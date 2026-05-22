Las Corts, un mal rato para la consellera Ortí en plena huelga

Los gritos de "consellera, dimisión" de toda la bancada de la izquierda, con palmas y golpes al escaño como acompañante, se sobrepusieron al anuncio de que se cerraba la sesión. Eran las dos y media de la tarde y no era la primera vez que Carmen Ortí escuchaba la petición de su marcha. Al revés, para ese momento, el cántico ya se había erigido en el hit de las cuatro horas y media de debate en las Corts, a las que la responsable de Educación se tuvo que quedar hasta el final al tener los últimos puntos de la jornada. Ya es mala suerte, debió pensar, para una vez que las protestas no rodeaban su despacho.

Desde el inicio, Ortí más que sobre un escaño en una sesión de control al Consell, parecía estar subida en el tren de la bruja, mirando de reojo de dónde llegaría el siguiente sobresalto. Los hubo, muchos y variados. Algunos esperados, como las arremetidas de los parlamentarios de PSPV y Compromís, con mucha camiseta verde en la bancada, las mismas que lleva viendo en la última semana y media de forma constante. Otros con convocatoria, como la protesta del profesorado ante el Palau dels Borja que impidió que tanto ella como el president Juanfran Pérez Llorca entraran por la puerta principal. Y otros con más efecto sorpresa, como las quejas que llegaron desde palco de invitados, interrumpiendo el pleno.

Hasta en dos ocasiones tuvieron que intervenir los servicios de la cámara para desalojar a docentes de la planta de arriba del hemiciclo. La primera, todavía con la sala al completo y tras una de las respuestas orales a la consellera, fue al grito de "Per l'educació pública" de tres manifestantes que lucieron chalecos reflectantes y tiraron billetes de 200 euros (cuantía de la última oferta hecha por la conselleria) con la cara de Ortí y Llorca. La segunda fue ya en el penúltimo punto de la mañana, pasadas las 13:30 horas, con mucha menos asistencia y hecha por seis manifestantes con las citadas camisetas verdes reclamando "negociación".

Protestas en el pleno de las Corts ante la huelga educativa. / José Cuéllar/Corts

En ambos casos el encendedor de las protestas fueron sendas intervenciones de la consellera, que mantuvo en todo momento una posición timorata, sin entrar al choque ante las acusaciones de la izquierda o el enfado del profesorado. Ortí, inspectora educativa de profesión y en su primera responsabilidad en la primera línea política, optó por hacer un ejercicio de supervivencia basado en no cometer errores en cada uno de sus seis turnos, respondiendo tanto a PSPV, Compromís como Vox.

Y eso que los dos últimos puntos fueron sin mención a la huelga ya que las preguntas registradas eran sobre la renovación de conciertos a centros que segregan por sexo y sobre terapias de conversión LGBTI en escuelas, dos cuestiones delicadas, judicializadas, y a las que el encargado de moderar el debate, Alfredo Castelló, del PP, pidió que se centraran los intervinientes. Fue su forma de darle a la consellera una vía de escape para no recibir más reproches sobre la huelga.

"Seguir trabajando"

Tampoco es que cambiara mucho la historia cuando la titular del ramo se refirió a los paros. Defendió que la conselleria se ha reunido hasta en 35 ocasiones con los sindicatos en todo el curso poniéndose "encima de la mesa todos los temas que han planteado sin vetos", reivindicó que va a "seguir trabajando para que el acuerdo se cierre cuanto antes" y se acogió al derecho de los alumnos de 2º de Bachillerato de ser evaluados ante la Selectividad. "Quedan 12 días para el PAU", repitió como un objetivo, sin añadir un nuevo horizonte negociador para desbloquear la huelga que acumula ya nueve jornadas de movilizaciones. "Se le está haciendo largo el pleno, consellera", le avisaron en ese momento.

Vista general de la bancada socialista durante la sesión de control del pleno de las Corts. / Biel Aliño / EFE

La línea seguida por Ortí de pies de plomo se diferenció con la intervención previa de Llorca que sí que elevó el tono y entró en el cuerpo a cuerpo. No escudó directamente a su consellera, pero sí apoyó que la propuesta presentada a los sindicatos es "la más ambiciosa de España", les acusó de "agitar la calle para esconder sus vergüenzas de corrupción", dejó caer que hay profesores que acuden a trabajar pero que no atienden al alumnado, para enfado de la izquierda, y lanzó la pelota al tejado de los sindicatos tras el fracaso de la última reunión: "Cuando quieran volver a dialogar, que lo hagan", añadió.

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La intervención de Llorca respondió a las duras arremetidas de los síndics de PSPV y Compromís que le apuntaron directamente por haber "suspendido su primer examen real como president". En este sentido, el socialista José Muñoz le afeó que justifique que no hay dinero para la educación pública pero sí se aumenta en 76 millones la inversión en la privada o hay subida de sueldos para altos cargos. "No les importan las familias valencianas, solo las suyas", le espetó. "Si no tiene proyecto ni puede solucionar los problemas, váyase señor Llorca", añadió en su turno Joan Baldoví que logró modificar el estribillo y ampliarlo: "Consell, dimisión".