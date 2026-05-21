La negativa de cirujanos y anestesistas a operar por las tardes afecta ya a ocho hospitales valencianos

Los anestesistas y cirujanos de seis hospitales valencianos fueron los primeros a negarse, con escritos a las gerencias de sus respectivos centros, a participar voluntariamente en las cirugías vespertinas para reducir las listas de espera, como publicaba Levante-EMV este lunes. A lo largo de la semana, este posicionamiento se ha extendido a una veintena de servicios -el doble que hace cinco días- y ha llegado a más centros, como el de Dénia y, previsiblemente, a Requena, aunque de momento su decisión es solo verbal, sin hacerlo formalmente por escrito como sí ha hecho el resto.

La mayoría de servicios que se incorporan a esta lista son del hospital General de València, donde diez unidades se han sumado a esta renuncia. Además de los de Anestesia y Reanimación, son los de Cirugía General y Digestiva, Otorrinolaringología, Urología, Cirugía Ortopédica y Traumatología, así como las especialidades de Neurología, Medicina Interna, Pediatría, Urgencias, Ginecología y Obstetricia y Oncología. La gran novedad es la adhesión de los anestesistas de la Marina Alta, que llevan la renuncia a un nuevo departamento; ya son siete.

Desde el pasado lunes, se suman el servicio de Neurocirugía y el de Ginecología del hospital La Fe de València y los de Cirugía General y Digestiva y Nefrología del hospital Doctor Peset. En las últimas horas, se ha caído de la lista el hospital de La Plana, cuyos anestesistas han decidido retomar los autoconciertos, aunque se desconoce el motivo de su cambio de criterio.

Sanidad, impasible

El motivo principal de la renuncia es reivindicar una mejora de sus condiciones laborales y del sistema en su conjunto porque el programa de autoconcierto, las conocidas popularmente como peonadas, han pasado de ser un parche para reducir la demora en las listas de espera quirúrgicas a representar casi el 11 % de todas las cirugías, como se observa en las cifras oficiales de la Memoria de Gestión de 2024 de la Conselleria de Sanidad. De hecho, los facultativos implicados han pedido reuniones al departamento de Marciano Gómez al respecto. Sin embargo, no es una estrategia que esté, de momento, inquietando a la Generalitat. Fuentes oficiales no trasladan la intención de emprender acciones para tratar de revertir la situación y alegan que la participación en el programa de módulos es "voluntaria" y, por tanto, "no todos los profesionales participaban, ni ahora ni antes".

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Médicos encadenados a la puerta del Hospital General de València este martes durante la huelga de médicos. / Germán Caballero

A nadie se le escapa que si se reducen las cirugías por las tardes y aumentan las listas de espera, es el escenario perfecto para aumentar la cantidad de intervenciones que se envían a la privada a través del Plan de Choque que, en solo tres años, ha pasado de disponer de un presupuesto de 22 millones a 57. Este Consell no ha negado nunca su pretensión de recurrir al sector privado "cuando sea necesario", pero el contexto se puede propiciar. Sanidad explicaba hace unas semanas que las peonadas, que se paralizaron en el último trimestre para comprobar la efectividad del nuevo sistema de productividad, se retomaron en enero, pero para cirugías complejas y en especialidades o departamentos muy concretos; en algunos no se están ni autorizando. Ahora con la negativa de anestesistas o cirujanos, la situación se profundiza.