidorm a les fotografies de Jesús Navarro’, que se nutre de fondos de la Diputación de Alicante. Hasta aquí no se aprecia nada excepcional, más allá de dos líderes de instituciones homólogas (y además compañeros de partido) compartiendo un acto oficial.

Sin embargo, aunque la comunicación y encuentros entre los líderes provinciales (también con la de Castellón, Marta Barrachina, con quien la sintonía es notable) es fluida y habitual en el plano orgánico, no lo es tanto a nivel institucional. Las relaciones entre corporaciones se han venido limitando a algunos convenios genéricos de colaboración con la Generalitat o la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. De hecho, es el primer proyecto compartido de Mompó y Pérez desde que ambos son presidentes provinciales. Y probablemente no será el último. Ambas instituciones exploran nuevas colaboraciones en el ámbito cultural.

Dos territorios de espaldas ahora de la mano

Tanto Pérez como Mompó han remarcado el simbolismo del acto. "Por fin nos damos la mano la Diputación de Valencia y la de Alicante", ha celebrado el también alcalde de Benidorm, incidiendo en que no siempre ha sido así. "La colaboración nunca se debería haber perdido entre dos pobles que som germans". Mompó, en la misma línea, ha coincidido en esa necesidad de estrechar lazos entre vecinos: "Llevamos demasiado tiempo viviendo de espaldas y poniendo el foco en lo que nos separa. Se había normalizado que ambas instituciones caminaran sin relación entre ellas", ha agregado.

En cualquier caso, que los líderes de dos territorios como Valencia y Alicante exhiban complicidad puede ser una fortaleza para Llorca, a quien la dirección nacional reclama que mantenga prietas las filas en el partido como condición para oficializar su candidatura a la Generalitat en 2027, algo que sólo el 'campsismo' discute por ahora. Eso, unidad, y algo de paciencia ante la falta de noticias del cónclave, es precisamente lo que el jefe del Consell reclamó a sus tres barones en la reciente reunión en el Palau.

Precisamente este miércoles, Mompó estuvo departiendo con el president Llorca y la alcaldesa Catalá en la toma de posesión del nuevo rector de la Universitat de València. El president también estaba invitado al acto de l'Etno.

María José Catalá, Juanfran Pérez Llorca y Vicent Mompó, este miércoles en la investidura de Juan Luis Gandía como rector de la UV. / Francisco Calabuig / LEV

Esas alianzas territoriales serán más importantes todavía en caso de que Feijóo disipe sus dudas y temores y convoque el congreso, que se celebraría a inicios de otoño y sería de confrontación, según promete Camps. En ese escenario, el músculo provincial se antoja decisivo para frenar al expresident, en cuyo entorno empieza a crecer el optimismo acerca de las opciones que tendría de imponerse al aparato del partido.

La foto de Mompó y Pérez también sirve para demostrar complicidades entre provincias de cara a la negociacion por las cuotas de poder en la futura estructura que se abriría en caso de que Génova diera luz verde al cónclave. De hecho, este aspecto es el que ha tensado en los últimos meses las relaciones entre el president y sus barones, algo molestos por no ver representado su peso orgánico en los organigramas institucionales que diseñó Llorca tras acceder a la Presidencia de la Generalitat. Entienden que otras familias, como la que capitanea la alcaldesa de València María José Catalá, han salido mejor paradas de ese reparto.

"Enseñan la patita"

Algunos cargos del partido restan importancia a esos roces y destacan que pese a posibles "aspiraciones" internas, los barones provinciales están "cómodos" en su posición actual, con perspectivas de poder renovar mandatos en las diputaciones. Sin embargo, sí que admiten que con reuniones como la de este miércoles, Mompó y Pérez están "marcando territorio" ante Llorca. Aunque la relación con Pérez no es tan estrecha como la que tiene con Marta Barrachina (PP de Castelló), Mompó y el presidente alicantino mantienen una muy buena relación.

Un dirigente del PPCV recurre a la expresión latina 'primus inter pares', traducida como "el primero entre iguales", para ilustrar cómo se percibe a Llorca desde las direcciones provinciales. "Ahora es candidato, pero hasta hace nada era uno más. Era un 'inter par' y ha acabado siendo un 'primus'. Por eso le quieren recordar que él era también 'inter par' hasta hace dos días", interpreta esta fuente. También hay quien recuerda que Pérez se encontró en su camino a Pérez Llorca cuando aspiró a presidir la Diputación de Alicante.

El mensaje incluso podría ir más allá, añade: "Vicent y Toni están enseñando la patita a Llorca para que Catalá no se le suba a las barbas y para que les tenga presentes. Le están diciendo: 'tú eras uno de los nuestros hasta hace dos días, eres como nosotros", concluye.

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Una muestra de la importancia de los territorios se vio en dias previos a la dimisión de Mazón, cuando Llorca y los tres barones se sentaron a la mesa para tratar de presentar a la dirección nacional una hoja de ruta avalada por el partido en la C. Valenciana en un momento en el que el nombre de Catalá, siempre presente en Génova, sonaba como posible sucesora por delante de Llorca. Aquella jugada no salió demasiado bien, pues se interpretó en Madrid como una maniobra para orillar a la alcaldesa y además originó versiones contradictorias de los mismos protagonistas. De momento, parece que la complicidad entre la dirección de Valencia y de Alicante permanece intacta.