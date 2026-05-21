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Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana
La huelga indefinida de profesores encara una nueva jornada tras el encuentro fugaz de solo 12 minutos entr la consellera y los cinco sindicatos
Un fugaz encuentro de solo 12 minutossirvió ayer para dinamitar, aun más, el entendimiento entre la Conselleria de Educación y los docentes valencianos; y para llevar la huelga indefinida a un nuevo punto: el de la ruptura total de puentes y de diálogo entre ambas partes. Los cinco sindicatos asistentes le dieron una doble negativa al ultimátum de la Generalitat al negarse a firmar el acuerdo y al rechazar desconvocar el paro. La respuesta de la consellera Carmen Ortí fue levantarse de la mesa y dar por finalizado el encuentro y, por el momento, su acción ha roto el diálogo porque no hay fecha para seguir negociando
Marta Rojo
Ione Belarra aparece en la concentración
A ambos lados de la calle Navellos, cientos de personas se manifiestan con pancartas y pitos. A la manifestación acaba de llegar la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. También han pasado a saludar a los manifestantes y a los líderes sindicales los síndics de PSPV y Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví.
Marta Rojo
Los sindicatos: "Ya dijimos que habíamos venido a negociar"
Ayer, la consellera Carmen Ortí dijo en la rueda de prensa que ofreció después de que se rechazara el acuerdo, que esperaba un gesto por parte de los sindicatos. “Los sindicatos ya dijimos que habíamos ido a la mesa a negociar, no sé qué gesto espera”, dice Marc Candela del STEPV en la concentración que se ha convocado esta mañana ante las Corts Valencianes, donde ha empezado ya la sesión de control al Consell. “Si la consellera es incapaz de solucionarlo, que intervenga el president”, ha manifestado.
El Consell defiende que el 70% de los profesores valencianos estaría en el podio de los mejor pagados de España con la subida de sueldo que ofrece Educación
Los maestros valencianos de primaria y los profesores de secundaria darian un salto cualitativo en el ránking autonómico de retribuciones si suman a su nómina los 200 euros mensuales de incremento que ofrece la Conselleria de Educación. Especialmente aquellos que cobran tres sexenios de antigüedad. Según la Generalitat, en esa situación se encuentra el 70 % del profesorado. Los que llevan ejerciendo un mínimo de 18 años, verían engordar sus nóminas hasta los 3.149 euros en el caso de los maestros de Primaria y 3.478 euros brutos mensuales, los de Secundaria.
Lluís Pérez
La huelga educativa entra en su noveno día con el dialógo roto tras una reunión fugaz de solo 12 minutos
Un fugaz encuentro de solo 12 minutos sirvió ayer para dinamitar, aun más, el entendimiento entre la Conselleria de Educación y el profesorado; y para llevar la huelga indefinida a un nuevo punto: el de la ruptura total de puentes y de diálogo entre ambas partes. Los cinco sindicatos asistentes le dieron una doble negativa al ultimátum de la Generalitat al negarse a firmar el acuerdo y al rechazar desconvocar el paro. La respuesta de la consellera Carmen Ortí fue levantarse de la mesa y dar por finalizado el encuentro y, por el momento, su acción ha roto el diálogo porque no hay fecha para seguir negociando. Ella les pide un "gesto", un "símbolo de buena voluntad", una cesión, en realidad, con respecto a las movilizaciones. Y los sindicatos le piden "diálogo". Ya ayer pedían una fecha para una nueva reunión, después de acusarla de romper el proceso al haberse negado a "seguir negociando".
Los sindicatos han pedido al dimisión de Ortí. ¿Qué dice ella? "Mi responsabilidad es con el alumnado -, ha explicado-. Llevamos seis meses trabajando para desenquistar un problema de una década. Mi trabajo es llevar a buen puerto esta problemática". Insiste en decir que han ofrecido la "mayor subida salarial de toda España" y que los maestros cobran 37.000 euros y los profesores 40.000, aproximadamente. "Atenderemos sus reivindicaciones porque nos importa el sistema educativo y, para ello, estamos trabajando".
La cuestión del IPC
El profesorado ha pedido vincular la subida salarial al IPC. Según Educación, esta adecuación se hace por parte del Gobierno de España. Este año, por ejemplo, se ha acordado que si la inflación supera el 1,5 %, el salario de todos los funcionarios subirá un 0,5 %. "No es un problema porque se realiza año tras año", añaden.
El porqué de la mini-reunión
Ortí asegura que no se ha seguido negociando porque el "objetivo de hoy era saber si se iba a firmar el acuerdo y si se iba a suspender la huelga". Ellos han manifestado dos negativas y, por eso, han considerado que la reunión estaba finalizada. Pero no significa "que no negociemos", sino que la reunión era para esta cuestión concreta.
"Los datos de la encuesta no son significativos"
Ortí ha pedido datos fiables porque en la encuesta "ha podido participar cualquier docente y cualquier persona con un correo de Microsoft". "Los datos de la encuesta no son significativos porque no se podía límites a saber que es docente", ha asegurado. Han respondido la encuesta más de 40.000 personas.
"No está la puerta cerrada a nada", asegura Ortí porque se lleva semanas trabajando en este acuerdo y ahora se pretende volver a empezar de cero. Las condiciones para retomar la negociación es que "demuestren que tienen voluntad de negociar".
"Se ha rechazado de manera unilateral"
Ortí niega haberse negado a introducir "ninguno de los puntos" que se han añadido "desde un primer momento". El documento incorpora muchas de las propuestas y cuestiones que los sindicatos han propuesto. Considera que el documento ha estado coordinado por los sindicatos y, de hecho, asegura que hasta ayer se incluyeron propuestas. "Se ha trabajado con propuestas de todos", ha añadido. Por eso, dice que "se ha rechazado de forma unilateral".
Asegura que todo lo que se ha hecho, por parte de Conselleria, ha sido "por el alumnado" que es "la razón de ser" de la Conselleria. "Hemos demostrado nuestra capacidad de negociación -, esgrime-. Si su postura es que tenemos que incorporar todas sus propuestas, eso no es negociación, sino imposición". "Estamos abiertos a negociar, no a que nos impongan las cuestiones sin poder aportar nada", prosigue. Asegura que "nuestra puerta está abierta y estamos a favor del diálogo".
Las 60 propuestas iban acompañadas de una inversión del dinero "de todos y todas las valencianas". Y se ha referido a ellos, que cobran de media 25.000 euros, al asegurar que muy pocos de ellos no habrían rechazado los 200 euros de subida salarial al mes. Se trata de un esfuerzo económico en una comunidad "infrafinanciada" y que ha hecho un esfuerzo en los dos últimos años para la reconstrucción de la dana. "La última subida salarial fue hace 19 años con un gobierno también del PP -, ha añadido-. Les hemos ofrecido más que en Cataluña donde UGT y CCOO sí han aceptado".
Ortí considera que Conselleria ha hecho su trabajo al ofrecer la "propuesta más ambiciosa de toda España". Por eso, ahora le toca a los sindicatos explicar "por qué todo eso no es suficiente para firmar". "Nuestra puerta sigue abierta -, ha añadido-, pero la propuesta es la mejor y esperamos una respuesta de los sindicatos". "Hemos pedido cancelar la huelga para seguir con la negociación, no la hemos roto".
Ha vuelto a recordar que el Gobierno del Botànic negó "hasta en cinco ocasiones" la subida salarial. "Estamos con los docentes, pero tenemos que ser realistas -, explica-. Lo que se ha rechazado hoy es convertirnos en la mejor educación de toda España".
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