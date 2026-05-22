El valenciano Samuel Baixauli toma posesión como nuevo rector de la Universidad de Murcia

La Universidad de Murcia tiene nuevo rector, el valenciano nacido en Torrent Samuel Baixauli Soler. Pasadas las doce del mediodía, un aplauso de los trabajadores de la Facultad recibió al equipo del nuevo rector que este jueves tomaba posesión de su cargo. Junto a Samuel Baixauli se encontraba el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el que ha sido el rector durante los últimos ocho años, José Luján.

Dentro del Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa, en primer lugar, López Miras procedió a anunciar el juramento del cargo de rector a Samuel Baixauli, que lo hizo "por su conciencia y honor". Tras prometer su cargo la mayoría de su equipo de Gobierno que se encontraba en el Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa, el anterior rector, José Luján, tomó la palabra.

Luján comenzó recordando al alcalde José Ballesta, quien también fuera rector de la UMU y quien "también ayudará a Samuel a cumplir su misión". Asimismo, incidió en agradecer a todas las personas que le habían acompañado durante toda su etapa. Luján confesó que "junto a esta gratitud, me embarga cierto pesar". El ya exdirigente de la UMU afirmó que "yo mismo esperaba más de mí mismo, pero me he vaciado dejando todo lo que tenía".

Seguidamente, subrayó que había tenido "aciertos y desaciertos, por los que pidió disculpas". Por último, pidió lealtad a toda la comunidad universitaria para que esté junto al nuevo rector.

Tras un abrazo con López Miras y con el nuevo rector, llegó la intervención de Baixauli, que comenzó recordando a María Gadena Montesinos, una profesora "muy apreciada por los estudiantes y una compañera implicada en los derechos del profesorado".

También recordó a José Ballesta, quien "dejó una huella profunda y duradera. En su etapa la universidad afrontó un periodo decisivo de transformación institucional". Por ello, para que el recuerdo y el legado del rector Ballesta "permanezcan unidos para siempre a esta universidad", Baixauli anunció su voluntad de proponer a los órganos de gobierno de la Universidad de Murcia, que "el edificio ESIUM, nueva sede del gobierno de nuestra Universidad, lleve el nombre de 'Rector Ballesta'".

Para avanzar en su proyecto de "la universidad inteligente", Baixauli indicó que la UMU "estará conectada con la sociedad, colaborará con empresas, instituciones y organizaciones, para que el conocimiento tenga un impacto". También subrayó que "gestionará de forma eficiente, optimizando procesos administrativos y académicos", y estimulará la incorporación de las tecnologías avanzadas "para modificar la forma en la que trabajamos".

Por último hizo referencia a su deseo de transformar la UMU en una universidad de cuarta generación, que se una al ecosistema de innovación de la Región. Para ello, expresó que necesita "liderazgo, autonomía y una financiación adecuada".

Miras anuncia 10 millones para modernizar infraestructuras docentes e investigadores de las universidades

López Miras transmitió al nuevo rector Baixauli que en el Gobierno regional tiene "un aliado". Por ello, anunció que en el proyecto de ley presupuestario que se presentará a la Asamblea Regional se "incluirá una dotación extraordinaria de 10 millones de euros para modernizar las infraestructuras de la Universidad de Murcia". Un anuncio que levantó los aplausos del público que llenó el Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa.

Además, el presidente regional también recordó a José Ballesta, a quien calificó como "rector y alcalde eterno". En la misma línea, mostró su agradecimiento a José Luján por su trabajo durante los ocho años de su mandato, ya que "ha superado momentos críticos como la pandemia".

López Miras hizo balance de lo que ha supuesto la Universidad de Murcia para la Comunidad en toda su historia indicando que "hoy es una universidad moderna que forma los mejores profesionales y nada de esto hubiera sido posible sin las generaciones pasadas" que han estado en la UMU.

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Por último, recordó los retos que tienen por delante, como la futura ley de Universidades o de Ciencia, además del refuerzo de la autonomía universitaria.