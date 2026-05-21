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Retenciones kilométricas en hora punta en los accesos a Valencia, con accidentes en la A-7 y la V-31 a la altura de Silla

La A-7 concentra la mayor carga de incidencias de tráfico en la provincia, con 18 avisos activos, entre accidentes, retenciones y obras en varios tramos

Retenciones kilométricas en la CV-36 de Picanya

Retenciones kilométricas en la CV-36 de Picanya / DGT

J.Roch

València

Nueva mañana complicada en el tráfico, especialmente para quienes se desplazan hacia Valencia desde el área metropolitana sur y oeste. Los accesos a Valencia registran este jueves importantes retenciones de hora punta, con congestión significativa en varias de las principales vías metropolitanas y accidentes que complican especialmente la circulación en la A-7 y la V-31, a la altura de Silla.

La situación más delicada se concentra en los accesos de entrada y salida del área metropolitana, donde se han detectado problemas de circulación en la V-31, V-30, CV-36, CV-35, CV-30 y CV-31.

Los tramos más sensibles se sitúan en el entorno de Silla, Catarroja, Horno de Alcedo, Mislata, Paterna, Quart de Poblet, Benimàmet-Beniferri y Cruz de Gracia.

Más retenciones

La A-7 es la vía que acumula el mayor número de incidencias, especialmente en un accidente a la altura de Paterna. En esta carretera destacan las retenciones y obstáculos derivados de accidentes en la zona de Cruz de Gracia y La Cañada, así como diferentes obras que afectan a la circulación entre Ausiàs March, Picassent, Alcàsser y Guadassuar.

Se registran obras con carriles cerrados en la A-3 en Buñol, la N-330 en Ayora, la AP-7 en Oliva, la N-332 en Gandia/Grau i Platja y la CV-425 entre Buñol y Alborache.

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A estas incidencias se suman otros avisos en la CV-42 en Algemesí, la A-7 en la zona de Cruz de Gracia / La Cañada / Picassent y la A-33 en La Font de la Figuera, donde se ha notificado un incidente relacionado con el incendio de un vehículo.

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