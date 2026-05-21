Los profesores de FP se plantan en Valencia: "Suprimen ciclos públicos para dárselos a la privada"

Los jóvenes que quieren estudiar Formación Profesional (FP) deben tener las mejores notas o el bolsillo repleto de billetes. Y es que la oferta pública se reduce en detrimento de la empresa privada, que sí aumenta la oferta. Así lo denuncian desde el Grupo por los recortes de FP, formados por docentes que quieren escenificar esta mañana cómo se reducen las plazas pública y cómo aumentan aquellas que implican un negocio.

Los profesores de FP explican que la Orden 9/25 de 5 de junio, que regula los criterios de plantillas del personal docente no universitario en la Comunitat Valenciana incorporó una reducción de horas en la modalidad semipresencial. Así, la nueva distribución horaria de los módulos "ha comportado una grave reducción de la plantilla de profesorado de FP desde el curso 2025-2026 además de la supresión de ciclos de la red pública".

"La Administración recorta ciclos en la red pública (100), pero no en la concertada que ha aumentado en su oferta", explican los docentes tras recalcar que el curso 2026-2027 "supondrá la acumulación de nuevos recortes en todas las familias profesionales, mientras la oferta concertada aumenta, hecho que implica un crecimiento de la privada-concertada por omisión de recortes". La consecuencia directa es que solo podrán estudiar en centros privados-concertados los alumnos que puedan asumir el coste. Las familias más afectadas son Informática y Comunicaciones, Hostelería y Turismo, Servicios Socioculturales y en la Comunidad, Agraria y Seguridad y Medio Ambiente.

Por otro lado, la misma normativa reduce significativamente las horas docentes destinadas a funciones esenciales "para el buen funcionamiento" de la Formación Profesional. "Esto incluye la coordinación de ciclos formativos, la tutoría, la gestión de la Formación en Empresa, la atención a la modalidad semipresencial y las funciones de orientación educativa. Esta reducción horaria se ha traducido en un recorte de la plantilla de los centros, una pérdida de calidad educativa y una grave desatención al alumnado de FP", añaden los docentes.

Además, la implementación de la Ley de Formación Profesional, "sin orientaciones claras ni apoyo" de la Consellería de Educación, "ha agraviado la situación". "La obligación de organizar la FP en primero y segundo curso ha incrementado notablemente la carga de trabajo sin aumentar las horas de dedicación. Por eso, hace falta una organización rigurosa de la FP basada en la experiencia práctica del profesorado, y no diseñada desde los despachos", apuntan.

Para los profesores implicados en la protesta, estas medidas representan una "desvalorización flagrante de la Formación Profesional, una etapa educativa que ofrece oportunidades reales de inserción laboral y desarrollo personal a miles de personas". "El recorte de recursos, horas y la carencia de asesoramiento por parte de la administración no solo afecta la atención educativa que merece el alumnado, sino que desprecia el valor del trabajo docente y el esfuerzo sostenido que comporta la implementación y el seguimiento de los ciclos formativos", explican.

Las reivindicaciones, numeradas

Y para que sus reivindicaciones queden claras, las enumeran:

• La retirada de la Orden 9/2025 por las "graves consecuencias" que comporta sobre la calidad de la enseñanza de la Formación Profesional.

• Que se respete íntegramente el Acuerdo de plantillas docentes firmado en 2023 y, en todo caso, se mejoran las condiciones laborales y educativas en favor de la calidad educativa y la salud docente en los centros de secundaria y FP.

• Que el FP semipresencial vuelvo a tener 30 horas de asignación semanal.

• Que se reviertan los recortes de ciclos de FP del curso 2025-2026 y las previstas por la Administración educativa para el curso 2026-2027.

• Que se incremente de manera significativa la asignación horaria para la tutoría, las coordinaciones académicas y la consiguiente remuneración.

• Que se mantengan los desdoblamientos y se reduzca la ratio para poder atender el alumnado con seguridad, garantizar la atención a la diversidad y favorecer la inclusión educativa, sin que estas medidas implican una disminución de la oferta de plazas.

• Que se bajan las ratios según las necesidades de cada familia profesional tanto en presencial como en semipresencial / distancia.

• En cuanto a la atención a la diversidad, hay que especificar si el alumnado podrá o no hacer la Formación en Empresa sin ningún apoyo de personal de atención a las necesidades educativas.

• Que se dotan los centros de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una educación pública de calidad, adaptada a las necesidades del alumnado, y que permita al profesorado trabajar con dignidad, seguridad y profesionalidad.

• Que se proporcionan los medios necesarios para el seguimiento de la Formación en Empresa, incluyendo la cobertura de los gastos de desplazamiento actualizada de acuerdo con los precios vigentes, así como los seguros del vehículo utilizado.

• Que se reduzca la burocracia en la gestión de la Formación en Empresa.

• Que se cree un grupo de trabajo para revisar el modelo actual de gestión de la Formación en Empresa, con la participación de profesorado de FP con experiencia práctica para definir mejor la estructura. La actual planificación se ha hecho sin contar con el profesorado y desde los despachos de Consellería. Queremos una normativa clara desde principio de curso y sin cambios a lo largo del curso.

• Modificar la orden que regula la composición de los consejos territoriales para que sea más abierta y participativa, y garantice la representación de todos los sectores productivos, especialmente aquellos de carácter más transversal, como el sector comunitario y los servicios sociales esenciales.

• Que se ejecute el 68% de los recursos del Fondo Social Europeo todavía pendientes para atender nuestras demandas.

• Que se elimine la red de prospectores de FP y se cree una red de empresas reales

• Que se crean convenios con las entidades públicas por que tenga prioridad el alumnado de la pública.

• Que se bajen las ratios de alumnado según las necesidades de cada familia profesional tanto en modalidad presencial como en semipresencial / distancia.

• Que se regule la formación en Empresa en la Formación profesional básica para el alumnado menor a 16 años.

• Que se tenga en cuenta al alumnado de 2.º curso de ciclos formativos de grado superior que quiera hacer el acceso a la universidad.

• Que se asigne dotación propia de horas reales para llevar a cabo programas Erasmus y Orienta FP.

• Que se implementan más ciclos de FP en horario por la mañana, que quién elija estudiar un ciclo, no quede relegado por las tardes.

• Que se agilicen las obras en los centros priorizando los afectados por la DANA y por la antigüedad del edificio.

• Que se ingrese mensualmente la asignación económica en los centros para poder llevar a cabo las obras menores.

• Que se articule transporte y/o vivienda por el alumnado de las zonas rurales.

• Que las horas asignadas a jefe de departamento estén estipuladas en una mesa por rangos según los miembros del departamento.

• Que las coordinaciones de programas tengan dotación propia (Erasmus, CCOP)

• Que se redacte un Plan plurilingüe por el FP.

• Que se ejecute la totalidad de los fondos de recuperación y resiliencia, la aplicación del programa Acredita.

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Desde el grupo de docentes de FP lo tiene claro: "Digamos no a la privatización descarada de la FP porque la Administración educativa recorta en la pública y aumenta en la concertada". Además, exigen la dimisión del Director General de FP, Armando Martí Recuenco, y aseguran que el profesorado de FP se mantendrá en huelga "si no se atienen nuestras exigencias".