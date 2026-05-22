Camps ignora el portazo de Feijóo al congreso del PPCV: "Dadme el partido, os daré el gobierno"

El acto estaba organizado para ser el gran lanzamiento de su candidatura a volver a presidir el PPCV y ser el candidato a la Generalitat en las elecciones de mayo de 2027. Finalmente, Francisco Camps no ha podido darse ese gusto completo porque Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del partido, dejó el cónclave aparcado por lo menos hasta otoño. Pero da igual. El expresident, incombustible en su campaña de retorno, ha seguido a lo suyo y ha dado por iniciada la carrera: "Dadme el partido y os daré el gobierno", ha dicho insistiendo en su lema de "mayoría absoluta".

Como de costumbre, ha aprovechado la cita para mantener la presión sobre la dirección nacional y también su discurso desafiante hacia el líder actual, Juanfran Pérez Llorca, a quien ha vuelto a referirse como "el presidente de la gestora" para subrayar su interinidad.

Camps ha vuelto donde todo volvió a comenzar, al Veles e Vents. Allí se han reunido en torno a 300 personas según la organización. Con la vista fijada en ese congreso no convocado pero que no duda que llegará, el expresident ha querido mostrar alcance territorial, un aspecto que apunta a ser decisivo si finalmente Génova activa el proceso orgánico.

Así, ha comparecido junto a Sonia Castedo, Vicent Aparisi y Emilio Llopis, convertidos en sus 'barones' provinciales de Alicante, Castellón y Valencia, respectivamente. Los tres históricos, y también Inés Peiró, jefa de campaña, han tenido voz en el acto.

Tras anunciar hace días que ya cuenta con los avales que, según sus estimaciones, serán necesarios para presentar oficialmente su candidatura al congreso cuando llegue el momento, este viernes Camps ha avanzado otra pantalla. Ya piensa en los compromisarios de cara a ese duelo que ansía librar con Llorca. El expresident ha asegurado disponer de "la mitad" de los 900 que necesitaría: unos 450.

Camps se muestra inmune a la incertidumbre sobre la que se mueve su proyecto ahora mismo, a expensas del veredicto de Feijóo. Y pese a que sus previsiones sobre el congreso, que situaba en junio, fallaron, ahora sigue igual de convencido de que este se celebrará en otoño. "Más tiempo, más opciones", dijo tras el jarro de agua fría del lunes. Y este viernes ha mantenido ese discurso de certezas: "Estamos en campaña. Hoy empieza la campaña para ganar la presidencia de mi partido en la Comunitat Valenciana".

"Dadme el partido, os daré el gobierno"

"Si me dais el partido democráticamente, os daré el gobierno democráticamente por mayoría absoluta", ha indicado el exdirigente popular, quien ha reclamado que la campaña para el congreso del PPCV "sean unas auténticas primarias", en la que todos los militantes "se reanimen".

"Señoras y señores: estamos en campaña", ha afirmado el expresident, quien ha apelado a "ganar el partido en el partido" y ha asegurado que si gana el próximo congreso regional en su proyecto "caben todos: desde el president actual hasta el último concejal del último municipio", y quiere "volver a liderarlos a todos ellos".

Pide reconocer su gestión educativa

Camps se ha referido a la "crisis educativa" que vive la Comunitat Valenciana y ha preguntado a su partido por qué no dice que quien construyó más colegios y subió el sueldo de los profesores fue el PP cuando él presidía la Generalitat y "lo pone en valor" y "qué hace imposible" que recuerden "los grandes momentos del PP".

"Vengo sin nostalgia, vengo sin rencor: bueno, me acuerdo de algunas cosas, que no son lastre sino combustible para tirar hacia adelante", ha indicado el expresidente popular, quien se ha dirigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para decirle que "la pasarela a la mayoría absoluta esta aquí".

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Camps también ha aludido a la "caída a plomo del amigo de los dictadores", José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ha destacado que lo primero que hizo ese "líder felón" fue "quitarnos el trasvase del Ebro a los valencianos".