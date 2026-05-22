Becados del Consell para preparar oposiciones de grupo A señalan retrasos de hasta cinco meses en el pago

La última edición de las ‘becas 700’ del Consell, con las que se ayuda a opositores con buenos expedientes pero recursos limitados a preparar los exámenes para los grupos A de la Generalitat, termina en unos días. A partir del 30 de mayo, tendrán que justificar los gastos de los últimos cuatro meses. Son unas becas puestas en marcha por el anterior gobierno, primero de 500 euros al mes, luego de 700. El actual Consell las ha mantenido, pero alguno de sus beneficiarios lamenta la demora a la hora de percibir los ingresos. Fuentes de la Generalitat trasladan que "se están cobrando con normalidad".

Los beneficiarios de la última convocatoria anual tienen tres periodos de pago, cada cuatro meses. El abono se realiza tras la justificación de los gastos, como las facturas de cada mes de la academia de oposiciones, una declaración de asistencia al centro y el justificante de solicitud de participación en el proceso selectivo por el cual se le concede la ayuda.

Sin embargo, el dinero tarda en llegar, según los testimonios recabados. El primer pago, que correspondía al periodo entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2025, no llegó hasta febrero, casi medio año después de que se justificaran los gastos. El segundo pago ha llegado este mismo de mayo, aunque se justificó los primeros días de febrero. El tercer pago se realizará próximamente, y se refiere al periodo que va entre el 1 de febrero y el 30 de mayo. En unos días los beneficiarios tendrán que presentar la justificación.

“Las becas están muy bien, pero se desvirtúa un poco su objetivo porque tardan mucho en pagar. Si la teoría es que trabajes menos horas para que esas horas (que no trabajas y no cobras) las puedas dedicar al estudio gracias a esa beca, pierde sentido porque a no ser que tengas ahorros, no puedes ir tirando de ellos para pagar el alquiler o las facturas”, señala un beneficiario esta semana en contacto con este periódico.

Tal como publicó Levante-EMV, esta beca es una de las iniciativas que tiene la administración para corregir las desigualdades de acceso a la función público, que por el esfuerzo económico y personal que requieren se convierte en un lujo para muchas familias.

En este caso, estas ayudas de la Conselleria de Justicia tienen un montante mensual de 700 euros, aunque se liquida en tres pagos. De este modo, el dinero para cubrir los gastos del primer mes pueden llegar hasta nueve meses después, según el testimonio al que ha tenido acceso este diario.

En esta última edición, se convocaron 350 ayudas, con un montante reservado de 2,94 millones de euros, según la resolución de hace un año. A esta beca pueden aspirar jóvenes de hasta 35 años, licenciados o graduados universitarios, y aspirantes a pruebas selectivas de acceso a cuerpos o escalas del grupo A de la Generalitat. En el acceso se prima tanto los mejores expedientes como a quienes tienen ingresos por unidad familiar más bajos.

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Según el mismo testimonio, este año además se ha reducido el importe del pago, porque ahora contabiliza como rendimientos del trabajo, de modo que se disminuye el importe mensual en un 15 %. “La idea está muy bien, está genial que exista, incluso mejor que funcione así a que no exista, pero es cierto que deberían pagar un poco antes para que la gente se pueda organizar. Si alguien esperaba que pagaran relativamente pronto, desde luego que no es así”, concluye.