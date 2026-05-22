Huelga indefinida
“Si aceptan la nueva propuesta de los sindicatos, el lunes la firmamos”
Este fin de semana, los sindicatos convocantes de la huelga educativa acabarán de perfilar un documento con “más detalle” de sus reivindicaciones en el que incorporarán calendarios y aportaciones de colectivos
La consellera de Educación, Carmen Ortí, reclamaba este viernes a los sindicatos convocantes o que dan apoyo a la huelga indefinida de la educación pública valenciana que presentaran una nueva propuesta con sus reivindicaciones para continuar con la negociación. Lo hacía mientras miles de docentes, más de 7.000, llenaban la plaza de la Virgen de València en una nueva manifestación que marca el final de una huelga que encara su tercera semana a la espera de soluciones. Y los sindicatos responden: llevarán una nueva propuesta el lunes. “Nosotros le pedimos a la consellera que la acepte y el lunes la firmemos”.
Quien lo expresa así es Marc Candela, portavoz de Acción Sindical del STEPV, el sindicato mayoritario, que lo decía en declaraciones a los medios tras la manifestación, a su llegada a la plaza de la Virgen. Se adelantaba a la posible posición común de las organizaciones sindicales que, eso sí, trabajan ya en un nuevo documento que incluya todas sus reivindicaciones para volver a llevarlo a la sede de la Conselleria en la avenida de Campanar. La idea de los sindicatos es trabajarlo y cerrarlo este fin de semana.
Más detallado y con una "temporalización"
“Será un documento todavía mucho más detallado, con medidas mucho más claras”, auguraba Candela, que aseguraba que a los puntos de acuerdo entre sindicatos se sumará esta vez “lo que están enviando muchos colectivos”. Afirma que será “más detallado” y que incluirá “una temporalización”.
La consellera Ortí hablaba precisamente este viernes sobre eso a través de un comunicado. “Mantenemos nuestra voluntad negociadora y estamos a la espera del documento de los sindicatos. Entendemos el malestar que existe entre el cuerpo docente. Compartimos muchas de sus reivindicaciones”, indicaba. Y responde Marc Candela: “Ya que la consellera nos pide que hagamos esa contrapropuesta, nosotros le pedimos a ella que la acepte y el lunes la firmemos, ya veremos qué hace”.
Pero lo cierto es que ese nuevo documento no está cerrado, sino que se trabajará desde este viernes por la tarde hasta el domingo. Fuentes de UGT explican que las propuestas que incluya este nuevo documento serán “unitarias”, fruto de la unidad sindical que hasta ahora se ha mantenido. A eso se sumarán las propuestas individuales que cada organización ha presentado.
De momento, la movilización continúa
Este viernes por la tarde, de hecho, los responsables de los sindicatos mantendrán una reunión que servirá para empezar a trabajar en esa contrapropuesta común. Pero no solo eso: también para cerrar el calendario de movilizaciones de la semana que viene -que, de momento, se mantiene a falta de un acuerdo o avances en la negociación-.
Los sindicatos coinciden en que, en realidad, su propuesta ya es conocida por la administración, porque presentaron su documento de propuestas al inicio de la negociación y son las que mantienen, aunque puedan detallarlas más profundamente o ampliarlas.
A ese posible encuentro o cita con los responsables de la Conselleria llegarán ambas partes después de una semana de manifestaciones y protestas en la calle. Este lunes pasado, coincidiendo con la convocatoria de una mesa, hubo una manifestación hasta la Conselleria de Educación. El miércoles, durante el día entero, se hizo una acción reivindicativa con asambleas y hasta conciertos en este mismo punto y el jueves la movilización se trasladó a las Corts Valencianes, donde estaba precisamente Ortí en la sesión de control al Consell. En cuanto al viernes, los manifestantes han llenado la plaza de la Virgen después de un recorrido corto, de apenas 260 metros, desde la Conselleria de Hacienda, desde donde partía una marcha que pedía recursos para desbloquear la situación.
Este sábado, además, tendrá lugar otra protesta que se espera multitudinaria. Los sindicatos de docentes han convocado para este sábado otra gran manifestación que recorrerá la ciudad de València esa tarde. Será a las 18 horas y saldrá desde la plaza de San Agustín. Desde ese punto, recorrerá toda la zona central de la ciudad: desde la calle Xàtiva pasando por Colón, Porta de la Mar, el Palau de Justicia, la calle la Paz, San Vicente hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento.
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