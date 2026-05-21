Una nueva manifestación educativa recorrerá València el sábado

Los sindicatos de docentes han convocado para este sábado otra gran manifestación que recorrerá la ciudad de València esa tarde. Será a las 18 horas y saldrá desde la plaza de San Agustín. Desde ese punto, recorrerá toda la zona central de la ciudad: desde la calle Xàtiva pasando por Colón, Porta de la Mar, el Palau de Justicia, la calle la Paz, San Vicente hasta llegar a la casa consistorial.

La manifestación será la tercera que, previsiblemente, será masiva. Ya lo fue la que se convocó el pasado viernes, en la que participaron 35.000 personas según el recuento de la Delegación del Gobierno. Y, en menor medida, la del lunes de la semana pasada, primer día de la huelga indefinida. En menor medida porque ese día se convocaron protestas en las tres capitales de provincia, mientras que la marcha del viernes fue unitaria en València.

Cartel de convocatoria de la manifestación / Redacción Levante

La negociación, en punto muerto

La manifestación llega en un momento en que la negociación ha vuelto a encallar. La Conselleria de Educación y los sindicatos mantuvieron este miércoles una reunión en la que Ortí preguntó a los representantes de los trabajadores si aceptaban la propuesta de acuerdo que había hecho la Generalitat, que incluía una subida salarial de 200 euros pero pocos acuerdos en el resto de asuntos, como las ratios o las plantillas.

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Y la respuesta de los sindicatos, que habían sometido a votación de sus afiliaciones y de los docentes en general ese documento, fue que no. De hecho, en la consulta un 78% de los participantes votó en contra del acuerdo.