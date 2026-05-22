La candidatura de Alberto Peñín Llobell dirigirá el Colegio Territorial de Arquitectos de València los próximos cuatro años

La candidatura encabezada por Pablo Peñín Llobell dirigirá el Colegio Territorial de Arquitectos de València (CTAV) los próximos cuatro años, tras lograr imponerse con solvencia a las otras dos candidaturas. La propuesta de Peñín recabó un total de 579 votos de los 1.138 colegiados que participaron en las elecciones al colegio provincial. A Peñín le acompañan en la candidatura Elena Azcárraga (secretaria), Salvador López (tesorero), Marina Bernardo y Mar Alonso y Marena Gea como vocales. La candidatura encabezada por Peñín, articulada bajo el lema CTAV en Red, "planteaba una propuesta orientada a consolidar la transformación emprendida en los últimos años y reforzar un modelo colegial basado en la participación, la proximidad y la conexión entre los distintos ámbitos de ejercicio profesional", según informan fuentes del CTAV. Se trata de un equipo que "reúne perfiles procedentes del ejercicio libre, la universidad y la administración, configurando una candidatura que ha defendido la pluralidad profesional como uno de sus principales valore"s.

Las otras dos candidaturas que optaban a dirigir el CTAV han logrado un total de 338 votos, en el caso de José María Tomás Llavador. Y un total de 201 votos para Maite Broseta, la tercera opción que tenían los arquitectos valencianos para elegir. De los 1.138 votos emitidos, 19 han sido en blanco y uno de ellos ha resultado nulo.

Peñín optaba a dirigir el CTAV con el objetivo de "dar la batalla contra la precariedad laboral, agilizar los visados y recuperar la voz de los arquitectos en los proyectos de ciudad", según adelantó a Levante-EMV, en una entrevista publicada el pasado 19 de abril. Desde 2014 ha formado parte de la junta directiva, cuando formó parte de la candidatura del querido y respetado Mariano Bolant, que presidió el CTAV hasta 2020 y que falleció en 2022. Peñín también ha formado parte de la junta directiva de Marina Sender, que finaliza su mandato al frente del CTAV. En todos estos años, el CTAV ha conseguido abrirse a la sociedad a través de actividades culturales en las sedes, reformadas para acoger exposiciones, conferencias, debates...

Entre las principales líneas que marcarán la nueva etapa destacan "la defensa de la profesión, el fortalecimiento de la interlocución con las administraciones públicas y el impulso de nuevas herramientas de apoyo al ejercicio profesional. El proyecto también contempla ampliar el ecosistema de servicios al colegiado mediante nuevas fórmulas de acompañamiento técnico y una estructura más conectada con las necesidades reales del colectivo", según informan fuentes oficiales del CTAV. La candidatura también defiende una mayor presencia social del CTAV, reforzando iniciativas vinculadas al debate urbano, la cultura arquitectónica y la participación pública en cuestiones relacionadas con la ciudad, el patrimonio y la arquitectura.

En declaraciones a Levante-EMV, Pablo Peñín aseguraba tras conocer el resultado que en su equipo estaban "emocionados y contentos del apoyo a la candidatura, al equipo y a las ideas que hemos defendido". Un apoyo que Peñín achaca a la "campaña muy cercana a los colegiados y a sus problemas, que hemos hecho en red, como decía nuestro lema, dirigida a los más jóvenes pero también a los mayores".

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La toma de posesión tendrá lugar el miércoles 27 de mayo en la asamblea ardinaria del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. "Con la constitución de esta nueva Junta de Gobierno, el CTAV inicia un mandato centrado en reforzar su papel como espacio de servicio y apoyo al conjunto de profesionales de la arquitectura", destacan fuentes del CTAV.