Cortes de tráfico
Manifestación por la huelga de Educación en València hoy viernes 22 de mayo: horario y calles cortadas al tráfico
Ocho columnas de manifestantes recorrerán desde las 11:30 horas las calles del centro de València
Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana
La huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana encara hoy una nueva jornada de paros sin llegar a un acuerdo con Educación. Coincidiendo con el décimo día de la huelga indefinida que mantiene el profesorado, el centro de la ciudad se ha visto afectado por el avance de ocho columnas de manifestantes que han confluido hacia el Palau de la Generalitat y la Plaza de la Virgen.
Cortes de tráfico y restricciones
La Policía Local de València ha informado a través de sus canales oficiales sobre los cortes de tráfico y las restricciones necesarias para garantizar el desarrollo de esta movilización. Así, desde las 9:30 horas de hoy, 8 columnas de manifestantes recorrerán diferentes vías de València hasta el entorno del Palau de la Generalitat y la Plaza de la Virgen, donde permanecerán hasta las 15:00 h.
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