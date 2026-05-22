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Especial Formación

ESIC apuesta por una formación orientada a la práctica y la empleabilidad

El campus de la Comunitat Valenciana impulsa un modelo educativo centrado en el desarrollo de competencias, la conexión empresarial y la proyección profesional

Un grupo de estudiantes trabaja en las instalaciones de ESIC Business &amp; Marketing School.

Un grupo de estudiantes trabaja en las instalaciones de ESIC Business & Marketing School. / ED

Olivia Díaz

València

Elegir formación hoy va mucho más allá de decidir una carrera o un máster. También supone pensar en qué tipo de profesional quiere ser una persona y cómo prepararse para un mercado laboral que cambia constantemente. Las empresas ya no buscan únicamente conocimientos técnicos sino que valoran perfiles capaces de adaptarse, trabajar en equipo, comunicar, liderar y aportar soluciones desde el primer día.

En este contexto, ESIC Business & Marketing School ha consolidado un modelo educativo orientado a conectar la formación con la realidad empresarial. Un enfoque que acompaña al alumnado desde sus primeros años universitarios hasta etapas de especialización y desarrollo directivo.

En el área universitaria destacan titulaciones como el Grado en Gestión Comercial y Marketing, el Grado en Administración y Dirección de Empresas, el Grado en Negocios Internacionales, el Grado en Digital Business o el Grado en Comunicación y Relaciones Públicas, además de distintos dobles grados que permiten ampliar el perfil profesional y las oportunidades laborales.

La formación en ESIC está planteada para acompañar distintas etapas profesionales, desde el inicio universitario hasta posiciones de especialización y liderazgo.

Por su parte, la Business School refuerza esta formación con programas especializados orientados a profesionales y perfiles directivos. Entre ellos, el Executive MBA, el Máster en Finanzas, el Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, el Máster en Dirección Logística, Transporte y Cadena de Suministro, el Máster Universitario en Marketing y Gestión Digital o el Máster Universitario en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo.

Más allá de los contenidos técnicos, el modelo educativo de ESIC pone el foco en el desarrollo de competencias cada vez más demandadas por las empresas. Trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, resiliencia, pensamiento crítico y resolución de problemas forman parte del aprendizaje diario y se integran de manera transversal en todos los programas. Estas competencias se trabajan desde una perspectiva práctica y aplicada, con proyectos reales, retos empresariales, dinámicas colaborativas y contacto constante con profesionales del sector. Además, el alumnado cuenta con programas de mentorización y seguimiento que permiten evaluar su evolución y potenciar su crecimiento personal y profesional.

La conexión con la empresa es precisamente uno de los pilares diferenciales de la institución. A través de la UDP, Unidad de Desarrollo Profesional, el alumnado recibe orientación para mejorar su empleabilidad, acceder a prácticas y establecer vínculos con empresas desde las primeras etapas de formación.

Este acompañamiento se refleja también en los resultados. Con más de 80.000 antiguos alumnos y una tasa de empleabilidad del 94 %, ESIC Business & Marketing School mantiene una propuesta educativa enfocada en formar perfiles, entender el entorno empresarial y construir carreras profesionales con proyección y sentido.

Mapa de la ubicación de ESIC en Valencia.

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