Educación cifra en un tercio del profesorado el seguimiento de la huelga superada la semana de movilizaciones

Superada la primera semana de huelga indefinida de los maestros y profesores de secundaria de la enseñanza pública valenciana, la Conselleria de Educación cifra el seguimiento de los paros en un tercio de los docentes. Como media diaria, la huelga habría sido secundada por el 31,62 % del personal docente, si bien ha tenido un éxito muy dispar en cada jornada, según los propios datos de la Generalitat. Si se considera que la plantilla pública de profesores asciende a 77.700 profesionales, serían poco más de 24.500 los que habrían decidido, por término medio, no acudir a su puesto de trabajo en las primeras ocho jornadas de paro.

El primer día, el lunes 11 de mayo, la cifra de huelguistas habría alcanzado el 50,12% de media autonómica. Sería el mejor dato para los cinco sindicatos convocantes (Stepv, CC OO, UGT, Anpe y CSIF) y el peor para el departamento de Campanar. Las cifras aportadas por la Conselleria revelan que este martes 19 de mayo y miércoles 20, serían los días en los que el seguimiento de la huelga habría tocado fondo, con un 17,63 % y un 19,61 %, según los datos oficiales. Se da la circunstancia de que precisamente este miércoles los profesores fueron llamados a consulta por los sindicatos para que decidieran si aceptaban o no la propuesta de la consellera Carmen Ortí de subida salarial de 200 euros brutos al mes en tres años. Y en esa encuesta participaron más de 40.100 profesores y maestros, de los cuales un 78 % dijo no a la oferta y sí a continuar con la huelga. Ese porcentaje contrario a desconvocar (apenas un 6% dijo sí a la oferta y a acabar con las movilizaciones) representa en términos absolutos 31.257 docentes. Al margen de los casi casi 38.000 que no tomaron parte en la consulta y cuya posición, por tanto, no expresaron, solamente los que dijeron no casi triplican el número de quienes, según el Consell, han hecho huelga el martes y el miércoles.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Seguimiento de la huelga del profesorado según Educación.

Cifras de participación muy desiguales según día

Los datos diarios de participación que ofrece la Conselleria oscilan, así pues, en esta primera semana, entre esos citados 50,12 % y el 17,63 %. La segunda cifra de mayor participación, computados todos los centros autonómicos, corresponde al lunes, 18 de mayo, cuando el paro fue secundado por el 39,70 % de maestros y profesores de la enseñanza pública. El viernes, 15, día de la histórica manifestación que inundó el centro de València con 35.000 huelguistas, según la Delegación de Gobierno, la Conselleria cifró la participación en la huelga en el 39,11 %.

Por provincias, Valencia es la que mayor seguimiento de los paros registra, con una media del 33,35 %, frente al 30,37 % de Alicante y el 29,48 % de Castelló. En el desglose provincial también se aprecia una participación bastante desigual según días. En Valencia, oscila entre el 51,79 % de la primera jornada de movilización y el 19,06 % del pasado martes. En Castelló, el tope de seguimiento se alcanzó también el lunes, 11 de mayo con el 47,80 % y el peor dato para los sindicatos fue el 16,47 % de este miércoles. En los centros docentes públicos de Alicante, la huelga tuvo un seguimiento del 49,02% el primer día, muy lejos del 18,35 % del miércoles, 20 de mayo, siempre según los datos de la Generalitat.

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Todas las bajas, como si no hicieran huelga

Los sindicatos, que han convocado una segunda gran manifestación para este sábado, denunciaban que los cálculos del departamento que dirige Carmen Ortí cuentan como profesorado que no hace huelga a los docentes de baja por todo tipo de casuísticas. Desde la Conselleria de Educación aseguran, por su parte, que el profesorado de baja médica solo ronda entre el 2 y el 3%, y que ello implicaría una diferencia en el seguimiento de entre 2 y 3 docentes por colegio o instituto. Las cifras, dicen, se quedarían casi igual. En cuanto al resto de causas de baja -como liberados sindicales, personas en excedencia, en servicios especiales, comisión de servicios en algún destino diferente a un centro educativo, vacaciones, jubilación parcial u otros tipos de permiso- sí que deben comunicar que están de huelga para que se les contabilice en el seguimiento. Si no, cuentan como que han trabajado, lo que aumentaría en cierta medida esa diferencia de cifras.