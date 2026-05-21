Primeras dimisiones de los equipos directivos en todas las comarcas: "Educación nos ha abandonado"

La huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana, que este miércoles cumple su noveno día consecutivo, ha dado paso a una escalada sin precedentes y los equipos directivos de centros públicos de las tres provincias han comenzado a hacer realidad las amenazas de dimisiones ante la falta de acuerdo entre la Conselleria de Educación y los sindicatos. Todo ello entre quejas por lo que describen como un abandono sistemático por parte de la Generalitat Valenciana. Ya se han registrado dos dimisiones en los municipios de Algemesí y Albalat de la Ribera, y otra en Alicante. Podrían no ser las únicas.

Más de 1.200 miembros directivos de centros escolares, adheridos a un manifiesto en defensa de la educación pública, amenazaron con esta medida de presión colectiva al inicio de la huelga. El manifiesto contaba con 39 reivindicaciones que van desde la reducción de ratios hasta la mejora de infraestructuras, pasando por una mayor atención al alumnado con necesidades educativas y la rebaja de la carga burocrática. Ese documento fue enviado en dos ocasiones a la conselleria y, según denuncian sus firmantes, "quedó en papel mojado". El pasado 18 de mayo, más de 1.700 personas participaron en una asamblea en Picanya —presencial y telemáticamente— donde los equipos directivos pusieron fecha y forma a la amenaza, acuerdo o dimisión, mientras este miércoles unos 500 equipos directivos presentaron ante la conselleria una "caja de deficiencias" con los problemas acumulados durante años en sus centros.

En la Ribera Alta, el IES Sucro aglutina a unos seiscientos alumnos de cinco municipios. Su director Christian Lausuch ha presentado la dimisión: "Estamos totalmente abandonados", resumió a Levante-EMV en una frase que condensa el estado de ánimo de cientos de directores y directoras a lo largo y ancho del territorio valenciano. El responsable describió una situación de caos en la que parte del alumnado deambula por el centro sin clase y otro llama a sus familias para que vengan a recogerlos. "No podemos tener a quinientos adolescentes bambando por ahí", afirmó Lausuch, que añadió que el centro arrastra carencias graves: falta de profesorado especializado para necesidades especiales y salud mental, retrasos en recursos tecnológicos y deficiencias administrativas que la huelga ha agravado. "Están quemando mucho a las directivas y eso dificultará que en el futuro se puedan constituir equipos que quieran hacerse cargo de esta responsabilidad", adviertió Lausuch.

"Es una situación caótica y una pérdida de la continuidad del trabajo realizado", dice el director del IES Bernat Guinovart de Algemesí, Juanfran del Amor.

En la misma comarca, el director del IES Bernat Guinovart de Algemesí, Juanfran del Amor, también ha presentado su dimisión al claustro. "Es una situación caótica y una pérdida de la continuidad del trabajo realizado", valoró al respecto, para explicar que algunos días la adhesión a la huelga ha rozado el 90% del profesorado, que esta semana se ha sumado también la huelga de estudiantes: solo acude al centro la mitad del alumnado de primero y segundo de la ESO y los de segundo de Bachillerato. "Estamos de huelga, nos estamos esforzando ante las familias y el alumnado y la respuesta de la conselleria no está siendo la adecuada", aseguró en ese sentido.

En Alicante, la directora del CEIP Joaquín Sorolla, Mar Fidalgo, ha comunicado ya su dimisión al claustro y la ha trasladado a la administración autonómica. "No dan respuesta a ninguna de las necesidades que les planteamos y hay muchas. No podemos consentir que nos ignoren y que la educación pública se deteriore día a día", afirmó. Su decisión arrastra el cese de la jefa de estudios y la secretaria del centro.

En la Safor, los equipos directivos del IES Veles e Vents de Gandia y del IES La Valldigna de Tavernes de la Valldigna estudian sumarse a las dimisiones tras convocar sesiones extraordinarias de sus claustros. Desde ambos centros explicaron este martes que su objetivo es evitar que se configure un relevo inmediato: "No queremos que ningún otro equipo se presente como alternativa, para que sea la propia conselleria quien tenga que reaccionar y asumir la situación", señalaron.

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Cabe destacar que la salida de un director arrastra automáticamente al resto del equipo directivo -secretaría, vicedirección y jefatura de estudios- y a todas las jefaturas de departamento. En ese sentido, el futuro tras la presentación de la dimisión es incierto: la inspección educativa puede aceptarla o rechazarla si no la considera motivada.