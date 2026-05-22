Florida Universitària: donde el aprendizaje ocurre entre la experiencia y el futuro

En Florida Universitària, lo que realmente marca la diferencia no sucede solo en el aula, sino en todo aquello que ocurre entre el aprendizaje y la experiencia, entre las ideas y su desarrollo, entre las personas y su futuro. Es en ese “entre” donde toma forma su modelo educativo, basado en la metodología CoopLearning: una manera de aprender desde el acompañamiento integral, la cooperación y el principio de “aprender haciendo”, que guía la formación en más de 30 grados universitarios y ciclos formativos en áreas como Negocios y Logística, Videojuegos y TIC, Ingeniería, Sanidad, Educación y Deportes.

Este modelo se desprende de la enseñanza tradicional como un método de educación genuino, creado por y para personas que buscan en su aprendizaje un valor añadido. Creación de proyectos interdisciplinares que conectan diferentes áreas y materias, masterclass con profesionales del sector y entidades colaboradoras, ferias de orientación a la inserción en el mercado laboral o exposiciones e iniciativas que trasladan el mundo real a las aulas. Un laboratorio de experiencias que enriquecen su paso por Florida Universitària, de tal manera que la preparación del alumnado no se limite al ámbito académico, sino que abogue por la formación de personas, de una ciudadanía crítica, reflexiva y comprometida con la transformación y la responsabilidad social.

CoopLearning es una garantía de profesionales preparados para el futuro, con el punto de mira innovador hacia las nuevas tendencias y poniendo el acento en el desarrollo de las soft skills, las habilidades sociales y de liderazgo que facilitan su entrada y evolución en el mundo laboral. Competencias transversales que son el resultado de este proyecto educativo, basado en un ambiente de compañerismo y de constante cooperación, tanto por el alumnado como por un profesorado cuya labor trasciende de las aulas. El asesoramiento integral del personal docente supone una guía imprescindible para asegurar el crecimiento profesional de sus estudiantes.

Necesidades y demanda del mercado

La cooperativa valenciana dedicada a la educación interpreta las necesidades y demandas del mercado, atendiendo a los sectores emergentes para trasladarlo al plano educativo y aumentar así su oferta académica, de modo que multiplique las posibilidades del alumnado en su futuro profesional. El Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Experiencias Interactivas es un ejemplo de formación especializada, del compromiso de la institución para la preparación de profesionales orientados a nuevas industrias. En este ámbito es la primera titulación oficial con guía didáctica pionera en la Comunitat Valenciana.

La cooperativa valenciana dedicada a la educación interpreta las necesidades y demandas del mercado. / Florida Universitària

La nueva revolución tecnológica también ha provocado que los centros de formación den un paso adelante hacia la construcción de perfiles que trabajen en el rediseño de procesos industriales y sistemas de producción, circunstancia acelerada por la implementación de la Industria 4.0. Una realidad que se contempla en el Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y el Grado en Ingeniería Mecánica, promoviendo a su alumnado para que aspire a convertirse en agente del cambio.

De la misma manera, la institución responde a la alta demanda del sector logístico. El Grado Oficial en Gestión del Transporte y la Logística ha asumido el reto para la formación de personal cualificado. Una titulación que ha sido diseñada en colaboración del Consejo Asesor Logístico de Florida Universitària, para conocer de primera mano las expectativas y carencias detectadas dentro del área.

En el marco de Empresa, el Grado de Administración y Dirección de Empresas añade la Especialización en Digital Business. Un programa donde se aborda la sinergia entre la innovación y la transformación digital, que ha supuesto un cambio de paradigma e implantado nuevas reglas en el planteamiento y planificación de negocios, así como de su cultura corporativa. Con otro enfoque y poniendo su atención en el emprendimiento está el Grado en Liderazgo Emprendedor e Innovación — LEINN, en colaboración con Mondragón Unibertsitatea, que propone un programa diseñado en el desarrollo de proyectos a través de la experiencia real de gestión y administración de empresa, con más de un 90 % de empleabilidad.

Florida Universitària cuenta con aulas y diversas zonas de estudio para el alumnado. / Florida Universitària

Para el futuro profesorado, la cooperativa educativa proporciona una experiencia que hace sentir al alumnado como profesional desde el primer día. Atendiendo a su experiencia personal como estudiante y haciendo despegar sus ideas, el Grado en Maestro/a en Educación Infantil y el Grado en Maestro/a en Educación Primaria les facilita las herramientas para trasladar su experiencia al entorno real.

La formación profesional que marca la diferencia

La amplia oferta académica de Florida Grup Educatiu se traduce de igual forma en la diversa selección de ciclos de grado medio y superior que engloba la marca Florida Cicles Formatius. Cuenta con propuestas habituales como Educación Infantil, Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, Enseñanza y Animación Sociodeportiva, Administración y Finanzas, Marketing y Publicidad, Transporte y Logística, Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, y otras que responden a sectores comerciales e industriales más específicos siendo el caso de Sistemas Microinformáticos y Redes, Administración de Sistemas Informáticos y en Red, Desarrollo de Aplicaciones Web o Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos.

Se incluyen también en el ámbito Industrial los Ciclos de Mecatrónica Industrial o Automatización y Robótica Industrial, de gran proyección profesional, instruyendo al alumnado en la automatización a través de la robótica para flexibilizar y optimizar los nuevos procesos derivados de la digitalización de la industria.

En sintonía con el método CoopLearning y desde la filosofía de enseñar a hacer como forma para aprender, Florida Cicles Formatius permite la estructuración del plan de estudios desde la modalidad dual, en régimen de alternancia entre centro educativo y empresa. Esto permite al alumnado adquirir experiencia y poner en práctica las competencias desarrolladas a tiempo real, gracias a una extensa red de empresas colaboradoras que ayudan a enriquecer su currículum, mejorar sus capacidades y que le proporciona un conocimiento del sector profesional in situ.

Formación on-line

Gracias a la formación no-presencial, Florida Cicles Formatius favorece la conciliación del estudiante con su entorno, poniendo a su alcance recursos y herramientas digitales, como la plataforma Florida Oberta, que facilitan su aprendizaje dándole autonomía en la gestión y el tiempo empleado de la materia.

La amplia oferta académica de Florida Grup Educatiu se traduce de igual forma en la diversa selección de ciclos de grado medio y superior. / Florida Universitària

Son accesibles a esta modalidad los Ciclos Formativos en Administración de Sistemas Informáticos y en Red Online con mención Ciberseguridad, Desarrollo de aplicaciones Multiplataforma Online con especialidad en Videojuegos, Desarrollo de Aplicaciones Web Online con mención en Cloud Computing, Marketing y Publicidad, y Audiología Protésica.