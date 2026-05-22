La concertada se suma a la movilización educativa y convoca también paros y concentraciones en junio

El ambiente de esta primavera educativa con huelga indefinida en la pública se recalienta. A la movilización de los docentes de la escuela pública se suma ahora la enseñanza concertada, que lleva también meses reclamando negociación y mejoras y que, ante la falta de acuerdos con la Conselleria de Educación, ha decidido elaborar su propio calendario de protestas y paros.

No se baraja en ningún caso una huelga indefinida, como ocurre en los centros públicos, pero sí paros parciales y concentraciones. Como en la pública, eso sí, hay unidad sindical: las movilizaciones están capitaneadas de forma unánime por todos los sindicatos: FSIE-CV, USOCV, CCOO-PV, UGT-PV y STEPV.

En concreto, los profesionales de la concertada podrán parar los miércoles 3, 10 y 17 de junio en franjas de al menos una hora por la mañana, entre las 8.00 y las 10.30 horas, es decir, coincidiendo con la entrada en los centros y el inicio de la jornada laboral de los profesores y el resto del personal. Se trata de una medida que, según explican las organizaciones sindicales en el comunicado conjunto, “tiene el objetivo de facilitar la participación de todo el profesorado y del personal de administración y servicios (PAS)”.

También concentraciones

A los días de paro se suma la convocatoria de concentraciones en las tres capitales. Sobre todo ante las sedes institucionales en València: las protestas serán el 10 de junio, de 9.30 a 10.30 horas, frente a la Conselleria de Hacienda; y el 17 de junio, en el mismo horario, ante Les Corts Valencianes.

Concentración de la educación concertada en abril / Redacción Levante / FSIE

Además, el 17 de junio tendrá lugar una concentración simultánea de la enseñanza concertada a las 18.00 horas en las tres provincias- Castellón, Valencia y Alicante-, aunque las ubicaciones están todavía pendientes de concretar.

Después de las protestas de abril

No es la primera vez que la concertada sale a la calle para reclamar al Consell mejoras en las condiciones laborales del sector. Lo hicieron el pasado abril en varias concentraciones, una de ellas ante las Corts, que reunió a cientos de personas. Desde los sindicatos lamentan que “la administración autonómica continúe sin ofrecer soluciones concretas ni compromisos efectivos para desbloquear la negociación”.

Tampoco ha habido avances en las últimas reuniones mantenidas con la administración: la comisión sobre jubilación parcial celebrada el pasado 20 de mayo y la reunión del 8 de mayo con la consellera de Educación. “Ni una ni otra nos han dado respuesta a las necesidades urgentes. Estamos muy decepcionados porque, una vez más, no se producen avances reales y seguimos sin compromisos para miles de profesionales, centros, familias y alumnado de la enseñanza concertada”, señala el secretario autonómico de FSIE-CV, Vicente Cabanes.

Y recuerda que las organizaciones sindicales llevan meses reclamando el cumplimiento del calendario de negociación acordado el pasado diciembre de 2025, y exigiendo avances en cuestiones como la jubilación parcial, la reducción de la carga lectiva, la actualización de unas plantillas congeladas desde 1996, mejoras sociolaborales para el Personal de Administración y Servicios (PAS) y el abono de atrasos e impagos pendientes.

Sobre todo, insisten en la jubilación parcial y detallan que la Administración propone financiar un máximo de 200 horas anuales para toda la Comunitat Valenciana, frente a las 1.600 horas anuales que serían necesarias. Respecto a las plantillas de los centros específicos de educación especial concertados, lamentan que aunque la Conselleria “introdujo el asunto en el orden del día de una reunión, no ofreció una sola mejora para este colectivo, desatendiendo todas y cada una de las propuestas y reivindicaciones sobre estos centros y sus profesionales”.

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También se reclama la reducción de la carga lectiva en igualdad con todo el sistema público. La concertada mantiene 25 horas lectivas frente a las 23 de Infantil y Primaria y las 18 de Secundaria en la pública. “Del resto de asuntos calendarizados, la Conselleria directamente ha desoído sus propios compromisos y ni siquiera han formado parte de una reunión negociadora”, reprochan.