Tribunales
Los técnicos enviaron a casa al personal de la Diputación en la dana de manera "espontánea" y sin "ningún responsable político"
Los técnicos tomaron la decisión tras no poder contactar con el diputado provincial de Personal, Ricardo Gabaldón, también alcalde de Utiel, y el presidente de la Diputación, Vicent Mompó.
Una de las deicisiones que la jueza de la dana ha valorado como acertadas aquel fatídico 29 de octubre fue la orden de la Diputación de València para enviar a casa a sus trabajadores ante la situación meteorológica que ya vivía la provincia. La magistrada ha indagado cómo fue el proceso de toma de esta determinación después de que el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, que era el diputado provincial encargado del área de Personal, pasara a declarar como testigo en el juzgado de Catarroja.
La magistrada quería saber, concretamente, "de quién partió la iniciativa, qué responsable político la acordó y en qué forma, cuando se acordó y cómo se comunicó a los trabajadores" y la corporación provincial ha respondido con un informe que desvela que fue una decisión tomada de forma "espontánea" por los técnicos ante la preocupación que existía y sin instrucciones políticas.
"Ningún responsable político acordó dicha medida", apunta el informe, firmado por la jefa de Recursos Humanos de la diputación, según la cual la iniciativa "partió" de ese servicio tras recibir "varias llamadas de trabajadores preguntando si se iba a adoptar alguna medida ante las previsiones meteorológicas". "A la vista de la preocupación detectada por parte de las personas trabajadoras y consultadas las previsiones de la Aemet, que indicaban una clara “alerta roja”, se preparó un texto para enviar a todos los trabajadores previa consulta con los responsables políticos", explica el documento.
Esa consulta no se pudo hacer, porque el informe cosntata "la imposibilidad de contactar con ningún responsable político". Ni con el entonces diputado responsable del área, Ricardo Gabaldón, centrado en la gestión de la emergencia en su municipio, ni con el presidente de la Diputación, Vicent Mompó. "Ante esta situación, el responsable del servicio se puso en contacto con el Servicio de Presidencia y decidieron enviar el mensaje a través de una lista de difusión de la que disponen determinados servicios, entre ellos, Recursos Humanos", prosigue el texto.
La jefa de Recursos Humanos explica que el acuerdo para enviar el aviso a los trabajadores se produjo "a media mañana", entre las 12.30 y la 13.30, tras las llamadas de "distintas personas interesándose por la adopción de medidas y las consultas realizadas por internet a los datos de la Aemet y al Centro de Coordinación de Emergencias". "La forma en la que se adoptó el acuerdo fue espontánea", insiste, y se comunicó a toda la plantilla a través de una lista de difusión de los correos corporativos.
"Riesgo para la población muy alto"
El correo electrónico se titulaba: " ALERTA METEOROLÓGICA POR LLUVIAS EL 29/10/24 Y CIERRE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA A PARTIR DE LAS 14:00", y exponía: "Con motivo de La DANA cuya previsión -según Aemet y el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE)- es que descargará con fuerza en Valencia en las próximas horas y consecuentemente las intensas lluvias hacen que se active el aviso rojo, lo que supone un riesgo meteorológico extremo con un riesgo para la población muy alto, se ha decido como medida preventiva".
El correo prosigue: "Suspender hoy, 29/10/24, la actividad en los Centros de Trabajo dependientes de la Diputación de Valencia a partir de las 14:00 horas, permaneciendo cerrados a partir de la mencionada hora para evitar riesgos a los trabajadores/as. Este mensaje procede de una organización externa, por favor, comprueba que la fuente es confiable".
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