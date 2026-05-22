Los docentes vuelven a salir masivamente a la calle en la antesala de la gran marcha de este sábado

Es previsible que la manifestación convocada este sábado vuelva a ser, de nuevo, masiva. Al fin y al cabo, se convoca un sábado, día festivo incluso para los docentes movilizados como servicios mínimos entre semana, y para el resto de personas que quieran ir en señal de apoyo. Pero, aunque la de este fin de semana será la marcha masiva, este viernes los sindicatos convocantes de la huelga habían convocado otra manifestación, con un recorrido mucho más corto: discurría solo entre la Conselleria de Hacienda y la plaza de la Virgen, un total de 260 metros según Google Maps. Pero han sido nuevamente miles de personas, más de 7.000, según la Delegación del Gobierno, quienes han salido a la calle en esta nueva convocatoria.

Marc Candela, del STEPV, ha afirmado que este lunes enviarán una nueva propuesta, básicamente con las mismas reivindicaciones pero "más detalladas" y con nuevas aportaciones de los colectivos y avisa a Conselleria: "Si la aceptan, el lunes la firmamos".

El recorrido original partía de la calle Palau y estaba previsto que llegara a la plaza de Manises, sede del Palau de la Generalitat. La convocaban, como todas las movilizaciones de estas últimas dos semanas, los sindicatos que dan apoyo a la huelga indefinida -STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE- y otros colectivos y plataformas, y el recorrido estaba pensado para reclamar a Hacienda los recursos necesarios para atender las reivindicaciones de los docentes y luego exponer ese malestar ante el Palau, sede de la Presidencia.

Pero el recorrido se ha modificado finalmente este mismo viernes por la mañana y se ha decidido que la marcha terminará en la plaza de la Virgen. Fuentes de Delegación del Gobierno explicaban este cambio en informes policiales y en la necesidad de proteger el Palau como elemento patrimonial.

Como en otras manifestaciones anteriores, el profesorado se había organizado en columnas para ir desde los diferentes puntos de la ciudad hasta la calle Palau. Antes de la hora prevista de inicio del recorrido, grandes grupos de gente llegaban a la plaza Nápoles y Sicilia con pancartas, chalecos, megáfonos, pitos y tambores. En la plaza se iba formando una fila de las pancartas que posteriormente hicieron el recorrido.

Los sindicatos piden precisión, recursos y calendarios

Xelo Valls, portavoz de CCOO-PV Educación, aseguraba en declaraciones a los medios antes de la manifestación que “de momento no hay ninguna convocatoria” oficial por parte de la Conselleria para seguir con las negociaciones y que los sindicatos siguen “a la espera” de que pueda producirse algún movimiento entre este viernes por la tarde y el lunes. Valls explicaba que las organizaciones sindicales trabajan en un documento de síntesis con las propuestas ya presentadas y nuevas aportaciones del profesorado, aunque insistía en que la negociación continúa en un punto de indefinición.

La portavoz sindical criticaba además la falta de concreción presupuestaria y jurídica en las propuestas de la administración. “No hay ninguna información respecto a la dotación presupuestaria”, lamentaba, más allá de las cifras planteadas en materia salarial. También reprochaba que el documento entregado por la Conselleria esté redactado con “formas verbales muy imprecisas” y sin compromisos claros sobre cuestiones como la reducción de ratios. “Lo único a lo que se comprometían era a cumplir unas ratios que ya tendrán obligación legal de cumplir”, señalaba.

Por su parte, Lluís Navarro, miembro del equipo negociador por parte de STEPV, confirmaba que los sindicatos siguen sin recibir una convocatoria oficial por parte de la Conselleria para retomar las negociaciones. “No hay ni convocatoria ni fecha oficial”, señalaba, aunque recordaba que desde Educación se apuntó este jueves la posibilidad de reunirse la próxima semana. Navarro reclamaba al Consell que “cumpla con la responsabilidad de su cargo” y convoque la mesa de negociación para reabrir un diálogo “que está reclamando la gente y la sociedad en general”.

Y explicaba además que las organizaciones educativas continúan trabajando sobre el documento presentado durante el curso y que las prioridades del profesorado están claras tras la consulta en la que se rechazó el acuerdo. Según indicaba, las principales preocupaciones pasan por “las ratios, los salarios y las plantillas”, además de la situación del valenciano en las aulas, una cuestión que, ha dicho, genera “una preocupación muy grande entre el profesorado”.

“No queremos futuribles”

Maica Martínez, responsable de enseñanza pública de UGT-PV, ha asegurado que los sindicatos siguen esperando “de manera urgente” la convocatoria de la mesa. Martínez ha explicado que este viernes han recibido una convocatoria aplazada de la semana pasada pero para una mesa de personal y que durante unos instantes pensaron que se trataba de la reunión esperada para desbloquear el conflicto. “Fue una falsa alarma”, ha lamentado. La representante sindical ha insistido en que ya trabajan sobre una contrapropuesta y ha reclamado que cualquier acuerdo incluya “fechas exactas” y una dotación económica concreta. “No queremos futuribles, queremos fechas y queremos presupuesto”, ha subrayado.

Este viernes por la tarde está prevista una reunión de coordinación para organizar las movilizaciones de la próxima semana. Por eso ha apelado directamente a las familias para que participen en las protestas. Según ha explicado, las principales preocupaciones del profesorado no son salariales, sino cuestiones como “las ratios, las plantillas, las infraestructuras y el valenciano”. En este sentido, ha criticado que el valenciano no se haya incorporado al documento planteado por la Conselleria y ha reivindicado más formación y capacitación en valenciano para el profesorado.

Estudiantes: “Somos rehenes de las políticas del Consell”

En la manifestación se ha visto también una pancarta muy grande tras la que marchaban decenas de estudiantes. Mario Tercero, coordinador del Sindicat d’Estudiants, a quien pertenecía el cartel, ha explicado que el colectivo estudiantil ha decidido sumarse a las protestas educativas porque está “harto del menosprecio de la Conselleria” hacia el alumnado. Ha denunciado la situación de los centros públicos valencianos y ha asegurado que los estudiantes son “las víctimas del fracaso de este sistema educativo y de los recortes”. “Estamos hartos de estudiar en barracones, sin climatización, pasando calor asfixiante y frío en invierno, y de que no se cubran las bajas”, ha afirmado. Las movilizaciones, ha dicho, “no van a parar”. “Hemos dicho no a su acuerdo y vamos a por todas, docentes, estudiantes y familias”, ha señalado.

El coordinador del sindicato estudiantil ha asegurado que “miles de estudiantes” han participado este viernes en las protestas, ya sea en el bloque estudiantil o junto a sus profesores en las distintas columnas organizadas. Tercero también ha cargado contra la carta enviada por la Conselleria a las familias durante la huelga, calificándola de “totalmente infame” y acusando al departamento de intentar aparentar preocupación por el alumnado mientras “ataca a docentes, estudiantes y familias”. En este sentido, ha denunciado la falta de inversión en la escuela pública frente a la financiación de la enseñanza concertada y privada y ha lamentado que se intente enfrentar a los docentes con su alumnado. “Somos rehenes de las políticas de recortes de este Consell”, ha afirmado.

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Y, a pleno sol, en algunos casos bajo paraguas y en otros con abanicos o gorras, las pancartas van llegando a la plaza de la Virgen de València. Los organizadores han colocado unos altavoces en la zona cercana a la fuente, las bandas de música se han colocado al lado de la basílica y, en la zona central, miles de personas se van colocando para enfrentar el final de la protesta.