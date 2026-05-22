Alianza en Bruselas ante la "situación desesperada" de la paella

Hay asuntos para los que se requiere cierta altura de miras y responsabilidad de Estado en los que aparcar la disputa política y arrimar el hombro en pos de un acuerdo. Y parece que PP, PSPV y hasta un ex del partido de Alvise Pérez han encontrado el motivo: la paella. O, mejor dicho, el resquemor contra la versión de la receta tradicional valenciana que se sirve en el Parlamento Europeo y ante la que Esteban González Pons, vicepresidente del mismo, busca hacer de la unión la fuerza para revertir una situación que, indica, "comienza a ser desesperada".

De momento, a la espera de que consiga el salto a alguna institución, la campaña del dirigente del PPCV está centrada en las redes sociales que ha puesto en marcha su propio 'Salvem'. "¡Alarma! Salvemos la paella", escribió este jueves en su cuenta de Instagram donde mostró el menú servido en Estrasburgo en el que se ofrecía "Paella de legumbres, tofu, calabacín y pimiento asado". "Si no ponemos freno con una campaañ institucional, acabaremos viendo paellas con queso fundido, papaya, aceitunas negras o anchoas", añade citando a otros eurodiputados valencianos.

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Su llamamiento ha tenido respuesta tanto de la eurodiputada socialista Sandra Gómez como del ex de Se Acabó La Fiesta, Diego Solier, ambos valencianos en Bruselas. "Muy a favor de la propuesta, tenemos el World Paella Day como razón y excusa para llevar la paella valencaina a Bruselas", escribió Gómez. "Cuenta conmigo para esta batalla", le contestó Solier. Hasta el expresidente de la CEV, Salvador Navarro, respondió a la publicación y se ofreció a ayudar: "Si hay que prestarse para hacer paellas en Bruselas, cuenta conmigo". La entente está en marcha.