Mompó (PP) se cita con Bielsa (PSPV) para negociar los presupuestos de la Diputación de Valencia

El PP está dispuesto a darle una oportunidad a la negociación con la aspiración de lograr un pacto presupuestario con el PSPV. Pese a tener en la recámara el voto favorable de Vox sin un gran coste, Vicent Mompó parece primar ahora mismo un acuerdo de amplio espectro, reeditando el casi unánime ‘sí’ que el equipo de gobierno de PP y Ens Uneix cerró a finales de 2024 con la oposición, en el particular contexto de la dana.

Así, Vicent Mompó y Carlos Fernández Bielsa, portavoz del grupo socialista, se han citado este próximo martes para mantener un primer encuentro. El PP ya pasó un documento detallado con el proyecto de presupuestos, y el PSPV ha lanzado un órdago en forma de propuesta alternativa que incluye un paquete de inversiones de 250 millones de euros.

Carlos Fernández Bielsa, con sus diputados, en la sede del PSPV / Levante-EMV / LEV

Se trata de una contrapropuesta de máximos, tanto que parece diseñada para embarrancar cualquier negociación. La presentó Bielsa el pasado miércoles en la sede del PSPV, en una escenificación con todo su grupo de diputados y con el apoyo de la dirección autonómica de Diana Morant. Entre las propuestas, prácticamente duplicar el Fondo de Cooperación Municipal hasta los 120 millones; 41 millones más para un plan de choque de la dana; 31 millones para una línea de acción singular consensuada…

Es un paquete de medidas prácticamente inasumible. Supondría incrementar el presupuesto en torno a un 30%, según algunos cálculos, y acudir al endeudamiento extraordinario con un presupuesto muy expansivo pese a que la reconstrucción tras la dana ya está encauzada. Además, se exigen medidas participativas en la gestión de la administración, como que los partidos de la oposición participen en las mesas de negociación con los sindicatos, tras las últimas polémicas vinculadas a la gestión de personal, como el nombramiento de la pareja del jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca.

Pese a todo, Mompó va a tratar de acercar posturas. Parece valorar más una abstención socialista que sacar adelante una cuentas con el apoyo de Vox. Hay algo de simbolismo político en esta última negociación presupuestaria a un año de las elecciones y donde los líderes del PP buscan reforzar su perfil. Los socialistas están interesados también en aprobar unas cuentas que beneficiarían sin duda a sus alcaldes, pero tampoco parecen dispuestos a realizar muchas cesiones para lograrlo.

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La posición de Ens Uneix

Ens Uneix, mientras tanto, ve con bastante distancia esta negociación Mompó-Bielsa, sobre todo en un contexto, ya casi en el ecuador del ejercicio, en que el equipo de gobierno está llevando adelante la gestión con el presupuesto prorrogado. Además, se han podido sacar las inversiones para la Vall d’Albaida pactadas en el acuerdo de gobierno sin problema. “Esa propuesta es inasumible”, señalan sobre el documento del PSPV. Y añaden: “La carta a los reyes se escribe en diciembre”, que es cuando se evitó cualquier negociación en el periodo ordinario de presentación de presupuestos. “250 millones no se puede aplicar: o es irresponsabilidad o no se quiere un acuerdo”, señalan.