Educación emplaza de nuevo a los sindicatos a concretar sus exigencias para reanudar la negociación "lo antes posible"

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades retomará la negociación con los sindicatos "lo antes posible", una vez hayan recibido el documento que las organizaciones sindicales se comprometieron a enviar el pasado miércoles, cuando fracasó la última reunión que apenas duró 10 minutos. Así lo ha indicado la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, tras la reunión que ha mantenido este viernes con el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y los directores generales.

“Mantenemos nuestra voluntad negociadora y estamos a la espera del documento de los sindicatos. Entendemos el malestar que existe entre el cuerpo docente. Compartimos muchas de sus reivindicaciones. Hablamos de un problema estructural que venimos arrastrando desde hace muchísimos años y tenemos voluntad de mejorar las cosas, pero no se puede solucionar en tan poco tiempo una situación tan enquistada durante varias legislaturas”, ha destacado.

En el comunicado, Ortí vuelve a defender la propuesta que llevó el miércoles a la negociación pero que quedó en papel mojado tras levantarse la propia consellera de la mesa. “Lo que sí podemos decir es que nunca antes se había puesto encima de la mesa una propuesta de esta envergadura. Doscientos euros más al mes para cada docente, junto a más de sesenta medidas concretas en ratios, simplificación burocrática, infraestructuras, inclusión educativa, y Formación Profesional. Todo ello negociado a lo largo de más de 30 reuniones durante este curso escolar. Eso no resuelve décadas de infrafinanciación de golpe, pero es el mayor paso que se ha dado en mucho tiempo y demuestra que la voluntad de mejorar es real y se traduce en compromisos concretos con calendario”, ha resaltado.

¿Vuelta al punto de partida?

La conselleria también se ha puesto en contacto con FAMPA Valencia para atender a su solicitud de reunión. Por otra parte, con el comunicado la Generalitat busca calmar a los padres y madres de alumnos, a quienes traslada "que se continúa trabajando para que los centros educativos recuperen la normalidad lo antes posible".

La reclamación de un nuevo documento con las reivindicaciones de los sindicatos por parte de la Conselleria llega después de un nuevo bloqueo en las negociaciones después de la reunión de este miércoles. Fue una cita relámpago de solo 10 minutos en la que no hubo, como tal, negociación, sino solo una pregunta de Ortí a las organizaciones sindicales: ¿aceptaban el documento de propuestas de la administración? La respuesta unánime de los cinco después de conocerlos resultados de la encuesta en la que participaron 40.000 docentes, más de la mitad del cuerpo, era que no.

Así que la conselleria se levantó de la mesa. Los sindicatos anunciaron que, ante esa negativa, serían ellos quienes elaboraran un nuevo documento. Es decir, la negociación está próxima al punto de partida pasados ya 10 días de huelga y a las puertas de otro fin de semana de movilizaciones docentes.

Última oferta salarial

La propuesta que se rechazó incluía una subida salarial de hasta 200 euros al mes, aunque progresiva. La consellera anunció que esa era, en materia retributiva, su última oferta. Pero en el resto de bloques -ratios, infraestructuras, plantillas, entre otras cosas- los sindicatos tildaron las propuestas de insuficientes. Carecían, lamentaban, de calendarios y cuantías económicas. Uno de los bloques temáticos de la negociación, el fomento del valenciano, llegó incluso a caer por completo, después del desacuerdo entre fuerzas sindicales: ANPE quería introducir como punto el desarrollo de la ley de libertad educativa y STEPV, CCOO y UGT se negaban, de modo que la solución de la administración fue retirarlo por completo.

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Sin una fecha cerrada para retomar la negociación, la huelga encara la semana que viene su tercera semana. De media, el seguimiento ha estado alrededor del 30% según los datos ofrecidos por la Conselleria, aunque la asistencia a las manifestaciones, incluso a las convocatorias menores, ha sido masiva.