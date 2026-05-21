Dos protestas de los docentes interrumpen el pleno de las Corts

Pleno más que movido en las Corts, con mucho trabajo para los ujieres durante toda la mañana. Hasta dos protestas han emergido entre el palco de invitados con un mismo motivo: la huelga educativa. Y en ambos casos ha sido justo tras intervenir la consellera encargada de las negociaciones, Carmen Ortí, que ha tenido que escuchar a coro por parte de la oposición la petición de su dimisión, reclamación que ha llegado también desde la tribuna.

Porque las quejas del profesorado no se ha quedado en la calle, donde se han manifestado a las puertas del parlamento valenciano, sino que ha entrado directamente en el pleno. La primera ha sido durante la sesión de control. Dos representantes de la Asamblea de Docentes han irrumpido tras las repreguntas orales tras las que ha hablado la consellera.

Protestas en el pleno de las Corts ante la huelga educativa. / José Cuéllar/Corts

"Per l'educació pública", han gritado tres manifestantes exhibiendo chalecos reflectantes y tirando billetes con las caras de Ortí y Juanfran Pérez Llorca. "Consellera, dimisión", ha gritado la oposición en pleno, entre palmas y golpes a los escaños, un cántico que se ha ido repitiendo reiteradamente en la sesión. Las tres manifestantes han sido expulsadas de la cámara autonómica por parte del personal parlamentario.

El mismo final ha tenido la protesta de otro grupo de docentes ataviadas con las camisetas verdes que se han popularizado durante las protestas de esta huelga indefinida que acumula ya nueve jornadas de movilizaciones. Ha sido casi al final del pleno, durante las preguntas directas a la consellera. Al acabar de hablar, seis profesoras han comenzado a gritar "Educació, negociació", reclamando retomar las conversaciones para alcanzar un acuerdo con el que desconvocar la huelga.

Del palco al hemiciclo

La protesta desde el palco de invitados se ha acabado trasladando a los escaños. El motivo ha sido que el diputado de Compromís, Gerard Fullana, ha comenzado a referirse a la situación de la huelga reclamando a la consellera una fecha para que se reúna con los sindicatos. Esa no era la pregunta registrada, como el propio Fullana ha admitido, pero el vicepresidente de las Corts, Alfredo Castelló, del PP, dirigiendo la sesión, le ha pedido que hable de la cuestión, sobre "coeducación" y la polémica sobre los conciertos a centros del Opus Dei que segregan por sexo.

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A partir de ahí se han desencadenado los llamamientos al orden, con amenazas de expulsión y las quejas cruzadas. "Sois una vergüenza", le ha espetado un diputado de Compromís a Castelló. "Dejen de alterar el orden, tú hablas aquí de esto, pregunta por coeducación", le ha indicado a Fullana. "Me está diciendo lo que no puedo decir", se ha quejado el parlamentario valencianista que, no obstante, ha acabado centrándose en un tema desvelado por su formación y que ha acabado en los tribunales.