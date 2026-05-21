Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana

"Se ha rechazado de manera unilateral"

Ortí niega haberse negado a introducir "ninguno de los puntos" que se han añadido "desde un primer momento". El documento incorpora muchas de las propuestas y cuestiones que los sindicatos han propuesto. Considera que el documento ha estado coordinado por los sindicatos y, de hecho, asegura que hasta ayer se incluyeron propuestas. "Se ha trabajado con propuestas de todos", ha añadido. Por eso, dice que "se ha rechazado de forma unilateral".

Asegura que todo lo que se ha hecho, por parte de Conselleria, ha sido "por el alumnado" que es "la razón de ser" de la Conselleria. "Hemos demostrado nuestra capacidad de negociación -, esgrime-. Si su postura es que tenemos que incorporar todas sus propuestas, eso no es negociación, sino imposición". "Estamos abiertos a negociar, no a que nos impongan las cuestiones sin poder aportar nada", prosigue. Asegura que "nuestra puerta está abierta y estamos a favor del diálogo".